Η πιο έξυπνη Black Friday με top προσφορές είναι ήδη εδώ στο Flip.gr

Το flip.gr, η κορυφαία πλατφόρμα για refurbished ηλεκτρονικές συσκευές, υποδέχεται και φέτος τη Black Friday με τις πιο δυνατές προσφορές της χρονιάς στις ήδη χαμηλές τιμές του! Οι καταναλωτές έχουν ήδη από τις Από τις 30 Οκτωβρίου, τη δυνατότητα να αποκτήσουν smartphones, laptops και smartwatches “σαν καινούργια”, πλήρως ανακατασκευασμένα από τους ειδικούς της Flip, με 2 χρόνια εγγύηση και δωρεάν επιστροφή εντός 30 ημερών, αποδεικνύοντας ότι η πιο έξυπνη επιλογή είναι πάντα Flip.

Η τεχνολογία δεν χρειάζεται να κοστίζει μια περιουσία ειδικά όταν μπορείς να αποκτήσεις premium refurbished συσκευές σε super τιμές Black Friday όπως iPhone 13 από μόνο 299,99€, iPhone 15 Pro Max από μόνο 749,99€, καθώς και δεκάδες ακόμη επιλογές σε laptops, tablets και smartwatches.

Όλες οι συσκευές περνούν από 67 τεχνικούς ελέγχους από τους ειδικούς της Flip με κάθε συσκευή να έρχεται με 2 χρόνια εγγύηση, δωρεάν επιστροφή 30 ημερών και δυνατότητα πληρωμής σε έως και 4 άτοκες δόσεις μέσω tbi Bank, χωρίς πιστωτική κάρτα και χωρίς καμία επιβάρυνση:

Το flip.gr δεν προσφέρει απλώς συσκευές αλλά μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγοράς που συνδυάζει ποιότητα, οικονομία και περιβαλλοντική συνείδηση. Με περισσότερους από 550.000 ευχαριστημένους πελάτες, η πλατφόρμα συνεχίζει να καινοτομεί, φέρνοντας τις πιο σύγχρονες επιλογές refurbished τεχνολογίας με γρήγορη παράδοση σε 2–4 εργάσιμες ημέρες και ευέλικτους τρόπους πληρωμής.

Η επιλογή μιας refurbished συσκευής δεν είναι μόνο πιο οικονομική είναι και πιο υπεύθυνη. Με κάθε αγορά από το flip.gr, οι καταναλωτές συμβάλλουν ενεργά στη βιωσιμότητα και την κυκλική οικονομία.

Μπείτε τώρα στο flip.gr, ανακαλύψτε τη συσκευή που σας ταιριάζει και κάντε την πιο έξυπνη Black Friday αγορά της χρονιάς!