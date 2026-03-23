Η ΠΙΝΔΟΣ στο επίκεντρο της επιχειρηματικής αριστείας Βραβείο Επιχειρηματικής Ανθεκτικότητας στον Ανδρέα Δημητρίου

Η διάκριση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τον ρόλο της ΠΙΝΔΟΣ ως ενός από τους πλέον δυναμικούς οργανισμούς της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής, με σταθερή συμβολή στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και των τοπικών κοινωνιών.

Ο Ανδρέας Δημητρίου, Πρόεδρος του Αγροτικός Πτηνοτροφικός ΣυνεταιρισμόςΙωαννίνων ΠΙΝΔΟΣ, τιμήθηκε με το «Βραβείο Επιχειρηματικής Ανθεκτικότητας» στο πλαίσιο του θεσμού ΕΥ «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» Ελλάδος 2025, σε εκδήλωση που διοργάνωσε την Τρίτη 17 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής η EY Ελλάδος, παρουσία εκπροσώπων του πολιτικού, επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού κόσμου της χώρας.

Η συγκεκριμένη διάκριση αναγνωρίζει την ικανότητα στρατηγικής προσαρμογής, τη σταθερή διοικητική καθοδήγηση και την ανθεκτικότητα που επιδεικνύουν επιχειρήσεις οι οποίες συνεχίζουν να αναπτύσσονται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Υπό την ηγεσία του, ο ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ καταγράφει σταθερά ανοδική πορεία, με τον κύκλο εργασιών να ανέρχεται στα 374,4 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 19,97 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος . Η ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας, με EBITDA στα 28,04 εκατ. ευρώ, αποτυπώνει τη συνολική επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του Συνεταιρισμού .

Η πορεία αυτή βασίζεται σε ένα ισχυρό, καθετοποιημένο παραγωγικό μοντέλο, σε συνεχή επένδυση στην καινοτομία και στον εκσυγχρονισμό, καθώς και σε στρατηγικές επιλογές που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την εξωστρέφεια του Συνεταιρισμού.

Ο Ανδρέας Δημητρίου, Πρόεδρος του ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ και νικητής του βραβείου «Επιχειρηματικής Ανθεκτικότητας», δήλωσε:

«Στην ΠΙΝΔΟΣ, η ανθεκτικότητα είναι συνυφασμένη με την εξέλιξη. Η ΠΙΝΔΟΣ μετεξελίχθηκε από έναν παραδοσιακό αγροτικό συνεταιρισμό σε έναν πλήρως καθετοποιημένο, ενεργειακά αυτόνομο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο οργανισμό, συνδυάζοντας υψηλή οικονομική αποτελεσματικότητα με έντονη κοινωνική υπευθυνότητα. Αποδεικνύουμε ότι η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και συνεργατικότητα μπορούν να στηρίξουν την ελληνική περιφέρεια και την εθνική οικονομία. Συνεχίζουμε με ανθεκτικότητα, με αυθεντικότητα, με όραμα, με ευθύνη και με συνέπεια.»