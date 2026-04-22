Η Παγκόσμια Ημέρα Chiquita επιστρέφει με μια παγκόσμια, χαρούμενη γιορτή στα social media

Αθήνα, 16 Απριλίου 2026 – Η Chiquita μετατρέπει την Παγκόσμια Ημέρα Μπανάνας (National Banana Day) σε Παγκόσμια Ημέρα Chiquita (National Chiquita Day),μια παγκόσμια γιορτή που ζωντανεύει στην καρδιά της Times Square μέσα από το πρώτο βίντεο της Chiquita που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, μεταμορφώνοντας μια αγαπημένη διατροφική επέτειο σε μια δυναμική πολιτιστική εμπειρία, γεμάτη δημιουργικότητα, χαρά και ξεχωριστή προσωπικότητα.

Η ενέργεια συνδυάζει τροπική ζωντάνια με στοιχεία της pop κουλτούρας, μετατρέποντας ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία στον κόσμο σε μια εντυπωσιακή γιορτή με πρωταγωνιστή την μπανάνα, που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Miss Chiquita, το διαχρονικό σύμβολο της εταιρίας, που οδηγεί τη γιορτή με φρέσκια και παιχνιδιάρικη ενέργεια, συνδέοντας αρμονικά την κληρονομιά με τη σύγχρονη έκφραση.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Chiquita, η εμβληματική μπανάνα λανσάρει ακόμα, έναν ξεχωριστό διαγωνισμό στο Instagram, καλώντας το κοινό να συμμετάσχει στον εορτασμό, αντλώντας έμπνευση από το ζωντανό και πολύχρωμο σύμπαν του “Pop by Nature”. Μέσα από τις τολμηρές εικονογραφήσεις της Jiaqi Wang, η Chiquita παρουσιάζει ένα συλλεκτικό κεραμικό σετ για δύο άτομα με την υπογραφή “Pop by Nature”, σχεδιασμένο για να προσθέτει μια πινελιά pop art στην καθημερινότητα. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν αυτό το μοναδικό σετ μέσω αλληλεπίδρασης με τα επίσημα κανάλια του brand, μετατρέποντας τη γιορτή σε μια δημιουργική και διαδραστική εμπειρία. Η ενέργεια θα διαρκέσει από τις 14 έως τις 26 Απριλίου 2026 και απευθύνεται σε κατοίκους Ελλάδας ηλικίας 18 ετών και άνω. Οι πλήρεις όροι και προϋποθέσεις είναι διαθέσιμοι στο: www.chiquita.com/Chiquitabananaday2026-giveaway-gr

Ο Marco Volpi, Chief Marketing Officer της Chiquita δήλωσε: «Η Chiquita ήταν πάντα κάτι περισσότερο από μια απλή μπανάνα, αφορά τη χαρά που δίνει στις καθημερινές στιγμές. H Παγκόσμια Ημέρα Chiquita είναι ο τρόπος μας να μετατρέπουμε αυτή τη χαρά σε κάτι μεγαλύτερο, κάτι που οι άνθρωποι μπορούν να δουν, να ακούσουν και να βιώσουν όλοι μαζί. »

Ανάμεσα στα νέα στοιχεία της καμπάνιας, ξεχωρίζει και ένα μουσικό κομμάτι περιορισμένης κυκλοφορίας με τροπικούς ήχους, σχεδιασμένο να συνοδεύει τον παγκόσμιο διαγωνισμού χορού. Μια απλή και αναγνωρίσιμη χορογραφία καλεί creators και κοινό να συμμετάσχουν, να την επαναπροσδιορίσουν και να τη μοιραστούν, ενισχύοντας τη διάδοση της καμπάνιας στα social media και μετατρέποντάς τη σε μια στιγμή συλλογικής έκφρασης.

Με αυτή την πρωτοβουλία, η Chiquita συνεχίζει να εξελίσσεται, συνδυάζοντας τεχνολογική καινοτομία, μουσική και συμμετοχή, για να αφηγηθεί με έναν νέο τρόπο ένα προϊόν που έχει γίνει αξεπέραστο και παγκοσμίως αγαπημένο.

