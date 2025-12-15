Η Οινοποιία Μαλαματίνα και ο Όμιλος Mantis στηρίζουν σταθερά το έργο του MDA Hellas

Η Οινοποιία Μαλαματίνα και ο Όμιλος Mantis συνεχίζουν να στέκονται έμπρακτα στο πλευρό του MDA Hellas, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική τους στήριξη στο έργο ενός Οργανισμού που βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε παιδιά και οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις των νευρομυϊκών παθήσεων. Η στήριξη αυτή δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες δράσεις ή εκδηλώσεις, αλλά αποτελεί μια σταθερή σχέση […]

Η Οινοποιία Μαλαματίνα και ο Όμιλος Mantis συνεχίζουν να στέκονται έμπρακτα στο πλευρό του MDA Hellas, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική τους στήριξη στο έργο ενός Οργανισμού που βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε παιδιά και οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις των νευρομυϊκών παθήσεων. Η στήριξη αυτή δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες δράσεις ή εκδηλώσεις, αλλά αποτελεί μια σταθερή σχέση προσφοράς, εμπιστοσύνης και κοινών αξιών.

Μέσα από τη συνεργασία αυτή, η Οινοποιία Μαλαματίνα και ο Όμιλος Mantis συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποστολή του MDA Hellas, ενισχύοντας την ικανότητά του να προσφέρει εξειδικευμένη φροντίδα, πρόσβαση σε απαραίτητο ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς και συνεχή υποστήριξη σε παιδιά και οικογένειες που δίνουν καθημερινά τον δικό τους αγώνα. Κάθε ενέργεια στήριξης μεταφράζεται σε ανακούφιση, ελπίδα και βελτίωση της ποιότητας ζωής εκείνων που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Στο πλαίσιο αυτής της ευρύτερης και ουσιαστικής συνεργασίας, η Οινοποιία Μαλαματίνα συμμετείχε και στο ετήσιο Christmas Shopping Fair του MDA Hellas, στηρίζοντας μία δράση που, κάθε χρόνο, μετατρέπει την αλληλεγγύη σε πράξη και την εορταστική περίοδο σε αφορμή προσφοράς. Τα έσοδα της εκδήλωσης συμβάλλουν άμεσα στην κάλυψη ζωτικών αναγκών των παιδιατρικών ασθενών του Οργανισμού.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η βραβευμένη σειρά κρασιών «Τέσσερις Άγγελοι», τιμημένη με Χρυσό Mundus Vini 2024 για τις ετικέτες Λευκό και Ροζέ Ξηρό, συνόδευσε τις γαστρονομικές δημιουργίες, συμβολίζοντας τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη σύνδεση της ποιότητας με την προσφορά.

Το MDA Hellas, από το 2000, αποτελεί σημείο αναφοράς για τα άτομα με νευρομυϊκές παθήσεις στην Ελλάδα, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης, προγράμματα κοινωνικής ενσωμάτωσης και πρόσβαση σε καινοτόμες λύσεις, ενώ παράλληλα συμβάλλει ενεργά στην προώθηση της έρευνας σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς.

Η Οινοποιία Μαλαματίνα και ο Όμιλος Mantis πιστεύουν βαθιά ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα αποκτά πραγματικό νόημα όταν συνοδεύεται από κοινωνική προσφορά. Με συνέπεια και σεβασμό, συνεχίζουν να στηρίζουν πρωτοβουλίες που δημιουργούν ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος φροντίδας, αξιοπρέπειας και ελπίδας για το μέλλον.