Η Οινοποιία Μαλαματίνα ενισχύει τη σχέση της με την κοινωνία και τη νέα γενιά

Η Οινοποιία Μαλαματίνα, με ιστορία που ξεπερνά τα 130 χρόνια, συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διατήρηση της οινικής της παράδοσης και την ουσιαστική παρουσία της στην κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά ενισχυμένης κοινωνικής δράσης και δυναμικής εξωστρέφειας, μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες που ενίσχυσαν τον διάλογο με την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους νέους επαγγελματίες και τις τοπικές κοινωνίες.

Στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής ανάπτυξης, η Οινοποιία Μαλαματίνα υλοποίησε σειρά στοχευμένων πρωτοβουλιών που συνδύασαν τη γνώση, την εμπειρία και τη δημιουργικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάστηκε με ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς, όπως ο Όμιλος ΑΚΤΟ και τα ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ, συμμετείχε σε ημέρες καριέρας και φοιτητικές εκδηλώσεις ελληνικών πανεπιστημίων, όπως το TEDx, και στήριξε φοιτητικές ομάδες όπως το Erasmus Student Network (ESN). Μέσα από τις δράσεις αυτές, ενίσχυσε τη σύνδεση της Ρετσίνας Μαλαματίνα με τη νέα γενιά, προσφέροντας στους νέους επαγγελματίες ευκαιρίες δικτύωσης και ουσιαστικής γνωριμίας με τον κόσμο της οινοποιίας και του σύγχρονου επιχειρείν.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 130 χρόνων ιστορίας, η εταιρεία ανέλαβε μια ξεχωριστή δημιουργική πρωτοβουλία, προσκαλώντας φοιτητές του Μητροπολιτικού Κολλεγίου να προσεγγίσουν το brand μέσα από τη δική τους σύγχρονη οπτική. Οι συμμετέχοντες επανασχεδίασαν την επετειακή ετικέτα, ενσωματώνοντας σύγχρονα αισθητικά στοιχεία και τη δημιουργική έκφραση της νέας γενιάς, ενισχύοντας τον διάλογο ανάμεσα στο ιστορικό brand και τους νέους δημιουργούς.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον τομέα του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης, μέσα από τη συμμετοχή της εταιρείας σε δράσεις φιλανθρωπικών οργανισμών, όπως το σωματείο MDA Hellas, ενισχύοντας πρωτοβουλίες με κοινωνικό χαρακτήρα και αφήνοντας ένα θετικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Παράλληλα, η Οινοποιία Μαλαματίνα στήριξε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με δήμους σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από δράσεις όπως η «Λευκή Νύχτα» και τοπικές εορταστικές και αποκριάτικες εκδηλώσεις, συνέβαλε στη δημιουργία εμπειριών που ενισχύουν την τοπική αγορά, προάγουν τον πολιτισμό και ενδυναμώνουν τη σχέση της με τις τοπικές κοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προσέφερε περίπου 2.000 φιάλες κρασιού, καλύπτοντας ανάγκες εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Οινοποιίας Μαλαματίνα, Νικόλαο Κεράνη:

«Για την Οινοποιία Μαλαματίνα, η επιχειρηματική δραστηριότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινωνία μέσα στην οποία δραστηριοποιείται. Το 2025 επενδύσαμε σε δράσεις που ενισχύουν τη γνώση, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία με τη νέα γενιά, παραμένοντας πιστοί στις αξίες που συνοδεύουν την πορεία μας εδώ και περισσότερα από 130 χρόνια. Με το βλέμμα στραμμένο στο 2026, συνεχίζουμε με την ίδια συνέπεια να αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον διάλογο με την κοινωνία και στηρίζουν τη βιώσιμη πορεία της εταιρείας».

Καθώς η εταιρεία προχωρά στο 2026, συνεχίζει με σταθερό προσανατολισμό τη στρατηγική της ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα, τη διατήρηση της οινικής της κληρονομιάς και τη διαρκή, ουσιαστική παρουσία στην κοινωνία.