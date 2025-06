Η οικολογική δράση συναντά την τέχνη στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα της Garnier με την Αll For Blue

Με κοινό όραμα τους έναν πιο βιώσιμο κόσμο, η Garnier ενώνει τις δυνάμεις της με τον περιβαλλοντικό οργανισμό All For Blue για ακόμη έναν χρόνο με μία σειρά από περιβαλλοντικές δράσεις με σημαντικό αντίκτυπο, ξεκινώντας από την Αίγινα!

Με εκπαιδευτικά σεμινάρια περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, 300 μαθητές προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ενημερώθηκαν για τη σημασία της προστασίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος και την κυκλική οικονομία και στη συνέχεια ανέλαβαν ενεργό δράση, καθαρίζοντας τη Β’ παραλία Μαραθώνα. Με τη βοήθεια των πιστοποιημένων δυτών της Αll For Blue, συλλέχθηκαν συνολικά 158 κιλά απορριμμάτων από την ακτή και τον βυθό.

Ωστόσο, η προσπάθεια δεν σταμάτησε εκεί! Οι μαθητές αξιοποίησαν μέρος των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, δίνοντάς τους «νέα ζωή» μέσω της δημιουργικής έκφρασης. Οι μικροί καλλιτέχνες δημιούργησαν ευφάνταστα έργα με έμπνευση από το περιβάλλον και το θαλάσσιο οικοσύστημα, τα οποία παρουσίασαν σε έναν μοναδικό Εικαστικό Διαγωνισμό στο Λαογραφικό Μουσείο της Αίγινας, δίνοντας με τον τρόπο τους ένα ηχηρό μήνυμα για την προστασία του πλανήτη.

H Περσεφόνη Πετούση, Βrand Business Leader Skin & Garnier Eye στο Consumer Products Division της L’Oréal Hellas, δήλωσε: «Στην Garnier πιστεύουμε ακράδαντα ότι κάθε δράση μπορεί να κάνει τη διαφορά όταν γίνεται συλλογικά. Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα στην Αίγινα χάρη στην πολύτιμη στήριξη της All For Blue, της τοπικής κοινωνίας και της νέας γενιάς, αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την επίτευξη του στόχου μας για έναν πιο “πράσινο” πλανήτη!».

Η Κατερίνα Τοπούζογλου, Ιδρύτρια της All For Blue επισημαίνει: «Είμαστε ενθουσιασμένοι για την επιτυχημένη αποστολή που πραγματοποιήσαμε στην Αίγινα, με την πολύτιμη υποστήριξη της Garnier. Για την All For Blue, κάθε τέτοια δράση είναι ένα βήμα πιο κοντά σε καθαρές θάλασσες και ακτές. Εκτός από τους καθαρισμούς και τα ενημερωτικά σεμινάρια στους μαθητές, είχαμε τη χαρά να διοργανώσουμε έναν μοναδικό εικαστικό διαγωνισμό, που όχι μόνο ανέδειξε τη δημιουργικότητά των παιδιών, αλλά ενίσχυσε βιωματικά το μήνυμα της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης. Μαζί, δείχνουμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι απλώς μια ευθύνη, αλλά μια συλλογική δράση που φέρνει απτά αποτελέσματα και εμπνέει αλλαγή».

Μάθετε περισσότερα για την Garnier εδώ https://www.garnier.gr/ και την All For Blue εδώ https://allforblue.org/el/ .