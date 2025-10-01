Η Neutrogena χορηγός στο Greece Race for the Cure 2025

Η παρουσία της Neutrogena® αποτέλεσε έμπρακτη δήλωση δέσμευσης: να στηρίζει κάθε γυναίκα, να προωθεί την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση και να ενδυναμώνει το μήνυμα ότι “μαζί είμαστε πιο δυνατοί” ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Μέσα από το ειδικά σχεδιασμένο kiosk της, η μάρκα προσέφερε μια ολοκληρωμένη εμπειρία φροντίδας, προσφέροντας ενημέρωση, στιγμές αλληλεπίδρασης και δύναμης, ενώ ενέπνευσε συνεργάτες και κοινό να συμμετάσχουν ενεργά στον συμβολικό αγώνα.



Η Neutrogena® υπογραμμίζει ότι η φροντίδα δεν σταματά στην επιδερμίδα — αγκαλιάζει τον άνθρωπο, την ιστορία του και τον αγώνα του. Με την πρωτοβουλία αυτή, η μάρκα στέλνει ένα δυνατό μήνυμα αλληλεγγύης και δίνει το έναυσμα για περαιτέρω δράσεις που συνδυάζουν κοινωνική ευθύνη και φροντίδα.

Γιατί κάθε αγώνας που δίνουμε αξίζει τη φροντίδα μας!