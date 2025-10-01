Η Neutrogena χορηγός στο Greece Race for the Cure 2025

Η Neutrogena® τρέχει για την πρόληψη στο Greece Race for the Cure® 2025. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Neutrogena®, mega brand της Kenvue, συμμετείχε ως χορηγός στο Greece Race for the Cure®, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο. Η διοργάνωση, η μεγαλύτερη αθλητική πρωτοβουλία για κοινωνικό σκοπό στη χώρα μας και η δεύτερη μεγαλύτερη Race for the Cure® στην Ευρώπη, συγκέντρωσε πάνω από 60.000 συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα.
Η παρουσία της Neutrogena® αποτέλεσε έμπρακτη δήλωση δέσμευσης: να στηρίζει κάθε γυναίκα, να προωθεί την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση και να ενδυναμώνει το μήνυμα ότι “μαζί είμαστε πιο δυνατοί” ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Μέσα από το ειδικά σχεδιασμένο kiosk της, η μάρκα προσέφερε μια ολοκληρωμένη εμπειρία φροντίδας, προσφέροντας ενημέρωση, στιγμές αλληλεπίδρασης και δύναμης, ενώ ενέπνευσε συνεργάτες και κοινό να συμμετάσχουν ενεργά στον συμβολικό αγώνα.
Η Neutrogena® υπογραμμίζει ότι η φροντίδα δεν σταματά στην επιδερμίδα — αγκαλιάζει τον άνθρωπο, την ιστορία του και τον αγώνα του. Με την πρωτοβουλία αυτή, η μάρκα στέλνει ένα δυνατό μήνυμα αλληλεγγύης και δίνει το έναυσμα για περαιτέρω δράσεις που συνδυάζουν κοινωνική ευθύνη και φροντίδα.
Γιατί κάθε αγώνας που δίνουμε αξίζει τη φροντίδα μας!