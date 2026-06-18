Η Nespresso παρουσιάζει τη νέα κάψουλα Athens Freddo και σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό pop-up experience, στην καρδιά της πόλης

LIFE
18/06/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 19.06.2026 - 18:18)
Η Nespresso παρουσιάζει τη νέα κάψουλα Athens Freddo και σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό pop-up experience, στην καρδιά της πόλης
TheIssue.gr TheIssue.gr

Ένα street party στην καρδιά της πόλης!

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το TheIssue.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Nespresso υποδέχεται το καλοκαίρι με τον πιο αθηναϊκό τρόπο, παρουσιάζοντας τη νέα κάψουλα Athens Freddo Intenso μέσα από ένα ξεχωριστό pop-up experience απέναντι από το Καλλιμάρμαρο.

Από τις 18 έως και τις 20 Ιουνίου, το νέο pop-up μετατρέπεται στον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις του καφέ, προσφέροντας καθημερινά δροσιστικούς freddo espresso και freddo cappuccino από τις 11:00 έως τις 19:00 σε μια αυθεντική εμπειρία που αποτυπώνει τον παλμό του αθηναϊκού καλοκαιριού.

Εμπνευσμένος από την έντονη κουλτούρα του ελληνικού κρύου καφέ και την ενέργεια της Αθήνας, ο νέος Athens Freddo Intenso είναι ένας καφές 100% Arabica, έντονα καβουρδισμένος, ιδανικός για συνταγές με πάγο. Είναι ήδη διαθέσιμος παγκοσμίως σε όλες τις Nespresso Boutiques, μεταφέροντας το signature freddo experience της πόλης σε κάθε γωνιά του κόσμου. 

Ένα street party στην καρδιά της πόλης!

Η Nespresso παρουσιάζει τη νέα κάψουλα Athens Freddo και σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό pop-up experience, στην καρδιά της πόλης

Το highlight αυτής της εμπειρίας έρχεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 19:00, με ένα ανοιχτό street party γεμάτο καλοκαιρινά vibes, μουσική και εκπλήξεις. Η Nespresso προσκαλεί το κοινό να γιορτάσει μαζί της τη νέα κάψουλα μέσα από μια μοναδική συνταγή καφέ με τον Athens Freddo Intenso.

Μια αυθεντική αθηναϊκή γιορτή, με φόντο ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης, που υπόσχεται να γίνει το talk of the town.

See you there!

TAGS

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το TheIssue.gr στα αγαπημένα σου στη Google

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η DUA LIPA είναι το νέο πρόσωπο της NESPRESSO
LIFE

Η DUA LIPA είναι το νέο πρόσωπο της NESPRESSO

18.03.2026 - 19:01
DUA LIPA, GEORGE CLOONEY, NESPRESSO
Nespresso: με αγάπη για τον καφέ από το 1986
LIFE

Nespresso: με αγάπη για τον καφέ από το 1986

29.01.2026 - 19:04
NESPRESSO
To κόλπο με τη Nespresso μηχανή που σου δίνει διπλή δόση espresso σε μια κάψουλα
LIFE

To κόλπο με τη Nespresso μηχανή που σου δίνει διπλή δόση espresso σε μια κάψουλα

02.02.2024 - 14:08
Espresso, NESPRESSO, ΚΑΦΕΣ, ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΚΑΦΕ, ΚΟΛΠΟ ΚΑΦΕ
Nespresso και Chiara Ferragni ξεκινούν ένα ταξίδι εμπνευσμένο από την αγάπη για τον καφέ
LIFE

Nespresso και Chiara Ferragni ξεκινούν ένα ταξίδι εμπνευσμένο από την αγάπη για τον καφέ

17.01.2023 - 15:39
CHIARA FERRAGNI, Ispirazione Italiana, NESPRESSO, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΑΦΕΣ, ΤΑΞΙΔΙ