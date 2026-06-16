Η Moroccanoil® επεκτείνει το εμβληματικό αρωματικό της σύμπαν με δύο ΝΕΑ Brumes du Maroc Fragrance Mists, που ταξιδεύουν τις αισθήσεις.
Η Moroccanoil®, ο παγκόσμιος ηγέτης στα προϊόντα ομορφιάς με έλαιο Argan, επεκτείνει την επιτυχημένη σειρά αρωμάτων Brumes du Maroc Fragrance Mist για Μαλλιά και Σώμα, εμπλουτίζοντάς τη με δύο από τις πιο αγαπημένες μυρωδιές της Moroccanoil Body Collection. Από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας τους, τα Ambiance de Plage και Dahlia Rouge κατέκτησαν αστραπιαία τις καρδιές τόσο των καταναλωτών όσο και των επαγγελματιών κομμωτών, προκαλώντας έτσι έντονη επιθυμία για νέους τρόπους να φορέσουμε και να απολαύσουμε αυτά τα σαγηνευτικά αρώματα.
Το Brumes du Maroc Fragrance Mist Original φέρει το εμβληματικό χαρακτηριστικό άρωμα της Moroccanoil, ένα μείγμα πικάντικου κεχριμπαριού με γλυκές νότες λουλουδιών, το οποίο έχει λατρευτεί ανά τον κόσμο από τη γέννηση του brand. Τώρα, η Moroccanoil εμπλουτίζει την αρωματική της συλλογή με τις δημοφιλείς μυρωδιές, Ambiance de Plage και Dahlia Rouge, προσφέροντας μια εμπειρία που ταξιδεύει τις αισθήσεις, ενώ παράλληλα διατηρεί την ίδια θρεπτική, ελαφριά σύνθεση, που οι καταναλωτές γνωρίζουν και αγαπούν:
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Ambiance de Plage: Ζεστό και αναζωογονητικό. Μια εξωτική απόδραση στην παραλία, με νότες από πέταλα γαρδένιας, τριμμένη καρύδα και ανανά.
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Dahlia Rouge: Κομψό και θελκτικό. Με φλοραλ νότες από πέταλα ντάλιας, ανθό τουμπερόζας και σανδαλόξυλο.
Απολαύστε την ίδια εξαιρετικά λεπτόρρευστη φόρμουλα του mist, που έχει σχεδιαστεί τόσο για τα μαλλιά όσο και για το σώμα, και προσφέρει μια αναζωογονητική, ολιστική αισθητηριακή εμπειρία από την κορυφή έως τα νύχια, χωρίς φυσικά να «χαλάει» το χτένισμα. Το ελαφρύ αυτό σπρέι είναι εμπλουτισμένο με θρεπτικό έλαιο Argan και Bιταμίνη Ε, που ενυδατώνουν και συμβάλουν στη διατήρηση των επιπέδων υγρασίας σε μαλλιά και δέρμα. Στη σύνθεση του συναντάμε και την καινοτόμα τεχνολογία Sun Exposure Absorber, που βοηθά στην προστασία των μαλλιών και στη διατήρηση του χρώματός τους, όταν εκτίθενται στο φως του ήλιου.
«Το άρωμα είναι κάτι βαθιά προσωπικό. Συνδέεται με τις αναμνήσεις, την ταυτότητα και τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές εκφράζουν ποιοι είναι καθημερινά», δηλώνει η Carmen Tal, συνιδρύτρια της Moroccanoil. «Η επέκταση αυτής της συλλογής προσφέρει στην μέλη της κοινότητάς μας νέους τρόπους να χτίσουν και να προσωποποιήσουν την αρωματική τους γκαρνταρόμπα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναμείξουν τα νέα μας, εμπνευσμένα από τη Μεσόγειο, αρώματα με ολόκληρη τη Body Collection, για ένα πραγματικά καθηλωτικό και μεγάλης διάρκειας αποτέλεσμα».
Tα δύο ολοκαίνουρια Moroccanoil Brumes du Maroc Fragrance Mists είναι διαθέσιμα σε full (100ml), αλλά και travel size (30ml) στο Moroccanoil.com και σε επιλεγμένα πολυτελή κομμωτήρια, spa και e-shops σε όλη την Ελλάδα.