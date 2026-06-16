Η Moroccanoil® επεκτείνει το εμβληματικό αρωματικό της σύμπαν με δύο ΝΕΑ Brumes du Maroc Fragrance Mists, που ταξιδεύουν τις αισθήσεις.

Tα δύο ολοκαίνουρια Moroccanoil Brumes du Maroc Fragrance Mists είναι διαθέσιμα σε full (100ml), αλλά και travel size (30ml) στο Moroccanoil.com και σε επιλεγμένα πολυτελή κομμωτήρια, spa και e-shops σε όλη την Ελλάδα.

Η Moroccanoil®, ο παγκόσμιος ηγέτης στα προϊόντα ομορφιάς με έλαιο Argan, επεκτείνει την επιτυχημένη σειρά αρωμάτων Brumes du Maroc Fragrance Mist για Μαλλιά και Σώμα, εμπλουτίζοντάς τη με δύο από τις πιο αγαπημένες μυρωδιές της Moroccanoil Body Collection. Από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας τους, τα Ambiance de Plage και Dahlia Rouge κατέκτησαν αστραπιαία τις καρδιές τόσο των καταναλωτών όσο και των επαγγελματιών κομμωτών, προκαλώντας έτσι έντονη επιθυμία για νέους τρόπους να φορέσουμε και να απολαύσουμε αυτά τα σαγηνευτικά αρώματα.

Το Brumes du Maroc Fragrance Mist Original φέρει το εμβληματικό χαρακτηριστικό άρωμα της Moroccanoil, ένα μείγμα πικάντικου κεχριμπαριού με γλυκές νότες λουλουδιών, το οποίο έχει λατρευτεί ανά τον κόσμο από τη γέννηση του brand. Τώρα, η Moroccanoil εμπλουτίζει την αρωματική της συλλογή με τις δημοφιλείς μυρωδιές, Ambiance de Plage και Dahlia Rouge, προσφέροντας μια εμπειρία που ταξιδεύει τις αισθήσεις, ενώ παράλληλα διατηρεί την ίδια θρεπτική, ελαφριά σύνθεση, που οι καταναλωτές γνωρίζουν και αγαπούν: