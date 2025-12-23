Η Mondelēz στηρίζει ως Launching Partner την πρωτοβουλία του ΣΕΕ, Influencer Marketing Standards Training (IMST)

Το πρόγραμμα IMST εντάσσεται στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής δράσης Ad Ethics, της European Advertising Standards Alliance (EASA), έχει υιοθετηθεί ήδη σε 11 χώρες και αποσκοπεί στην καλλιέργεια μιας κοινής δεοντολογίας στο νέο «μέσο» διαφημιστικής επικοινωνίας.

Με στόχο να συμβάλλει ουσιαστικά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κλάδου σχετικά με τις καλές πρακτικές influencer marketing, η Mondelēz συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ) να εισάγει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα ολοκληρωμένο εργαλείο εκπαίδευσης και πιστοποίησης, για τους ίδιους τους content creators / influencers.

Για την Mondelēz, η στήριξη της πρωτοβουλίας του ΣΕΕ αποτελεί φυσικά απόρροια της στρατηγικής υπεύθυνης επικοινωνίας και διαφήμισης που εφαρμόζει η εταιρία σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησής της, με το πρόγραμμα ISMT να αποτελεί ένα ακόμα βήμα για την προστασία του καταναλωτή στις νέες εκφάνσεις και τα νέα κανάλια διαφήμισης.

«Ως εταιρία με σημαντικό αποτύπωμα στην διαφημιστική αγορά της Ελλάδας, πιστεύουμε ότι έχουμε ευθύνη να βοηθήσουμε στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των influencers καθώς και στη δημιουργία ενός σχετικού πλαισίου δεοντολογίας και καλών πρακτικών. Πιο σημαντικό όμως είναι να αντιληφθούμε όλοι, διαφημιστές και διαφημιζόμενοι, τον καθοριστικό ρόλο που έχουμε στην καθιέρωση όρων διαφάνειας και υπευθυνότητας στο νέο χώρο του influencer marketing» δήλωσε ο Αλέξανδρος Μπαλτατζής, Marketing Lead Greece της Mondelēz.