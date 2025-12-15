Η Miele Εγκαινιάζει Νέα 25ετή Εγγύηση Μοτέρ σε Πλυντήρια και Στεγνωτήρια στην Ελλάδα

Η Miele, ο παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των premium οικιακών συσκευών, εισάγει στην ελληνική αγορά μία επαναστατική 25ετή εγγύηση μοτέρ σε όλα τα πλυντήρια και στεγνωτήρια.

Με αυτή την πρωτοβουλία, η Miele αναδεικνύει περαιτέρω τη δέσμευσή της για αξιοπιστία, μακροζωία και υψηλή αξία για τους καταναλωτές.

Με ιστορία άνω των 125 ετών και καθοδηγούμενη από τη φιλοσοφία «Immer Besser» (πάντα καλύτερα), η Miele αναπτύσσει προϊόντα που ξεχωρίζουν για την αξιοπιστία και την αντοχή τους. Τα πλυντήρια Miele, δοκιμασμένα για κύκλο ζωής τουλάχιστον 20 ετών, αποτελούν δείγμα τεχνολογικής υπεροχής αλλά και σταθερής εμπιστοσύνης της εταιρείας στις λύσεις που προσφέρει. Η ενσωμάτωση μιας 25ετούς εγγύησης μοτέρ ενισχύει τη θέση της στην κατηγορία φροντίδας ρούχων, προσφέροντας ένα σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης.

Από σήμερα, 15 Δεκεμβρίου 2025, η νέα εγγύηση είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά, προσφέροντας στους καταναλωτές τη σιγουριά ότι διαθέτουν συσκευές σχεδιασμένες να παραμένουν στην κορυφή της απόδοσης και της άνεσης για πολυάριθμες δεκαετίες.

Η τεχνολογία αιχμής των μοτέρ της Miele ενισχύει την εμπειρία χρήσης, συμβάλλοντας σε χαμηλότερα επίπεδα θορύβου, μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και κορυφαία φροντίδα υφασμάτων.

Όλοι όσοι έχουν αγοράσει πλυντήριο ή στεγνωτήριο Miele από 01/10/2025 μπορούν εύκολα να επωφεληθούν από τη νέα εγγύηση, καταχωρώντας τη συσκευή τους εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τα Miele Experience Centers, το συνεργαζόμενο δίκτυο πώλησης, καθώς και την ιστοσελίδα μας στο miele.gr.