Η Media Strom επιβεβαιώνει την καινοτομία της με 4 βραβεία στα AI in Marketing Awards 2026

27/04/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 06.05.2026 - 14:32)
Στόχος των AI in Marketing Awards, του νεοσύστατου αυτού θεσμού, είναι να αναδείξει καμπάνιες, εργαλεία, στρατηγικές και ομάδες που έδειξαν πως η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένα ακόμα εργαλείο, αλλά ο νέος κινητήρας ανάπτυξης του σύγχρονου marketing.

Τέσσερις σημαντικές διακρίσεις απέσπασε στις 23 Απριλίου η Media Strom στην πρώτη διοργάνωση των AI in Marketing Awards 2026, επιβεβαιώνοντας τον πρωτοποριακό της ρόλο στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα του σύγχρονου marketing.

Τα βραβεία που έλαβε η εταιρεία αφορούν σε δύο καινοτόμα εργαλεία επικοινωνίας που εγκαινίασε την περασμένη χρονιά. Πρόκειται για την δημιουργία της πλήρως AI-generated καμπάνιας, η οποία αξιοποίησε εμβληματικές προσωπικότητες της παγκόσμιας ιστορίας, και την ανάπτυξη του «Φοίβου», του πρώτου AI Sleep Coach, μιας καινοτόμου ψηφιακής εφαρμογής εμπνευσμένης από την εμπειρία των Sleep Coaches στα καταστήματα Media Strom.

Η συνεργασία της Media Strom με τη διαφημιστική εταιρεία Solid Havas και την 3DEERS Studio οδήγησε στις εξής διακρίσεις:

  • GRAND WINNER στην κατηγορία Best AI in Marketing – Retail & E-commerce για την καμπάνια «Enjoy the sleep intelligence» & για τον πρώτο AI Sleep Coach τον «Φοίβο»
  • GOLD στην κατηγορία Best Conversational Marketing Solution για τον πρώτο AI Sleep Coach τον «Φοίβο»
  • SILVER στην κατηγορία Best Generative AI Campaign for Brand Storytelling & Messaging για την καμπάνια «Enjoy the sleep intelligence»
  • SILVER στην κατηγορία Best Conversational Marketing using AI για τον πρώτο AI Sleep Coach τον «Φοίβο»

Όπως ανέφερε ο κ. Γιώργος Νιάρχος, Διευθύνων Σύμβουλος της Αθηναϊκής Στρωματοποιίας, «Η ιδέα της σύνδεσης της Τεχνητής Νοημοσύνης με τον έξυπνο ύπνο, μέσα από data, τεχνολογία και εξατομικευμένες λύσεις, αποτέλεσε για εμάς μια τολμηρή αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρόκληση. Το αποτέλεσμα των βραβεύσεων επιβεβαιώνει την επιμονή μας στο συνδυασμό ποιότητας με πρωτοποριακές τεχνολογίες αιχμής».

