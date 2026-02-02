Η Mattel παρουσιάζει την πρώτη «Golden» σειρά KPop Demon Hunters™

Η Mattel παρουσίασε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Παιχνιδιών της Νυρεμβέργης, Spielwarenmesse, μια νέα σειρά παιχνιδιών, τόσο για παιδιά όσο και για συλλέκτες, εμπνευσμένη από την ταινία KPop Demon Hunters, μία από τις πιο δημοφιλείς παραγωγές του Netflix. Η συλλογή, που θα κυκλοφορήσει σταδιακά μέσα στο 2026, ζωντανεύει τον κόσμο και τους χαρακτήρες της ταινίας μέσα από παιχνίδια υψηλής ποιότητας σχεδιασμένα για όλες τις ηλικίες, δίνοντας στους θαυμαστές τη δυνατότητα να εκφράσουν την αγάπη τους για την ταινία και τη μουσική της.

Μετά τις πρόσφατες βραβεύσεις της ταινίας KPop Demon Hunters και την εντυπωσιακή πορεία του soundtrack που αναδείχθηκε ως το μεγαλύτερο hit του 2025, οι θαυμαστές μπορούν πλέον να ανακαλύψουν πρώτοι τον κόσμο της σειράς Mattel KPop Demon Hunters, μέσα από μια πλούσια γκάμα προϊόντων όπως κούκλες, φιγούρες δράσης, συλλεκτικές φιγούρες και επιτραπέζια που δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με αγαπημένα brands της εταιρείας όπως τα Polly Pocket, UNO και Little People Collector.

«Το KPop Demon Hunters έχει εξελιχθεί σε ένα πραγματικά παγκόσμιο φαινόμενο, με μια ενεργή και διαρκώς αναπτυσσόμενη κοινότητα θαυμαστών σε όλο τον κόσμο. Η στενή συνεργασία μας με το Netflix μάς έδωσε τη δυνατότητα να κινηθούμε άμεσα και να δημιουργήσουμε προϊόντα σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα, ανταποκρινόμενοι αποτελεσματικά στη μεγάλη ζήτηση του κοινού», δήλωσε ο Nick Karamanos, Senior Vice President of Action Figures and Entertainment Partnerships της Mattel. «Η συλλογή, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με πολλά brands της Mattel, προσφέρει στους θαυμαστές νέους τρόπους να έρθουν σε επαφή με τους χαρακτήρες, τα τραγούδια και τις ιστορίες που αγαπούν.»

Η νέα σειρά παιχνιδιών, σχεδιασμένη για να αντικατοπτρίζει τη δυναμική αισθητική της ταινίας και τους έντονους χαρακτήρες της από τον χώρο της μόδας, της μουσικής και της pop κουλτούρας, συνδυάζει το ξεχωριστό δημιουργικό DNA της Rumi, της Mira και της Zoey, καθώς και άλλων χαρακτήρων της ταινίας, με πιστή αναφορά στα πρωτότυπα σχέδια για τα οποία είναι γνωστά τα brands της Mattel. Από κούκλες σχεδιασμένες με εξαιρετική λεπτομέρεια και φιγούρες δράσης εμπνευσμένες από εμβληματικές σκηνές της ταινίας, έως μικρότερες συλλεκτικές φιγούρες βασισμένες στους αγαπημένους χαρακτήρες, η σειρά καλύπτει όλες τις ηλικιακές ομάδες και ένα ευρύ φάσμα τιμών προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και πολυδιάστατη εμπειρία στους θαυμαστές.

Περισσότερα προϊόντα KPop Demon Hunters αναμένεται να παρουσιαστούν μέσα στο 2026 από τη Mattel. Η ταινία KPop Demon Hunters είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο Netflix.