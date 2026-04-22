Η Mattel παρουσιάζει την ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων Masters of the Universe

Η παγκόσμια διάθεση ξεκινά στις 25 Απριλίου 2026 και περιλαμβάνει παιχνίδια, συλλεκτικά είδη, ένδυση, εκδόσεις και πολλά ακόμη.

Η Mattel, η κορυφαία εταιρεία παιχνιδιών και ψυχαγωγίας παγκοσμίως, παρουσίασε μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων εμπνευσμένη από την επερχόμενη live-action κινηματογραφική ταινία “Masters of the Universe”, παραγωγή των Amazon MGM Studios και Mattel Studios. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 4 Ιουνίου 2026, ενώ η διεθνής κυκλοφορία θα ακολουθήσει μέσα στον Ιούνιο μέσω της Sony Pictures International Releasing.

Με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας, η Mattel λανσάρει μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων εμπνευσμένη από το εμβληματικό brand. Από τις 25 Απριλίου 2026, η νέα σειρά θα αρχίσει να διατίθεται σε καταστήματα παγκοσμίως, ζωντανεύοντας το “Masters of the Universe” μέσα από παιχνίδια, συλλεκτικά είδη, ένδυση και πολλά ακόμη. Παράλληλα, επιπλέον λανσαρίσματα θα ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Το πρόγραμμα συγκεντρώνει ένα δυναμικό δίκτυο κορυφαίων συνεργατών και περιλαμβάνει αποκλειστικές συνεργασίες προϊόντων σχεδιασμένα για fans κάθε ηλικίας.

«Το ‘Masters of the Universe’ έχει όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο και είμαστε ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε παιχνίδια και συλλεκτικά αντικείμενα για τους fans σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Nick Karamanos, Senior Vice President, Action Figures, Preschool & In-Licensing της Mattel. «Σε συνεργασία με τα Amazon MGM Studios, δημιουργήσαμε μια πλούσια σειρά συναρπαστικών προϊόντων που τιμά την κληρονομιά του brand, ενώ παράλληλα το συστήνει σε μια νέα γενιά μέσα από καινοτόμα παιχνίδια και ξεχωριστές εμπειρίες».

Παράλληλα με τις συλλεκτικές φιγούρες δράσης που έχουν ήδη ανακοινωθεί και είναι εμπνευσμένες από τους χαρακτήρες της live-action ταινίας, η Mattel παρουσιάζει επίσης μια ολοκληρωμένη συλλογή παιχνιδιών και προϊόντων που γιορτάζουν τη νέα κινηματογραφική παραγωγή, μεταξύ των οποίων:

“Masters of the Universe” Action Figures : Οι φιγούρες δράσης της Mattel, εμπνευσμένες από την ταινία, περιλαμβάνουν τη νέα σειρά Kids Core, τη συλλεκτική σειρά Chronicles Collector και τη σειρά Origins, με αγαπημένους χαρακτήρες της ταινίας.

: Ο He-Man® και η Teela® εντάσσονται στη συλλογή Barbie® Signature, με τη δύναμη του Grayskull™ και έτοιμοι να υπερασπιστούν το παλάτι του Eternos. Κάθε κούκλα διαθέτει θεματική πολεμική ενδυμασία και premium συσκευασία. "Masters of the Universe" Funko : Pop! Vinyl Figures με χαρακτήρες από το "Masters of the Universe", όπως οι He-Man, Adam, Teela, Man-At-Arms®, Skeletor® και άλλοι.

: Γυαλιά ηλίου εμπνευσμένα από τον ήρωα και τον villain του "Masters of the Universe", τον He-Man και τον Skeletor. "Masters of the Universe" Hot Wheels® : Οι He-Man® και Skeletor® συνεχίζουν τη σφοδρή μάχη τους για την Eternia. Έτοιμοι να τρέξουν προς τη νίκη, έρχονται αντιμέτωποι ως οδηγοί εμβληματικών αυθεντικών Hot Wheels® die-cast οχημάτων κλίμακας 1:64, με αυθεντικά σχέδια εμπνευσμένα από τους χαρακτήρες.

: Συναρμολογούμενο Snake Mountain Lair με ειδικά κομμάτια "lava burst" και 12 NanoWorld™ φιγούρες, για αναπαράσταση σκηνών μάχης από την ταινία. "Masters of the Universe" UNO®: Το αγαπημένο παιχνίδι UNO με εμβληματικές εικόνες από τον επικό κόσμο της ταινίας "Masters of the Universe". Περιλαμβάνει και έναν ειδικό κανόνα "Sword of Power", που επιτρέπει στους παίκτες να απορρίπτουν δύο κάρτες στη σειρά τους.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της ταινίας, η Mattel θα συνεχίσει να παρουσιάζει μια πλούσια συλλογή θεματικών προϊόντων και συνεργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026 και έως το 2027, με περισσότερους από 70 συνεργάτες παγκοσμίως σε κατηγορίες όπως ένδυση, εκδόσεις, αξεσουάρ και άλλα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι: Beeline Creative, Bioworld, Box Lunch, Centric, Clementoni, Factory Entertainment, Fanattik, Franco, Goodr, Ground Up, Hot Topic, Komar Sleepwear, Legend Toys, Mad Engine, MONDO, Monogram International, Muckle Mannequins, Open Road Brands, PERFECT Sports, Prime 1 Studio, Rubies II, Spirit Halloween, TEMPTATIONS, Trends, WOLFPak και Zumiez.

Η Mattel ανακοίνωσε επίσης πρόσφατα ένα νέο πρόγραμμα εκδόσεων Masters of the Universe για το 2026, με επικεφαλής τη Mattel Press και συνεργάτες της. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τίτλους που σχετίζονται με την ταινία, όπως ένα μυθιστόρημα για νεαρούς ενήλικες με επίκεντρο την Teela, μια μικρότερη αφηγηματική εκδοχή της ιστορίας, ένα εικονογραφημένο βιβλίο που τοποθετείται στο κινηματογραφικό σύμπαν της ταινίας, καθώς και ένα βιβλίο ζωγραφικής, διευρύνουν το αφηγηματικό σύμπαν του brand, προσφέροντας εμπειρίες στους φίλους του brand κάθε ηλικίας.

Η σειρά προϊόντων “Masters of the Universe” θα αρχίσει να τοποθετείται στα σημεία λιανικής πώλησης παγκοσμίως από τις 25 Απριλίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το “Masters of the Universe”, επισκεφθείτε το mattel.com.

Οι fans θα μπορούν να παρακολουθήσουν τη live-action ταινία “Masters of the Universe” από τα Mattel Studios και Amazon MGM Studios αποκλειστικά στους κινηματογράφους στις 4 Ιουνίου 2026.