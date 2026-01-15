Η Μαλαματίνα «ξεκλείδωσε» το 2026 με ένα εκρηκτικό street party της χρονιάς

Η ιστορική ρετσίνα Μαλαματίνα υποδέχθηκε το 2026 με τον πιο δυναμικό και γιορτινό τρόπο, διοργανώνοντας το Malamatina Street Party την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στις 31 Δεκεμβρίου, στα Βομβίδια, μετατρέποντας τη πόλη σε έναν μεγάλο χώρο διασκέδασης, γεμάτο μουσική, ρυθμό και αυθεντική γιορτινή διάθεση.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορταστικών ενεργειών της Οινοποιίας για την υποδοχή του 2026, με χορηγό επικοινωνίας το CosmoRadio 95.1, και κατάφερε να ενώσει παρέες και χαμόγελα, μεταφέροντας το πνεύμα της αλλαγής του χρόνου στον δρόμο, από το μεσημέρι έως το απόγευμα, στην καρδιά της πόλης. Η διέλευση του κοινού ξεπέρασε τους 3.000 επισκέπτες, αποτυπώνοντας τη μεγάλη απήχηση της εκδήλωσης και τη θερμή ανταπόκριση του κόσμου. Η χαρακτηριστική, βραβευμένη γεύση της Μαλαματίνας πρωταγωνίστησε σε κάθε στιγμή της εμπειρίας, συνοδεύοντας ιδανικά το εορταστικό κλίμα.

Την ατμόσφαιρα απογείωσαν οι guest DJs Manos Volanis, Chris Bouf, Vassilis Charokopos και Menelaos Fytilis, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μουσικό σκηνικό, που παρέσυρε το κοινό σε ένα αυθόρμητο πάρτι γεμάτο ενέργεια και παλμό.

Το Malamatina Street Party αποτέλεσε μία ακόμη ξεχωριστή δράση στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 130 χρόνια ιστορίας της Μαλαματίνας το 2025, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της σύνδεση με τη χαρά, την παρέα και τις αυθεντικές στιγμές γιορτής.

Με πρωταγωνιστή τη ρετσίνα που έχει συνδεθεί όσο καμία άλλη με το ελληνικό τραπέζι και τη συλλογική διασκέδαση, η Μαλαματίνα απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι γνωρίζει πώς να φέρνει τον κόσμο πιο κοντά για να «ξεκλειδώσει» τη νέα χρονιά με τον πιο ζωντανό τρόπο.