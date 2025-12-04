Η μαγεία των Χριστουγέννων ξεκίνησε στο ATHENS METRO MALL με εκρηκτικά lives & χιλιάδες χαμόγελα!

Για ακόμα μια φορά, το ATHENS METRO MALL απέδειξε ότι είναι ο ιδανικός προορισμός για ψυχαγωγία, διασκέδαση και γιορτινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια!

Το ATHENS METRO MALL άνοιξε την αυλαία της φετινής χριστουγεννιάτικης περιόδου με εντυπωσιακό τρόπο, προσφέροντας δύο βραδιές γεμάτες μουσική, λάμψη και ανεπανάληπτη ενέργεια που γέμισαν το εμπορικό κέντρο με χαμόγελα και ενθουσιασμό.

Στις 20 Νοεμβρίου, η ατμόσφαιρα έγινε μαγική όταν ο Γιώργος Κακοσαίος άναψε το εντυπωσιακό Χριστουγεννιάτικο Δέντρο του ATHENS METRO MALL. Η βραδιά κορυφώθηκε με συναυλία από την Κατερίνα και τον διεθνή hit-maker Claydee, που με τις επιτυχίες τους ξεσήκωσαν το κοινό, δημιουργώντας μια αξέχαστη γιορτινή εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Οι φωτεινές χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις και η ζωντανή μουσική συνέθεσαν ένα μαγικό σκηνικό που απογείωσε τη διάθεση όλων.

Η γιορτή συνεχίστηκε στις 27 Νοεμβρίου με το 2ο Christmas Live Stage, που φιλοξένησε τη Marseaux και τον αγαπημένο καλλιτέχνη Akyla σε ένα εκρηκτικό live performance! Η σκηνή γέμισε ενέργεια, ρυθμό και συναίσθημα, ενώ το κοινό ανταποκρίθηκε με κέφι, μετατρέποντας το ATHENS METRO MALL στο απόλυτο χριστουγεννιάτικο hotspot. Η μοναδική ατμόσφαιρα, η μουσική και η μαγεία των Χριστουγέννων συνδυάστηκαν αρμονικά, αφήνοντας ανεξίτηλες αναμνήσεις σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Η μαγεία των Χριστουγέννων μόλις ξεκίνησε & υποσχόμαστε ακόμα περισσότερες εκπλήξεις, συναυλίες & αξέχαστες στιγμές τον πιο χαρούμενο μήνα του έτους!

Save The Date για το επόμενο μουσικό ραντεβού μας! Στις 12 Δεκεμβρίου, η εκρηκτική Evangelia και η άκρως ταλαντούχα Mikay ανεβαίνουν στη σκηνή προσφέροντας ένα live γεμάτο ενέργεια, σύγχρονο ήχο και θετική διάθεση. Από τις 18:00, ο Λάμψη 92.3 θα εκπέμπει ζωντανά από τον χώρο του εμπορικού κέντρου με τον Μιχάλη Βαμβακά, χαρίζοντας στο κοινό μια ολοκληρωμένη γιορτινή εμπειρία.

Σε περιμένουμε και τις Κυριακές! Στις 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα του ATHENS METRO MALL θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 20:00, προσφέροντας άνετες και χαρούμενες χριστουγεννιάτικες αγορές για όλους.