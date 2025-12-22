Η LG παρουσιάζει το “menopause mode”: τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που φροντίζει τη γυναίκα στην εμμηνόπαυση

Η LG Electronics Brazil εισάγει την καινοτόμο λειτουργία “Menopause Mode”, που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να υποστηρίξει γυναίκες στην περίοδο της εμμηνόπαυσης, προσφέροντας άνεση και ηρεμία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η λειτουργία αυτή αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας “Affectionate Intelligence” της LG, που συνδυάζει τεχνολογία και ανθρώπινη φροντίδα.

Μέχρι το 2025, εκτιμάται ότι περίπου 1,1 δισεκατομμύριο γυναίκες παγκοσμίως θα βρίσκονται στο μετα-εμμηνοπαυσιακό στάδιο, με το 80% να βιώνει ξαφνικές διαφορές στη θερμοκρασία, φαινόμενο που διαταράσσει τον ύπνο και προκαλεί δυσφορία. Η LG Brazil ανέπτυξε το Menopause Mode για να αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις χρησιμοποιώντας έξυπνη τεχνολογία.

Η λειτουργία αυτή συνδέει έξυπνα ρολόγια (smartwatches) με κλιματιστικά, παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο τον καρδιακό ρυθμό, τη θερμοκρασία σώματος και τα επίπεδα οξυγόνου κατά τη διάρκεια του ύπνου. Όταν η εφαρμογή εντοπίζει μια έξαψη, ρυθμίζει αυτόματα το LG Dual Inverter AI air conditioner, μειώνοντας τη θερμοκρασία και προσαρμόζοντας την ένταση και την κατεύθυνση του αέρα, ώστε η γυναίκα να κοιμάται ήρεμα και χωρίς διακοπές. Όταν υποχωρεί η έξαψη, το κλιματιστικό επιστρέφει στις αρχικές ρυθμίσεις.

Το Menopause Mode ξεχωρίζει επειδή συνδυάζει την τεχνολογία “Affectionate Intelligence” με καινοτομία στο hardware, εντοπίζοντας διακριτικά σημάδια δυσφορίας και παρέχοντας λύσεις που κάνουν τη ζωή πιο άνετη. Η λειτουργία αυτή αντικατοπτρίζει την πεποίθηση της LG ότι η πραγματική καινοτομία ξεκινά όταν η τεχνολογία κατανοεί τον άνθρωπο.

Για να γνωστοποιηθεί η πρωτοβουλία, η LG Brazil δημιούργησε ένα βίντεο που ακολουθεί την καθημερινότητα μιας γυναίκας κατά τη διάρκεια της νύχτας, αποτυπώνοντας με ευαισθησία την εμπειρία της εμμηνόπαυσης. Η καμπάνια επικεντρώνεται στην ενσυναίσθηση και την ανθρώπινη εμπειρία, όχι απλώς στις τεχνικές λεπτομέρειες.

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, αποσπώντας θετικά σχόλια, όχι τόσο για την άνεση αλλά κυρίως για την ενδυνάμωση των γυναικών. Παράλληλα, η καμπάνια αναγνωρίστηκε σε παγκόσμια βραβεία διαφήμισης, κερδίζοντας βραβεία στα: The One Show, D&AD και Clio Awards, ενώ βρέθηκε στην τελική πεντάδα σε πέντε κατηγορίες στα Cannes Lions 2025, ως «ένα δυνατό παράδειγμα χρήσης AI για ουσιαστικές λύσεις σε καθημερινές προκλήσεις».

Αντίθετα με παραδοσιακές επικοινωνιακές στρατηγικές που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα προϊόντα, το Menopause Mode δείχνει πώς η LG παρέχει αποκλειστικές λύσεις για πραγματικές ανάγκες. Με την τεχνολογία να λύνει προβλήματα σχετιζόμενα με την ηλικία και τον τρόπο ζωής, τοποθετώντας τον χρήστη στο επίκεντρο.

Το συγκεκριμένο παράδειγμα αναδεικνύει πώς ένα brand μπορεί να συνδυάζει κοινωνική ενσυναίσθηση και πρακτική αξία, με την τεχνολογία να μην είναι πλέον απλώς εργαλείο, αλλά συνεργάτης που κατανοεί και υποστηρίζει τον άνθρωπο. Το Menopause Mode ενσωματώνει πλήρως το όραμα της LG για Affectionate Intelligence, μετατρέποντας μια καινοτομία σε ουσιαστική εμπειρία για τις γυναίκες.

Δείτε το βίντεο εδώ.