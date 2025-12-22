Η LG παρουσιάζει το “menopause mode”: τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που φροντίζει τη γυναίκα στην εμμηνόπαυση

LIFE
22/12/2025 (Τελευταία Ενημέρωση: 23.12.2025 - 18:18)
Η LG παρουσιάζει το “menopause mode”: τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που φροντίζει τη γυναίκα στην εμμηνόπαυση
TheIssue.gr TheIssue.gr

Η LG Electronics Brazil εισάγει την καινοτόμο λειτουργία “Menopause Mode”, που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να υποστηρίξει γυναίκες στην περίοδο της εμμηνόπαυσης, προσφέροντας άνεση και ηρεμία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η λειτουργία αυτή αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας “Affectionate Intelligence” της LG, που συνδυάζει τεχνολογία και ανθρώπινη φροντίδα.

Μέχρι το 2025, εκτιμάται ότι περίπου 1,1 δισεκατομμύριο γυναίκες παγκοσμίως θα βρίσκονται στο μετα-εμμηνοπαυσιακό στάδιο, με το 80% να βιώνει ξαφνικές διαφορές στη θερμοκρασία, φαινόμενο που διαταράσσει τον ύπνο και προκαλεί δυσφορία. Η LG Brazil ανέπτυξε το Menopause Mode για να αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις χρησιμοποιώντας έξυπνη τεχνολογία.

Η λειτουργία αυτή συνδέει έξυπνα ρολόγια (smartwatches) με κλιματιστικά, παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο τον καρδιακό ρυθμό, τη θερμοκρασία σώματος και τα επίπεδα οξυγόνου κατά τη διάρκεια του ύπνου. Όταν η εφαρμογή εντοπίζει μια έξαψη, ρυθμίζει αυτόματα το LG Dual Inverter AI air conditioner, μειώνοντας τη θερμοκρασία και προσαρμόζοντας την ένταση και την κατεύθυνση του αέρα, ώστε η γυναίκα να κοιμάται ήρεμα και χωρίς διακοπές. Όταν υποχωρεί η έξαψη, το κλιματιστικό επιστρέφει στις αρχικές ρυθμίσεις.

Το Menopause Mode ξεχωρίζει επειδή συνδυάζει την τεχνολογία “Affectionate Intelligence” με καινοτομία στο hardware, εντοπίζοντας διακριτικά σημάδια δυσφορίας και παρέχοντας λύσεις που κάνουν τη ζωή πιο άνετη. Η λειτουργία αυτή αντικατοπτρίζει την πεποίθηση της LG ότι η πραγματική καινοτομία ξεκινά όταν η τεχνολογία κατανοεί τον άνθρωπο. 

Για να γνωστοποιηθεί η πρωτοβουλία, η LG Brazil δημιούργησε ένα βίντεο που ακολουθεί την καθημερινότητα μιας γυναίκας κατά τη διάρκεια της νύχτας, αποτυπώνοντας με ευαισθησία την εμπειρία της εμμηνόπαυσης. Η καμπάνια επικεντρώνεται στην ενσυναίσθηση και την ανθρώπινη εμπειρία, όχι απλώς στις τεχνικές λεπτομέρειες.

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, αποσπώντας θετικά σχόλια, όχι τόσο για την άνεση αλλά κυρίως για την ενδυνάμωση των γυναικών. Παράλληλα, η καμπάνια αναγνωρίστηκε σε παγκόσμια βραβεία διαφήμισης, κερδίζοντας βραβεία στα: The One Show, D&AD και Clio Awards, ενώ βρέθηκε στην τελική πεντάδα σε πέντε κατηγορίες στα Cannes Lions 2025, ως «ένα δυνατό παράδειγμα χρήσης AI για ουσιαστικές λύσεις σε καθημερινές προκλήσεις».

Αντίθετα με παραδοσιακές επικοινωνιακές στρατηγικές που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα προϊόντα, το Menopause Mode δείχνει πώς η LG παρέχει αποκλειστικές λύσεις για πραγματικές ανάγκες. Με την τεχνολογία να λύνει προβλήματα σχετιζόμενα με την ηλικία και τον τρόπο ζωής, τοποθετώντας τον χρήστη στο επίκεντρο. 

Το συγκεκριμένο παράδειγμα αναδεικνύει πώς ένα brand μπορεί να συνδυάζει κοινωνική ενσυναίσθηση και πρακτική αξία, με την τεχνολογία να μην είναι πλέον απλώς εργαλείο, αλλά συνεργάτης που κατανοεί και υποστηρίζει τον άνθρωπο. Το Menopause Mode ενσωματώνει πλήρως το όραμα της LG για Affectionate Intelligence, μετατρέποντας μια καινοτομία σε ουσιαστική εμπειρία για τις γυναίκες.

Δείτε το βίντεο εδώ.

TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η LG παρουσιάζει στη CES 2026 προηγμένη τεχνολογία κινητικότητας που βασίζεται στη γενετική τεχνητή νοημοσύνη
LIFE

Η LG παρουσιάζει στη CES 2026 προηγμένη τεχνολογία κινητικότητας που βασίζεται στη γενετική τεχνητή νοημοσύνη

15.12.2025 - 13:21
LG
Η LG συνεχίζει και το 2025 την ουσιαστική στήριξη στην ITHACA
LIFE

Η LG συνεχίζει και το 2025 την ουσιαστική στήριξη στην ITHACA

11.12.2025 - 19:00
Ithaca, LG
Νεα σειρά ψυγειοκαταψυκτών LG κατάλληλη για την εορταστική περίοδο
LIFE

Νεα σειρά ψυγειοκαταψυκτών LG κατάλληλη για την εορταστική περίοδο

08.12.2025 - 17:09
LG
Η LG επεκτείνει τη φιλοσοφία “affectionate intelligence” – η τεχνητή νοημοσύνη που φροντίζει, εξελίσσεται
LIFE

Η LG επεκτείνει τη φιλοσοφία “affectionate intelligence” – η τεχνητή νοημοσύνη που φροντίζει, εξελίσσεται

27.11.2025 - 17:36
LG
LG ON BOARD: Η νέα εποχή όπου το αυτοκίνητο «νιώθει» τον οδηγό
LIFE

LG ON BOARD: Η νέα εποχή όπου το αυτοκίνητο «νιώθει» τον οδηγό

17.11.2025 - 18:54
LG
LG ΚΑΙ MERCEDES-BENZ εξετάζουν την ενίσχυση της συνεργασίας “ONE LG SOLUTION”
LIFE

LG ΚΑΙ MERCEDES-BENZ εξετάζουν την ενίσχυση της συνεργασίας “ONE LG SOLUTION”

13.11.2025 - 23:43
LG, Mercedes-Benz
Ρεκόρ διακρίσεων για την LG στα βραβεία CES INNOVATION awards 2026
LIFE

Ρεκόρ διακρίσεων για την LG στα βραβεία CES INNOVATION awards 2026

10.11.2025 - 15:07
LG
Η LG εντάσσεται στο SDVerse για να προωθήσει την καινοτομία στην κινητικότητα που βασίζεται στο software
LIFE

Η LG εντάσσεται στο SDVerse για να προωθήσει την καινοτομία στην κινητικότητα που βασίζεται στο software

05.11.2025 - 12:04
LG