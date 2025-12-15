Η LG παρουσιάζει στη CES 2026 προηγμένη τεχνολογία κινητικότητας που βασίζεται στη γενετική τεχνητή νοημοσύνη

15/12/2025 (Τελευταία Ενημέρωση: 18.12.2025 - 17:28)
Η LG παρουσιάζει στη CES 2026 προηγμένη τεχνολογία κινητικότητας που βασίζεται στη γενετική τεχνητή νοημοσύνη
Θέτοντας νέα πρότυπα για την εποχή του AI-Defined οχήματος, χάρη σε προηγμένα μοντέλα AI και υπολογιστική υψηλών επιδόσεων στην πλατφόρμα Snapdragon Cockpit Elite.

Η LG Electronics (LG), παγκόσμιος ηγέτης στις τεχνολογίες κινητικότητας, πρόκειται να παρουσιάσει την νέα πλατφόρμα AI Cabin στη CES 2026 στο Λας Βέγκας (6-9 Ιανουαρίου). Σχεδιασμένη για να λειτουργεί σε συστήματα υψηλής απόδοσης (HPC) για αυτοκίνητα, αυτή η καινοτόμος λύση για οχήματα αξιοποιεί τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη (AI) και υποστηρίζεται από το Snapdragon® Cockpit™ Elite της Qualcomm Technologies, Inc.

Η LG θα παρουσιάσει για πρώτη φορά το AI Cabin Platform στο ιδιωτικό της περίπτερο κατά τη διάρκεια της CES, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να ζήσουν την εμπειρία ενός ψηφιακού Cockpit με AI Cabin Platform  και να αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα του AI-defined vehicle (AIDV)  ενός νέου παραδείγματος κινητικότητας που υπερβαίνει το software-defined vehicle (SDV).

Το AI Cabin Platform εφαρμόζει γενετικά μοντέλα AI όπως vision language models (VLMs), large language models (LLMs) και μοντέλα δημιουργίας εικόνας  στο σύστημα ενδο-οχηματικής ψυχαγωγίας (IVI) της LG, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή έξυπνων, ευφυών και αντιληπτικών εμπειριών οδήγησης. 

Αξιοποιώντας τις υψηλές υπολογιστικές δυνατότητες της πλατφόρμας Snapdragon Cockpit Elite, όλοι οι υπολογισμοί AI εκτελούνται απευθείας εντός του οχήματος, χωρίς την ανάγκη σύνδεσης με εξωτερικούς servers. Αυτό επιτρέπει λειτουργία σε πραγματικό χρόνο, μεγαλύτερη σταθερότητα και αυξημένη προστασία προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας, εξαλείφοντας τρωτά σημεία που σχετίζονται με το Cloud.

Το AI Cabin Platform αναλύει το οδηγικό περιβάλλον και την κατάσταση του οδηγού, χρησιμοποιώντας δεδομένα από εσωτερικές και εξωτερικές κάμερες του οχήματος, προσφέροντας προσωποποιημένη υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο. Για παράδειγμα, εάν ένα κοντινό αυτοκίνητο αρχίσει να συγχωνεύεται και το σύστημα διαπιστώσει ότι ο οδηγός δεν το έχει αντιληφθεί, η πλατφόρμα μπορεί να εκδώσει προληπτικά μια εξατομικευμένη ειδοποίηση: «Ένα αυτοκίνητο συγχωνεύεται μπροστά. Παρακαλώ κρατήστε την προσοχή σας στον δρόμο και οδηγήστε με ασφάλεια.»

Επιπλέον, η πλατφόρμα υποστηρίζει τη δημιουργία εξατομικευμένων διεπαφών χρήστη για το infotainment, οι οποίες προσαρμόζονται στις εξωτερικές συνθήκες. Αν ο οδηγός ακούει μουσική ένα χιονισμένο βράδυ, το σύστημα μπορεί να δημιουργήσει ένα αντίστοιχο φόντο για την οθόνη της μουσικής όπως χιόνι που πέφτει ανάμεσα σε φανοστάτες ή ένα γιορτινά διακοσμημένο χωριό – και να προσφέρει σχετικές προτάσεις, όπως: «Είναι μια όμορφη χιονισμένη νύχτα. Θέλετε να σας προτείνω μερικά χειμωνιάτικα τραγούδια;»

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, στη CES 2025, η LG και η Qualcomm Technologies ανέδειξαν τη συνεχή συνεργασία τους παρουσιάζοντας την πλατφόρμα HPC  μια υπολογιστική λύση υψηλών επιδόσεων που ενσωματώνει το IVI και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS) σε μία ενιαία μονάδα ελέγχου. Βασισμένη στο Snapdragon Ride™ Flex System-on-Chip (SoC) της Qualcomm Technologies, η πλατφόρμα ενοποιεί διάφορες λειτουργίες του οχήματος σε έναν ελεγκτή, κερδίζοντας αναγνώριση για την οικονομική αποδοτικότητα και την υψηλή απόδοση.

«Βασιζόμενοι στην αποδεδειγμένη τεχνολογία μας και την παγκόσμια εμπιστοσύνη, θα συνεχίσουμε να επεκτείνουμε τις συνεργασίες μας με καινοτόμους όπως η Qualcomm Technologies, ώστε να οδηγήσουμε τη μελλοντική κινητικότητα πέρα από το SDV προς το AIDV», δήλωσε ο Eun Seok-hyun, πρόεδρος της LG Vehicle Solution Company. «Με την AI Cabin Platform, δημιουργούμε κινητικότητα που όχι μόνο κατανοεί τους οδηγούς, αλλά ανταποκρίνεται προληπτικά στις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους, κάνοντας κάθε διαδρομή ξεχωριστά προσωπική.»

