Η LG παρουσιάζει ρομπότ για το σπίτι στη CES 2026 και μοιράζεται το όραμα της για το “ZERO LABOR HOME”

Το LG CLOiD επαναπροσδιορίζει την καθημερινή ζωή στο σπίτι, κάνοντας τις δουλειές πιο εύκολες και χαρίζοντας στους χρήστες περισσότερο χρόνο για όσα έχουν πραγματικά αξία.

Η LG Electronics (LG) παρουσιάζει για πρώτη φορά στη CES 2026, που πραγματοποιείται στο Λας Βέγκας από 6 έως 9 Ιανουαρίου, το νέο της ρομπότ για το σπίτι, LG CLOiD. Αποτυπώνοντας τη συνεχή πρόοδο της εταιρείας στον τομέα της οικιακής ρομποτικής, το LG CLOiD έχει σχεδιαστεί ώστε να αναλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εργασιών στο εσωτερικό του σπιτιού, ενισχύοντας την καθημερινή άνεση και αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής, μέσα από πιο αποδοτική και πιο «έξυπνη» διαχείριση του σπιτιού.

Ως οικιακός βοηθός, το LG CLOiD εκφράζει το όραμα της LG για το «Zero Labor Home, Makes Quality Time», ένα μέλλον όπου η τεχνολογία μειώνει ουσιαστικά το βάρος των καθημερινών δουλειών, ώστε οι άνθρωποι να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στους ανθρώπους τους και στις στιγμές που έχουν πραγματικά αξία. Το ρομπότ αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο προς το μακροπρόθεσμο στόχο της εταιρείας να απαλλάξει τους χρήστες από τις χρονοβόρες απαιτήσεις της οικιακής φροντίδας.

Με σχεδιασμό που ταιριάζει στα σύγχρονα σπίτια και είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες της καθημερινής διαβίωσης, το LG CLOiD έχει δημιουργηθεί για να αναλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εργασιών μέσα στο σπίτι. Διαθέτει δύο αρθρωτούς βραχίονες, με κινητήρες που προσφέρουν επτά βαθμούς ελευθερίας ο καθένας, εξασφαλίζοντας ευελιξία και κίνηση που προσεγγίζει τη φυσική ανθρώπινη κίνηση. Παράλληλα, τα πέντε ανεξάρτητα κινούμενα δάχτυλα σε κάθε χέρι του προσφέρουν υψηλή επιδεξιότητα, επιτρέποντάς του να εκτελεί λεπτές και ακριβείς ενέργειες που απαιτούν ιδιαίτερο έλεγχο και λεπτή κινητικότητα.

Στην «καρδιά» του LG CLOiD βρίσκεται ένα chipset ενσωματωμένο στο κεφάλι του, που λειτουργεί ως ο «εγκέφαλος» του ρομπότ. Η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται από οθόνη, ηχείο, κάμερα και μια σειρά αισθητήρων, τα οποία επιτρέπουν πιο εκφραστική επικοινωνία, φυσική φωνητική αλληλεπίδραση και έξυπνη πλοήγηση στο χώρο. Με βάση την τεχνολογία Affectionate Intelligence της LG, το CLOiD έχει σχεδιαστεί ώστε να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του, να επικοινωνεί με τρόπο άμεσο και φιλικό προς το χρήστη και να βελτιώνει σταδιακά τις αποκρίσεις του μέσα από τη συνεχή χρήση, με στόχο να προσφέρει ολοένα πιο εξατομικευμένη υποστήριξη στις καθημερινές εργασίες.

Η LG αντιμετωπίζει τη ρομποτική ως έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης για το μέλλον και επιταχύνει την καινοτομία σε αυτόν τον στρατηγικά σημαντικό τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, έχει δημιουργήσει το HS Robotics Lab στο Home Appliance Solution Company, με στόχο να αναπτύξει τεχνολογίες που τη διαφοροποιούν και να ενισχύσει περαιτέρω τις βασικές της δυνατότητες στη ρομποτική, καθώς και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της. Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά ενεργά σε κοινές ερευνητικές πρωτοβουλίες και σε στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες ρομποτικής στην Κορέα και διεθνώς.

Οι επισκέπτες της CES 2026 θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το LG CLOiD, καθώς και μια σειρά από ρεαλιστικά σενάρια «Zero Labor Home», στο περίπτερο της LG (#15004, Las Vegas Convention Center).