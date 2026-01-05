Η LG NOVA παρουσιάζει τα νέα ai-first επιχειρηματικά εγχειρήματα στη CES 2026

Η LG NOVA, το Κέντρο Καινοτομίας της LG Electronics στη Βόρεια Αμερική, επιστρέφει φέτος στη CES με μια διευρυμένη παρουσίαση που αναδεικνύει το μοντέλο συνεργατικής καινοτομίας που εφαρμόζει, παρουσιάζοντας τόσο τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της, όσο και πρωτοποριακά projects που βρίσκονται σε τροχιά να εξελιχθούν στις επόμενες επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Το booth της LG NOVA υπογραμμίζει τη δέσμευσή της στη δημιουργία επιχειρήσεων με ουσιαστικό αντίκτυπο και ανατρεπτική δυναμική για την αγορά, στη νέα εποχή του μετασχηματισμού με οδηγό την Τεχνητή Νοημοσύνη, αντιμετωπίζοντας πραγματικές προκλήσεις όπως η ψυχική υγεία, η ενέργεια, η πρόσβαση στην περίθαλψη και η επιτυχία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Το booth της LG NOVA, που βρίσκεται στο Eureka Park, φιλοξενεί παρουσιάσεις έργων παράλληλα με εταιρείες του χαρτοφυλακίου της και συνεργαζόμενες startups, αναδεικνύοντας πρωτοποριακές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης και αναδυόμενων τεχνολογιών. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καινοτόμες λύσεις στους τομείς του healthtech, cleantech, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των μεγάλων οργανισμών, να συναντήσουν στελέχη της LG και κορυφαίους entrepreneurs-in-residence, να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις και τεχνολογικές ομιλίες εντός του περιπτέρου και να ανακαλύψουν το όραμα της LG NOVA για διακλαδικές συνεργασίες που οδηγούν στη δημιουργία AI-first επιχειρήσεων για ένα καλύτερο μέλλον για τους ανθρώπους και τον πλανήτη.

«Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, εργαζόμαστε για τη δημιουργία νέων εμπειριών, νέων δυνατοτήτων και νέων τρόπων αξιοποίησης του AI ώστε να εμπλουτίσουμε την καθημερινή μας ζωή είτε μέσα από εφαρμογές υγείας που μεταμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε την υγεία μας, είτε μέσω δυνατοτήτων διαχείρισης ενέργειας που εξελίσσουν τον τρόπο ζωής μας, είτε μέσω επιχειρηματικών εφαρμογών που βοηθούν επιχειρηματίες, ηγέτες και εργαζόμενους να επιτυγχάνουν», δήλωσε ο Sokwoo Rhee, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της LG Electronics και Επικεφαλής της LG NOVA. «Η παρουσία μας στη CES 2026 αναδεικνύει τον σκοπό της LG NOVA: να εξερευνά το μέγιστο δυναμικό της AI για τη βελτίωση της ζωής μας. Πιστεύουμε ότι το μοντέλο συνεργασίας μας με startups, ειδικούς της αγοράς και επιχειρηματίες μάς προσφέρει προνομιακή θέση για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που θα μετασχηματίσουν τους κλάδους τους».

Εταιρείες του Χαρτοφυλακίου της LG NOVA που Κάνουν το Ντεμπούτο τους

Το περίπτερο της LG NOVA φιλοξενεί το χαρτοφυλάκιο νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων που έχουν συνιδρυθεί από την LG NOVA και την ομάδα entrepreneurs-in-residence:

ReliefAI: Εταιρεία συνδεδεμένης φροντίδας με επίκεντρο την ψυχική υγεία, που αξιοποιεί πλατφόρμα με AI για να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία ψυχικής φροντίδας και να ενισχύσει τη σύνδεση μεταξύ θεραπευτών και ασθενών.

OnVibe: Εργαλείο social media marketing που προσφέρει έξυπνες, εξατομικευμένες πληροφορίες και προτάσεις σε δημιουργούς περιεχομένου και μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ενίσχυση της προβολής του brand τους.

PADO : Παρέχει ενορχήστρωση εμπορικής ενέργειας μέσω πλατφόρμας που βασίζεται σε AI και machine learning, προσφέροντας ανάλυση σε πραγματικό χρόνο, βελτιστοποίηση βάσει κανόνων και ενεργό ενεργειακό σχεδιασμό, επιτρέποντας στα data centers να μεγιστοποιούν την αξιοπιστία, να μειώνουν το ενεργειακό κόστος και να δημιουργούν νέες πηγές εσόδων.

Primefocus Health: Αρθρωτή πλατφόρμα απομακρυσμένης φροντίδας που επιτρέπει σε παρόχους υγείας να προσφέρουν εξειδικευμένη και συνεχή φροντίδα σε χρόνιους και οξείς ασθενείς στο σπίτι, μέσω παρακολούθησης, αλληλεπίδρασης σε πραγματικό χρόνο και καταγραφής δεδομένων από τους ίδιους τους ασθενείς, ενισχύοντας την πρόσβαση στη φροντίδα για αγροτικούς και υποεξυπηρετούμενους πληθυσμούς.

Παράλληλα, στη CES, η LG NOVA παρουσιάζει μια καινοτόμο έκθεση με projects που βρίσκονται υπό ανάπτυξη και ενδέχεται να εξελιχθούν σε μελλοντικές επιχειρήσεις.

Παρουσίαση Συνεργαζόμενων Startups

Τεχνητή Νοημοσύνη

Revelio Labs : Με εκατοντάδες εκατομμύρια δημόσια διαθέσιμα εργασιακά δεδομένα, η παγκόσμια βάση δεδομένων εργατικού δυναμικού της Revelio Labs προσφέρει εις βάθος κατανόηση της αγοράς εργασίας, ενδυναμώνοντας στελέχη επιχειρήσεων, επαγγελματίες HR και αναλυτές να λαμβάνουν αποφάσεις βασισμένες σε δεδομένα.

Roll : Πλατφόρμα βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργεί υψηλής ποιότητας βίντεο χωρίς το κόστος ή την πολυπλοκότητα της παραδοσιακής παραγωγής, χρησιμοποιώντας απλώς κινητά και AI.

Stitch AI : Πλατφόρμα συμφραζόμενης νοημοσύνης που μετατρέπει το GenAI σε εργαλείο στρατηγικής υποστήριξης αποφάσεων, παρέχοντας αξιοποιήσιμα insights βάσει της αποστολής, της στρατηγικής, των αξιών και της οργανωσιακής γνώσης μιας επιχείρησης.

HealthTech

VeeOne Health : Ολοκληρωμένη πλατφόρμα οξείας και μετα-οξείας φροντίδας που αξιοποιεί προληπτική διαχείριση και έξυπνες κλινικές και λειτουργικές ροές εργασίας για μια ολιστική προσέγγιση στη φροντίδα ασθενών.

OneStep : Η πατενταρισμένη και εγκεκριμένη από τον FDA πλατφόρμα OneStep μετατρέπει τα καθημερινά βήματα σε κλινικά δεδομένα, μέσω γρήγορης και αντικειμενικής ανάλυσης βάδισης, συμβάλλοντας στην πρόληψη πτώσεων, την αποκατάσταση μετά από χειρουργεία και την παροχή καλύτερης φροντίδας.

CleanTech

Derapi : Λογισμική πλατφόρμα που συνδέει έξυπνες ενεργειακές συσκευές σε κατοικίες και επιχειρήσεις με τα συστήματα διαχείρισής τους, επιτρέποντας τη μέγιστη αξιοποίηση των επενδύσεων και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των παρόχων ενέργειας, επιταχύνοντας τη μετάβαση σε ένα αποκεντρωμένο ενεργειακό μέλλον.

Onsense : Έξυπνο σύστημα που βοηθά εταιρείες και τεχνικές ομάδες να κατανοούν τον εξοπλισμό, να προβλέπουν βλάβες και να καθοδηγούν επισκευές, προσφέροντας ταχύτερη αποκατάσταση, χαμηλότερο κόστος και καλύτερη εμπειρία σε κάθε σημείο επαφής με τον πελάτη.

Οι νέες αυτές επιχειρήσεις, startups και projects αποτυπώνουν τη δέσμευση της LG NOVA στη συνεργασία με καινοτόμους ηγέτες για την υπέρβαση των τεχνολογικών ορίων και τη δημιουργία μετασχηματιστικών λύσεων για ένα φωτεινότερο αύριο.

Η παρουσίαση της LG NOVA πραγματοποιείται στο Eureka Park (Venetian Expo, Hall G. Booth #60301).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή της LG NOVA στη CES, επισκεφθείτε το https://www.lgnova.com/ces-2026