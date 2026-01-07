Η LG κάνει το AI πράξη

Πώς η LG Electronics φέρνει την Τεχνητή Νοημοσύνη στη ζωή, σε σπίτια, μετακίνηση και υποδομές, με Affectionate Intelligence

Η LG Electronics (LG) παρουσίασε την προσέγγισή της «AI in Action» στο LG World Premiere, την ετήσια pre-CES εκδήλωσή της στο Λας Βέγκας. Η εταιρεία ανέδειξε τους τρεις βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της: το Affectionate Intelligence που έχει εξελιχθεί σε AI προσανατολισμένη στη δράση, τα κορυφαία προϊόντα που βασίζονται σε τεχνολογική υπεροχή και ένα άρτια ενορχηστρωμένο οικοσύστημα που επεκτείνεται πέρα από το σπίτι, σε οχήματα και επαγγελματικούς χώρους – με επίκεντρο τη δημιουργία απτής αξίας στην καθημερινότητα των καταναλωτών.

Με κεντρικό θέμα «Innovation in tune with you», η εκδήλωση φιλοξένησε περίπου 1.000 προσκεκλημένους, μεταξύ των οποίων διεθνή μέσα, ειδικούς του κλάδου και συνεργάτες, ενώ χιλιάδες ακόμη παρακολούθησαν μέσω live streaming από όλο τον κόσμο.

Την παραμονή της CES, το LG World Premiere αποτελεί την πλατφόρμα όπου η LG παρουσιάζει τις πιο πρόσφατες καινοτομίες και το μακροπρόθεσμο όραμά της. Η φετινή εκδήλωση επιβεβαίωσε τη δέσμευση της LG στην ανθρωποκεντρική καινοτομία που κάνει τη ζωή ουσιαστικά καλύτερη.

Από την Affectionate Intelligence στο AI in Action

Η LG παρουσίασε το επόμενο κεφάλαιο της Affectionate Intelligence, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε πριν από δύο χρόνια. Στο φετινό World Premiere, η εταιρεία έδειξε πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη της περνά πλέον στη δράση – ξεπερνώντας τη συνομιλία και ενορχηστρώνοντας ενεργά συσκευές, χώρους και υπηρεσίες, ώστε η καθημερινότητα να γίνεται πιο άνετη, αποδοτική και διαισθητική.

Απτή Αξίας στους Καταναλωτές μέσω του AI in Action της LG

Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο CEO της LG Electronics, Lyu Jae-cheol, θέτοντας το ερώτημα:

«Τι θα γινόταν αν η Τεχνητή Νοημοσύνη έβγαινε από την οθόνη και άρχιζε να εργάζεται για εμάς στην πραγματική ζωή;» Ο Lyu εξήγησε ότι η προσέγγιση της LG στο AI in Action βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

Αριστεία στις συσκευές, με θεμέλιο τις βασικές τεχνολογίες

Ένα απρόσκοπτα συνδεδεμένο οικοσύστημα

Επέκταση των AI-driven λύσεων πέρα από το σπίτι

Η στρατηγική αυτή καταλήγει στο όραμα Zero Labor Home της LG – ένα μέλλον όπου οι έξυπνες συσκευές λειτουργούν ως agent appliances και συνεργάζονται ως ένα ενιαίο σύστημα AI που αναλαμβάνει τις καθημερινές εργασίες για λογαριασμό του χρήστη. Στόχος είναι να επιστρέψει στους καταναλωτές τον πιο πολύτιμο πόρο: τον χρόνο.

Ως φυσική έκφραση αυτού του οράματος, παρουσιάστηκε το LG CLOiD, ένας «εξειδικευμένος οικιακός agent» με δύο βραχίονες και πέντε δάκτυλα στα χέρια, ικανός να μαθαίνει το περιβάλλον του σπιτιού και να το βελτιστοποιεί συνεχώς. Σχεδιασμένο για πραγματικές συνθήκες κατοικίας, το LG CLOiD συνδυάζει δομή με προτεραιότητα στην ασφάλεια και βελτιστοποιημένο σχεδιασμό για κινητικότητα, εξασφαλίζοντας σταθερή και ακριβή λειτουργία – ακόμη και αν ένα παιδί ή κατοικίδιο το τραβήξει ξαφνικά.

«Ως παγκόσμιος ηγέτης στις οικιακές συσκευές, η βαθιά κατανόηση των τρόπων ζωής των καταναλωτών αποτελεί ισχυρό μας πλεονέκτημα», δήλωσε ο CEO Lyu, εκφράζοντας τη φιλοδοξία του «να θέσει ένα νέο πρότυπο για το μέλλον της ζωής στο σπίτι, μέσα από μια ποικιλία λύσεων, συμπεριλαμβανομένων των ρομπότ».

Πρόσθεσε επίσης ότι αναμένει η εμπειρία AI του καταναλωτή «να μην περιορίζεται στο σπίτι, αλλά να συνδέεται με οχήματα, χώρους εργασίας και εμπορικά περιβάλλοντα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της ζωής του».

Αριστεία στις Συσκευές μέσα από Εξαιρετική Καινοτομία

Η LG παρουσίασε μια ευρεία γκάμα βασικών προϊόντων, αναδεικνύοντας κορυφαίες τεχνολογικές καινοτομίες, όπως τη νέα γενιά OLED τηλεοράσεων και τη σειρά LG SIGNATURE με εξελιγμένο AI.

LG OLED evo W6 Wallpaper TV

Σχεδιασμός πάχους 9 χιλιοστών: ένα επίτευγμα μηχανικής, χάρη στη ριζική ανασχεδίαση της εσωτερικής αρχιτεκτονικής.

Hyper Radiant Color Technology: ενισχύει το απόλυτο μαύρο, τα χρώματα και τη φωτεινότητα, μειώνοντας τις αντανακλάσεις.

True Wireless Technology: καθιστά την τηλεόραση την πιο λεπτή ασύρματη OLED στον κόσμο.

Ψυγείο LG SIGNATURE

Συνομιλία Τεχνητής Νοημοσύνης: κατανοεί φυσική γλώσσα και προσφέρει εξατομικευμένες προτάσεις.

Αναγνώριση Υλικών : προτείνει συνταγές με βάση το περιεχόμενο του ψυγείου.

LG SIGNATURE Oven Range

Gourmet AI: αναγνωρίζει υλικά και προτείνει πάνω από 80 επιμελημένες συνταγές, μετατρέποντας το μαγείρεμα σε καθοδηγούμενη εμπειρία.

LG CLOiD: Το AI in Action στο Zero Labor Home

Μέσα από ένα σύντομο στιγμιότυπο καθημερινής ζωής, η LG έδειξε πώς το AI in Action λειτουργεί στην πράξη:

Κατανόηση Πλαισίου & Προληπτικές Προτάσεις: Στο δρόμο για το σπίτι, ένας χρήστης λέει «Θα είμαι σύντομα στο σπίτι» μέσω της εφαρμογής ThinQ™. Με βάση τη συνήθη ρουτίνα τζόκινγκ του χρήστη και την πρόγνωση βροχής, το LG CLOiD προτείνει ένα εναλλακτικό σχέδιο: «Τι θα έλεγες για μια προπόνηση σε εσωτερικό χώρο αντί για τζόκινγκ;

Ενορχηστρωμένη Διαχείριση Εργασιών: Πριν φτάσει ο χρήστης, το LG CLOiD ρυθμίζει το κλιματιστικό και βγάζει τα ρούχα γυμναστικής από το στεγνωτήριο.

Ambient Υποστήριξη Καθημερινών Εργασιών: Το LG CLOiD διπλώνει τα ρούχα, τακτοποιεί τα πιάτα και διαχειρίζεται τις προτεραιότητες, μειώνοντας τόσο τη σωματική προσπάθεια όσο και το ψυχικό φορτίο.

Η LG οραματίζεται το οικιακό ρομπότ να εξελίσσεται σε έναν ambient-care agent που υποστηρίζει ουσιαστικά την καθημερινότητα.

Επέκταση των AI-driven Λύσεων σε Οχήματα και Επαγγελματικούς Χώρους

Η LG παρουσίασε επίσης τον τρόπο με τον οποίο το Affectionate Intelligence επεκτείνεται πέρα από το σπίτι για να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα οχήματα, τους χώρους εργασίας και τις εμπορικές εγκαταστάσεις, με στόχο την υλοποίηση ενός πλήρως συνδεδεμένου οικοσυστήματος.

LG Λύσεις με τεχνητή νοημοσύνη για οχήματα: Ως αρχιτέκτονας εμπειριών, η LG μετατρέπει τα οχήματα σε έξυπνους, εξατομικευμένους χώρους που τροφοδοτούνται από την πολυτροπική πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας. Αυτό περιλαμβάνει συστήματα παρακολούθησης του βλέμματος, απρόσκοπτη ψυχαγωγία από το σπίτι στο όχημα και προσαρμοστικές οθόνες – αξιοποιώντας την εμπειρία της τεχνητής νοημοσύνης από τα καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα για να δημιουργήσει οχήματα που κατανοούν πραγματικά τους επιβάτες τους.

HVAC για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης : Οι λύσεις θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC) της LG εξελίσσονται περαιτέρω χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη. Η εταιρεία ενισχύει τον ρόλο της στην υψηλής απόδοσης ψύξη για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων έργων business-to-government (B2G) στη Μέση Ανατολή και συνεργασιών με εταιρείες όπως η GRC (ψύξη με εμβάπτιση) και η Flex (υποδομή κέντρων δεδομένων).

Κλείνοντας την εκδήλωση, το LG CLOiD εξέφρασε την υπόσχεση του brand Life’s Good: «Το μέλλον που μοιραστήκαμε σήμερα είναι ένα μέλλον όπου η τεχνολογία υποστηρίζει διακριτικά τους ανθρώπους με ουσιαστικό τρόπο. Με την προσέγγιση AI in Action της LG, η καθημερινή ζωή γίνεται καλύτερη, πιο ανθρώπινη και πιο ουσιαστική.»