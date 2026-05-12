Η LG ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΕ ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ EVENT ΓΕΜΑΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ

Με αφορμή τη φετινή Γιορτή της Μητέρας, η LG Electronics Hellas δημιούργησε ένα ξεχωριστό experiential event αφιερωμένο στις πιο αυθεντικές στιγμές σύνδεσης ανάμεσα σε μητέρες και παιδιά. Σε έναν χώρο γεμάτο χρώμα, φαντασία και χαμόγελα, στο Butterfly All Day Bar, influencers μαζί με τα παιδιά τους συναντήθηκαν σε ένα δημιουργικό workshop που συνδύαζε δημιουργικότητα, φαντασία και παιχνίδι, μετατρέποντας τη μέρα σε μια εμπειρία γεμάτη χρώμα και ουσιαστική σύνδεση — μια αληθινή έκφραση της φιλοσοφίας «Life’s Good».

Στην καρδιά της εκδήλωσης βρέθηκε ένα interactive cake decoration station, όπου κάθε παιδί είχε την ευκαιρία να δημιουργήσει τη δική του γλυκιά «δήλωση αγάπης». Με μια λευκή τούρτα σε σχήμα καρδιάς ως καμβά, τα παιδιά εκφράστηκαν ελεύθερα, χρησιμοποιώντας πολύχρωμα sprinkles, σοκολάτες, gummies και άλλες λιχουδιές, δίνοντας ελεύθερα μορφή στη φαντασία τους και δημιουργώντας μικρές στιγμές χαράς που αποτυπώνουν το πραγματικό νόημα του «Life’s Good»: να απολαμβάνουμε τις απλές, αυθεντικές στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά.

Μαμάδες και παιδιά φόρεσαν ειδικά σχεδιασμένες LG ποδιές, ενισχύοντας το αίσθημα συμμετοχής και παιχνιδιού, ενώ αυτοκόλλητα με ευχές για τη Γιορτή της Μητέρας και το μήνυμα «Life’s Good» πρόσθεσαν μια προσωπική πινελιά σε κάθε δημιουργία. Η ατμόσφαιρα της ημέρας ανέδειξε τη σημασία της συνδημιουργίας, της χαράς και του ποιοτικού χρόνου με τους ανθρώπους που αγαπάμε — αξίες που βρίσκονται διαχρονικά στον πυρήνα της φιλοσοφίας της LG.

Κάθε τούρτα τοποθετήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένη βάση LG, ενώ τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να διακοσμήσουν και το προσωπικό τους cake box, ώστε να πάρουν μαζί τους στο σπίτι το δημιούργημά τους — και μαζί του, μια όμορφη ανάμνηση. Μέσα από αυτή τη βιωματική εμπειρία, η LG απέδειξε πως το «Life’s Good» ζωντανεύει μέσα από τις μικρές καθημερινές στιγμές που μετατρέπονται σε αναμνήσεις ζωής.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν αγαπημένες mum creators και προσωπικότητες, όπως η Μυρτώ Κάζη, δημοσιογράφος και δημιουργός του Yes I Do, η Πελαγία Ζερβού, model, η Γεωργία Αβασκαντήρα, χορογράφος, καθώς και η Κλειώ Χούπη, clinical dietitian-nutritionist.

Με αυτή την πρωτοβουλία, η LG Electronics Hellas επέλεξε να γιορτάσει τη Γιορτή της Μητέρας όχι απλώς με ένα event, αλλά με μια ουσιαστική εμπειρία σύνδεσης. Μέσα από τη δημιουργία, το παιχνίδι και τη συνύπαρξη, ανέδειξε τη σημασία του να αφιερώνουμε χρόνο στους ανθρώπους που αγαπάμε.

Γιατί, τελικά, το «Life’s Good» δεν βρίσκεται μόνο στις μεγάλες στιγμές — αλλά κυρίως σε εκείνες τις μικρές στιγμές που μοιραζόμαστε μαζί.