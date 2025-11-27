Η LG επεκτείνει τη φιλοσοφία “affectionate intelligence” – η τεχνητή νοημοσύνη που φροντίζει, εξελίσσεται

Μετά την πρώτη παρουσίαση του οράματος, η LG έχει περάσει πλέον στη φάση της ευρύτερης εφαρμογής, ενσωματώνοντας την τεχνολογία “Affectionate Intelligence” σε περισσότερες συσκευές και εμπειρίες που απευθύνονται σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας.

Η τεχνολογία “Affectionate Intelligence” δεν αφορά μόνο τη δύναμη των αλγορίθμων, αλλά την ικανότητά τους να αντιλαμβάνονται, κατανοούν σε βάθος και νοιάζονται για τον άνθρωπο. Η τεχνολογία της LG παρατηρεί προσεκτικά το περιβάλλον και τις συνθήκες χρήσης, κατανοεί τις ανάγκες και τις συνήθειες κάθε ατόμου, και ανταποκρίνεται με τρόπο φυσικό, σχεδόν ανθρώπινο. Με τη συνδρομή του LG ThinQ®, το οικοσύστημα έξυπνων συσκευών της LG συνδέεται σε μία ενιαία πλατφόρμα, επιτρέποντας στις συσκευές να συνεργάζονται μεταξύ τους, να ανταποκρίνονται στις συνήθειες του χρήστη και να προσφέρουν προσωποποιημένες εμπειρίες σε όλο το σπίτι.

Η φιλοσοφία αυτή παίρνει σάρκα και οστά σε μια σειρά από προϊόντα και λύσεις της LG. Στις τηλεοράσεις LG AI, η εμπειρία θέασης γίνεται πλήρως προσωποποιημένη μέσα από λειτουργίες όπως το AI Picture Wizard, το AI Sound Pro και το AI Concierge, που κατανοούν τις προτιμήσεις του χρήστη και προσαρμόζουν την εικόνα, τον ήχο και τις προτάσεις περιεχομένου.

Στις οικιακές συσκευές, τα πλυντήρια και τα στεγνωτήρια με AI Wash και AI Dry προσαρμόζουν αυτόματα τους κύκλους πλύσης και στεγνώματος ανάλογα με το είδος και το βάρος των ρούχων, εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια.

Στον κλιματισμό, η σειρά DUALCOOL AI ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία και τη ροή του αέρα, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες άνεσης με χαμηλότερη κατανάλωση.

Με αυτόν τον τρόπο, η LG μετατρέπει την τεχνολογία σε σύμμαχο του χρήστη: μια τεχνολογία AI που προβλέπει, προσαρμόζεται και φροντίζει, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιεί το ThinQ® για ολοκληρωμένη διαχείριση του έξυπνου σπιτιού.

Η LG θεωρεί ότι αυτή η τεχνολογία είναι το θεμέλιο ενός νέου τεχνολογικού οικοσυστήματος, όπου οι συσκευές συνεργάζονται μεταξύ τους και με τον άνθρωπο, προσφέροντας μια πιο φυσική, συναισθηματική και βιώσιμη εμπειρία. Το ThinQ® γίνεται η γέφυρα που επιτρέπει σε όλες τις συσκευές να «μιλούν» μεταξύ τους και να προσαρμόζονται στις ανάγκες των χρηστών σε πραγματικό χρόνο.

Η LG παραμένει πιστή στο όραμά της για ένα μέλλον όπου η καινοτομία θα υπηρετεί τη ζωή. Η τεχνολογία “Affectionate Intelligence”, σε συνδυασμό με το ThinQ®, δημιουργεί ένα οικοσύστημα που συνδυάζει την ευφυΐα της μηχανής με τη ζεστασιά της ανθρώπινης πρόθεσης, καθιστώντας την καθημερινότητα πιο άνετη, πιο βιώσιμη και πιο ουσιαστική.