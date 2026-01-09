Η LG ELECTRONICS παρουσιάζει την “AFFECTIONATE INTELLIGENCE” στη CES 2026

Η LG Electronics (LG) παρουσίασε τις πιο πρόσφατες λύσεις της με τεχνητή νοημοσύνη στη CES® 2026, υπό το θέμα «Innovation in tune with you».

Η έκθεση εστίαζε στον τρόπο με τον οποίο η LG ενσωματώνει τη φιλοσοφία της Affectionate Intelligence σε συσκευές, λύσεις και περιβάλλοντα για το σπίτι, την κινητικότητα και τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Στη CES 2026, η LG έδειξε πώς τα συστήματα AI της αντιλαμβάνονται συνθήκες, επεξεργάζονται δεδομένα και εκτελούν ενέργειες σε πραγματικά περιβάλλοντα – ένα μοντέλο λειτουργίας που η εταιρεία περιγράφει ως Sense-Think-Act. Αντί να περιορίζει την τεχνητή νοημοσύνη σε λογισμικά interfaces, η LG την εφαρμόζει σε ρομπότ, οικιακές συσκευές, οχήματα και τηλεοράσεις, προσφέροντας προσαρμοστική λειτουργία.

Στην έκθεση παρουσιάστηκε το οικιακό ρομπότ LG CLOiD, έξυπνες οικιακές συσκευές με AI, συστήματα για οχήματα, πλατφόρμες τηλεόρασης και ψυχαγωγίας, καθώς και η premium σειρά LG SIGNATURE με εξελιγμένη τεχνητή νοημοσύνη, η οποία γιορτάζει τη 10η επέτειό της.

Εγκατάσταση Εισόδου: «In Tune» Monument

Υποδεχόμενη τους επισκέπτες στην είσοδο του περιπτέρου, η LG παρουσίασε το «In Tune» Monument – μια μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση αποτελούμενη από 38 τηλεοράσεις LG OLED evo W6 (Wallpaper TV), με πάχος μόλις 9 χιλιοστά. Οι οθόνες ήταν τοποθετημένες έτσι ώστε να μοιάζουν να αιωρούνται στον αέρα, συγχρονισμένες άψογα για να δημιουργούν έναν ενιαίο, συνεχόμενο καμβά εικόνας. Όταν ενώνονται σε μία δυναμική εικόνα, μεταφέρουν το μήνυμα «Innovation in tune with you».

Living in Tune: To Zero Labor Home

Η ζώνη Living in Tune παρουσίαζε το όραμα της LG για το Zero Labor Home – ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα όπου το οικιακό ρομπότ LG CLOiD, οι έξυπνες συσκευές και οι υπηρεσίες AI συνεργάζονται για να προβλέπουν τις ανάγκες των χρηστών και να μειώνουν την καθημερινή οικιακή εργασία.

Στο επίκεντρο βρισκόταν το LG CLOiD, το οποίο πραγματοποίησε Live επιδείξεις σε τρία σενάρια:

Κουζίνα – Εξατομικευμένος προγραμματισμός γευμάτων για τετραμελή οικογένεια

Σαλόνι – Παρακολούθηση ευεξίας και υποστήριξη για ενεργούς ηλικιωμένους

Πλυντήριο – Αυτοματοποιημένη διαχείριση ρούχων και ενδυμάτων

Σχεδιασμένο ως εξειδικευμένο οικιακό AI ρομπότ με έμφαση στην ασφάλεια και την αξιοπιστία, το LG CLOiD λειτουργεί απρόσκοπτα σε πραγματικά οικιακά περιβάλλοντα. Οι επιδείξεις ανέδειξαν τις φυσικές δυνατότητές του, όπως λεπτομερή επιδεξιότητα σε επίπεδο δακτύλων και πλήρη κίνηση βραχίονα, καθώς και την ενσωμάτωσή του στο AI Home Platform της LG, ThinQ™. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι αναβαθμισμένες υπηρεσίες ThinQ UP και ThinQ Care, οι οποίες μετατρέπουν το σπίτι σε ένα εμπλουτισμένο περιβάλλον που κατανοεί και ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των κατοίκων.

Στη ζώνη παρουσιάστηκε επίσης το LG Actuator AXIUM™, ένα νέο brand ρομποτικών ενεργοποιητών για τη ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά της ρομποτικής. Οι ενεργοποιητές συνδυάζουν κινητήρες, drives και reducers σε συμπαγείς μονάδες που λειτουργούν ως αρθρώσεις ρομπότ.

Η LG τοποθετεί το AXIUM ως μια πλατφόρμα βελτιστοποιημένη σε κόστος και απόδοση, βασισμένη στην τεχνογνωσία της στον σχεδιασμό κινητήρων οικιακών συσκευών. Αυτή η εμπειρία αναμένεται να προσφέρει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως ελαφρύ και συμπαγή σχεδιασμό, υψηλή απόδοση και υψηλή ροπή.

Ride in Tune: Κινητικότητα με AI

Η ζώνη Ride in Tune παρουσίασε το όραμα της LG για τα software-defined vehicles και τα έξυπνα περιβάλλοντα καμπίνας. Οι AI-powered In-Vehicle Solutions της LG, που απέσπασαν το CES 2026 Best of Innovation Award στην κατηγορία In-Vehicle Entertainment, παρουσιάστηκαν μέσω τριών βασικών συστημάτων:

Mobility Display Solution – Μετατρέπει το παρμπρίζ σε επιφάνεια προβολής πληροφοριών οδήγησης σε πραγματικό χρόνο και mixed-reality περιεχομένου κατά την αυτόνομη οδήγηση.

Automotive Vision Solution – Χρησιμοποιεί eye-tracking, παρακολούθηση οδηγού και αισθητήρες καμπίνας για ανίχνευση επιπέδων προσοχής και κατάστασης επιβατών, προσφέροντας προσαρμοσμένες λειτουργίες ασφάλειας και εξατομικευμένες αλληλεπιδράσεις.

In-Vehicle Entertainment Solution – Υποστηρίζει απρόσκοπτο streaming περιεχομένου μεταξύ σπιτιού και αυτοκινήτου και επιτρέπει επικοινωνία μέσω των πλαϊνών παραθύρων του οχήματος.

Συνολικά, τα συστήματα δείχνουν πώς η multimodal generative AI πλατφόρμα της LG δημιουργεί εξατομικευμένες, immersive εμπειρίες σε κάθε διαδρομή.

Viewing in Tune: Οθόνες με AI

Η ζώνη Viewing in Tune εστιάζει στις τεχνολογίες τηλεόρασης και οθονών της LG.

Η LG OLED evo Wallpaper TV προσφέρει την πλήρη ένταση της νέας τεχνολογίας εικόνας Hyper Radiant Color Technology, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ultra-slim σχεδιασμό Wallpaper, που καθίσταται εφικτός χάρη στη True Wireless συνδεσιμότητα. Παρουσιάστηκε επίσης το LG Gallery+, μια υπηρεσία βασισμένη στο webOS που προβάλλει επιλεγμένα έργα τέχνης και εικόνες σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη.

Διαδραστικές επιδείξεις των λειτουργιών webOS AI – όπως AI Search, AI Concierge και AI Voice Control – δείχνουν πώς η φυσική γλώσσα και τα συστήματα προτάσεων διαχειρίζονται περιεχόμενο και ρυθμίσεις συσκευών.

Η LG παρουσίασε επίσης τις νέες flagship OLED evo G6 και Micro RGB evo TVs με τον επεξεργαστή α (Alpha) 11 AI Processor Gen3, που διαθέτει Dual Super Upscaling για ταυτόχρονη επεξεργασία δύο τύπων AI upscaling, προσφέροντας κορυφαία ευκρίνεια, φυσικότητα και καθηλωτική εμπειρία. Στην ίδια ζώνη παρουσιάστηκε και η 136 ιντσών AM Micro LED TV AI, ως πλατφόρμα premium μεγάλου format περιεχομένου.

Entertainment in Tune: Gaming & Audio

Η ζώνη Entertainment in Tune, σε συνεργασία με το Reddit, παρουσίασε δύο gaming setups:

Console gaming με OLED evo W6 και Aero Speaker

PC gaming με UltraGear™ OLED GX9, που υποστηρίζει Dual Mode (5K2K στα 165Hz και WFHD στα 330Hz) με AI upscaling

Τα συστήματα αναδεικνύουν τις ασύρματες OLED τηλεοράσεις της LG, τα panels υψηλού refresh rate και το low-latency performance μέσω AI upscaling.

Το xboom Studio παρουσίασε τα νεότερα προϊόντα ήχου LG xboom, σε συνεργασία με τον will.i.am:

LG xboom Stage 501 – για σκηνές και live εμφανίσεις

LG xboom Blast – φορητό ηχείο μεγάλης ισχύος

LG xboom Mini & LG xboom Rock – compact ηχεία καθημερινής χρήσης

Στον χώρο φιλοξενήθηκε και το The Lab με το FYI.RAiDiO, μια διαδραστική AI ραδιοφωνική εμπειρία από τον will.i.am, όπου οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με AI hosts και συμμετέχουν σε συζητήσεις για μουσική, κουλτούρα και τεχνολογία.

Mastery in Tune: LG SIGNATURE

Η ζώνη Mastery in Tune παρουσίασε τη σειρά LG SIGNATURE σε συνεργασία με το ιταλικό luxury brand Poliform, σε πλήρως διαμορφωμένους εσωτερικούς χώρους.

Το ψυγείο LG SIGNATURE ενσωματώνει conversational AI βασισμένο σε LLM για φυσική αλληλεπίδραση και εξατομικευμένες προτάσεις.¹ Το LG SIGNATURE Smart InstaView™ βελτιστοποιεί τη διαχείριση τροφίμων μέσω του ThinQ™ Food, χρησιμοποιώντας εσωτερική κάμερα για αναγνώριση προϊόντων, προτάσεις συνταγών και εναλλακτικές επιλογές.²

Ο φούρνος LG SIGNATURE Oven Range διαθέτει λειτουργίες όπως το Gourmet AI, που αναγνωρίζει πάνω από 80 πιάτα μέσω AI κάμερας και επιλέγει αυτόματα τις ιδανικές ρυθμίσεις μαγειρέματος. Η λειτουργία AI Browning παρακολουθεί το ψήσιμο και ειδοποιεί μέσω της εφαρμογής ThinQ όταν επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο.

Η LG δημιούργησε επίσης τον ειδικό χώρο In Tune for Everyone, συνδέοντας την έκθεση με το ESG όραμά της Better Life for All. Ο χώρος περιλάμβανε το Comfort Kit, σχεδιασμένο για να διευκολύνει άτομα κάθε ηλικίας και ικανότητας στη χρήση των συσκευών LG, καθώς και Easy-to-Read Books, που βοηθούν άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές να κατανοούν καλύτερα τη λειτουργία των συσκευών.

Η έκθεση της LG στη CES 2026 πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 9 Ιανουαρίου στο Las Vegas Convention Center, περίπτερο #15004. Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα είναι διαθέσιμες στο CES 2026 Press Kit.