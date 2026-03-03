Η LEROY MERLIN παρουσίασε το νέο της όραμα στο Partner Connect 2026 “We Build the Future Together”

Η LEROY MERLIN παρουσίασε έναν ξεκάθαρο οδικό χάρτη έως το 2028, με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική αγορά και να διαμορφώσει ένα ακόμη πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό μοντέλο καταστημάτων Home Improvement.

Η LEROY MERLIN, μέλος του Ομίλου ADEO του διεθνούς δικτύου επιχειρήσεων- που κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώπη και την τρίτη παγκοσμίως στην αγορά βελτίωσης κατοικίας διοργάνωσε στην Ελλάδα την ημερίδα συνεργασίας Partner Connect 2026, προσκαλώντας 200 προμηθευτές από την εγχώρια αγορά και το εξωτερικό, με στόχο την ενίσχυση του διαλόγου και τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν οι στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας, οι ευκαιρίες ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς, καθώς και το κοινό όραμα για βιώσιμη και ανταγωνιστική πρόοδο.

Με κεντρικό μήνυμα “We Build the Future Together”, η εταιρεία υπογράμμισε τη δέσμευσή της να λειτουργεί ως αξιόπιστος συνεργάτης για κάθε ανάγκη βελτίωσης και ανακαίνισης κατοικίας — ένα όραμα που θεμελιώνεται σε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες και τους προμηθευτές της και μεταφράζεται σε αξία για τον τελικό καταναλωτή.

Σαφές πλάνο ανάπτυξης έως το 2028

Η LEROY MERLIN παρουσίασε έναν ξεκάθαρο οδικό χάρτη έως το 2028, με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική αγορά και να διαμορφώσει ένα ακόμη πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό μοντέλο καταστημάτων Home Improvement. Η στρατηγική της δεν περιορίζεται σε ένα επενδυτικό πλάνο. Δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τους συνεργάτες της, ενισχύει την προβολή των προϊόντων τους και διαμορφώνει ένα περιβάλλον συνεργασίας με μεγαλύτερη διαφάνεια και κοινή κατεύθυνση.

Η στρατηγική εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες:

Ψηφιακός εκσυγχρονισμός: Επένδυση σε σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και ενίσχυση του ενιαίου μοντέλου λειτουργίας, ώστε η εμπειρία του πελάτη να είναι απλή, συνεπής και αποτελεσματική σε κάθε σημείο επαφής, φυσικό ή ψηφιακό.

Επέκταση και ενίσχυση δικτύου: Ανάπτυξη του φυσικού δικτύου καταστημάτων και επένδυση στην εφοδιαστική αλυσίδα για τη διασφάλιση ομοιογενούς, υψηλής ποιότητας εμπειρίας εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα, με έμφαση στη διαθεσιμότητα και τη γεωγραφική κάλυψη.

Ανθρωποκεντρική ανάπτυξη και βαθύτερη κατανόηση πελάτη: Επένδυση στους ανθρώπους της εταιρείας και στη συστηματική κατανόηση των αναγκών των πελατών, με στόχο τη δημιουργία λύσεων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες κάθε σπιτιού με ποιότητα, προσιτότητα και αξιοπιστία.

Σταθερή ανάπτυξη με μετρήσιμους στόχους

Με 20 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και σταθερά οικονομικά θεμέλια, η LEROY MERLIN παρουσίασε συγκεκριμένους στόχους για τα επόμενα χρόνια:

Ανάπτυξη τζίρου μεγαλύτερη από 20%

Επένδυση εκατομμυρίων σε ψηφιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη δικτύου

Στοχευμένη εστίαση σε προϊόντα και κωδικούς για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας

Μετάβαση σε μοντέλο X-Dock για καλύτερη και πιο αποτελεσματική ροή εφοδιαστικής αλυσίδας

Ενίσχυση της τοπικής παραγωγής με περισσότερες από τις μισές αγορές να γίνονται από Έλληνες προμηθευτές.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να ενισχύει σταθερά τη σχέση ποιότητας–τιμής που αναγνωρίζει ο Έλληνας καταναλωτής, παραμένοντας προσηλωμένη στον εκδημοκρατισμό του Home Improvement, κάνοντας τις ποιοτικές λύσεις για το σπίτι πιο προσιτές σε όλους.

Η δύναμη των συνεργασιών

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, εκπρόσωποι των εταιρειών KRAFT, Legrand και Kerakoll αναφέρθηκαν στη σημασία της συνέπειας, της κοινής στρατηγικής κατεύθυνσης και της εμπιστοσύνης στις μακροχρόνιες συνεργασίες. Το Partner Connect 2026 επιβεβαίωσε ότι η ανάπτυξη της LEROY MERLIN βασίζεται στη διαφάνεια, στη σταθερότητα και στο κοινό όραμα με το δίκτυο συνεργατών της.

«Στεκόμαστε σε στέρεες βάσεις και κοιτάμε μπροστά με αυτοπεποίθηση και ξεκάθαρη κατεύθυνση. Φιλοδοξία μας είναι να αποτελούμε τον αξιόπιστο συνεργάτη για κάθε ανάγκη βελτίωσης και ανακαίνισης σπιτιού — τόσο για τους πελάτες μας όσο και για τους συνεργάτες μας. Ο σκοπός μας είναι σαφής: να βοηθάμε κάθε άνθρωπο να δημιουργήσει το σπίτι που αγαπά να ζει. Αυτός ο σκοπός καθοδηγεί κάθε μας απόφαση και κάθε μας επένδυση. Πιστεύουμε στη δύναμη της συνεργασίας και στη διαφάνεια. Επενδύουμε στους ανθρώπους μας, στην τοπική παραγωγή, στην ποιότητα, στην προσιτότητα και στην καινοτομία, ώστε να προσφέρουμε λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των σύγχρονων νοικοκυριών. Δεν αναπτυσσόμαστε μόνο ως εταιρεία. Δημιουργούμε μαζί με τους συνεργάτες μας τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, για περισσότερη αξία και για ένα καλύτερο σπίτι για όλους.», δήλωσε ο Frederic Mayaud, Διευθύνων Σύμβουλος της LEROY MERLIN Ελλάδας και Κύπρου.