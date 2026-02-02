Η LEROY MERLIN Νο1 στη σχέση ποιότητας-τιμής σε Ελλάδα και Κύπρο, σύμφωνα με ανεξάρτητη έρευνα καταναλωτών

Η LEROY MERLIN, ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα των λύσεων για το σπίτι και τον κήπο, κατακτά την 1η θέση στη σχέση ποιότητας-τιμής για το 2025/2026 στην Ελλάδα και την Κύπρο, λαμβάνοντας τη διάκριση Best Buy Award.

«Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει ότι οι καταναλωτές αναγνωρίζουν τη LEROY MERLIN ως την κορυφαία επιλογή για αξιόπιστες, ποιοτικές και προσιτές λύσεις για κάθε ανάγκη βελτίωσης της κατοικίας. Είναι μια αναγνώριση που μας τιμά ιδιαίτερα και αντανακλά τη σταθερή προσπάθειά μας να προσφέρουμε πραγματική αξία στον πελάτη», δήλωσε η Άσπα Νικολοπούλου, Brand Communication Business Leader LEROY MERLIN Ελλάδας & Κύπρου.

Η διάκριση προκύπτει από ανεξάρτητη έρευνα της ICERTIAS – International Certification Association, η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυθόρμητες, ανοιχτού τύπου απαντήσεις καταναλωτών. Οι Συνολικά 2.400 συμμετέχοντες σε Ελλάδα και Κύπρο κλήθηκαν να δηλώσουν ποια αλυσίδα ειδών για το σπίτι και τον κήπο συνδέουν προσωπικά με την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής, χωρίς προκαθορισμένες λίστες ή αναφορές σε εμπορικά σήματα – στοιχείο που καθιστά τη διάκριση ιδιαίτερα ισχυρή και αξιόπιστη.

Η πρωτιά αυτή αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο η LEROY MERLIN στέκεται διαχρονικά δίπλα στον καταναλωτή, βοηθώντας τον να κάνει πραγματικότητα το σπίτι που αγαπά να ζει. Μέσα από ολοκληρωμένες λύσεις, ξεκάθαρη καθοδήγηση και προτάσεις που συνδυάζουν ποιότητα, λειτουργικότητα και ανταγωνιστικές τιμές, η εταιρεία υποστηρίζει κάθε στάδιο της διαδρομής — από την έμπνευση έως την υλοποίηση.

Η LEROY MERLIN συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις και υπηρεσίες που προσφέρουν σιγουριά σε κάθε απόφαση, ώστε οι καταναλωτές να προχωρούν με αυτοπεποίθηση σε κάθε έργο για το σπίτι και τον κήπο.