Η Κως φιλοξένησε για πρώτη φορά τους Πανελλήνιους Αγώνες Ποδηλασίας Special Olympics

Οι Αγώνες πραγματοποιήθηκαν με την συνεργασία του Σβουρένειου Κ.Δ.ΑΠ. ΜΕΑ Δήμου Κω, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Ερυθρού Σταυρού, του Διεθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος Κω, καθώς και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EU4Health με τίτλο «Ενταξιακές Ομάδες Ανάδειξης Υγιεινού Τρόπου Ζωής σε Σχολεία & Φορείς».

Η Τελετή Έναρξης των Αγώνων πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου στην Ακτή Κουντουριώτου με παρουσιαστές τους δημοσιογράφους Γιώργο Πίτση και Καλλιόπη Δανελάκη, μπροστά σε πλήθος κόσμου. Μετά από την παρέλαση των αποστολών, μία μοναδική λαμπαδηδρομία με ποδήλατα στον παραλιακό δρόμο του νησιού και το άναμμα του βωμού μπροστά στο άγαλμα του Ιπποκράτη από αθλητές των Special Olympics, ο Πρόεδρος, Διονύσιος Κοδέλλας, Πρέσβυς ε.τ., κήρυξε την επίσημη έναρξη των Αγώνων. Στον χαιρετισμό του ευχαρίστησε τον Δήμο Κω για τη θερμή φιλοξενία και υπογράμμισε τη βούληση να θεσμοθετηθούν Πανελλήνιοι Αγώνες Ποδηλασίας στην Κω σε ετήσια πλέον βάση, εκφράζοντας την αμέριστη εμπιστοσύνη του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Χαιρετισμό απηύθυναν ακόμη ο Μητροπολίτης Κώου και Νισύρου Ναθαναήλ, καθώς και ο Δήμαρχος Κω, Θεοδόσης Νικηταράς, ο οποίος χαιρέτισε την καθιέρωση της διοργάνωσης ως ετήσια.

Στις 17 Οκτωβρίου, 80 αθλητές και οι αθλήτριες των Special Olympics μαζί με τους προπονητές τους από Αττική, Καστοριά, Λευκάδα, Χαλκίδα Κάλυμνο, Κομοτηνή, Κοζάνη, Πάτρα, Σάμο και Κω έλαβαν μέρος σε αγωνίσματα 1 χλμ. και 2 χλμ., δίνοντας τον καλύτερο τους εαυτό υπό τις ενθουσιώδεις εκδηλώσεις των θεατών. Οι αγώνες διεξήχθησαν με την πολύτιμη συνδρομή εθελοντών από το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Τ.Τ. Κω και τη Λέσχη Lions Κω «ο Ιπποκράτης», οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην ομαλή διεξαγωγή των Αγώνων. Την πλήρη κάλυψη των αγώνων ανέλαβε ο δημοσιογράφος Γιώργος Πίτσης, ενώ πλήθος μαθητών από σχολεία γενικής και ειδικής εκπαίδευσης βρέθηκαν στους Αγώνες ως θεατές για να χειροκροτήσουν και να εμψυχώσουν την προσπάθεια των αθλητών.

Οι Αγώνες έκλεισαν την Κυριακή 19 Οκτωβρίου με έναν μεικτό αγώνα δρόμου, στον οποίο έλαβαν μέρος αθλητές των Special Olympics, αλλά και μαθητές σχολείων γενικής και ειδικής εκπαίδευσης. Ο Αγώνας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ιπποκρατικής Εβδομάδας, στον χώρο μπροστά από το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα Κω, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EU4Health, συμβολίζοντας την σύνδεση του αθλητισμού με την ενταξιακή εκπαίδευση και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Καθηγητής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δρ. Εμμανουήλ Σκορδίλης παρουσίασε τα αποτελέσματα της τριετούς έρευνας που αφορούσε στα οφέλη της διανοητικής εκπαίδευσης, της φυσικής κατάστασης και ψυχικής υγείας αθλητών με και χωρίς νοητική αναπηρία, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EU4Health.

Οι Αγώνες κατέδειξαν, όπως και κάθε διοργάνωση των Special Olympics, πως ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ένταξης και κοινωνικής ισότητας.