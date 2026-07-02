Η κορυφαία Lager μπίρα από τη Βαυαρία στα πιο ξεχωριστά σημεία της Ελλάδας

Με καταγωγή από τη Βαυαρία και αισθητική εμπνευσμένη από τον κόσμο του σύγχρονου design, η NOAM έχει καθιερωθεί ως μία από τις πλέον ξεχωριστές premium μπίρες της διεθνούς αγοράς.

Με τεχνογνωσία κορυφαίας ζυθοποιίας, minimal αισθητική και γαστρονομική κουλτούρα, προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία που απευθύνεται σε όσους αναζητούν ποιότητα, αυθεντικότητα και διακριτική πολυτέλεια. Ως επίσημος συνεργάτης του The World’s 50 Best Bars, η NOAM έχει συνδέσει το όνομά της με την παγκόσμια σκηνή της φιλοξενίας και του σύγχρονου bartending. Στην Ελλάδα, διανέμεται αποκλειστικά από την KAFEA TERRA, 100% ελληνική βιομηχανική εταιρεία επεξεργασίας και εμπορίας καφέ, σε επιλεγμένα premium bars, εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών, διατηρώντας τον αποκλειστικό χαρακτήρα που τη διακρίνει διεθνώς.

Η NOAM εκφράζει μια σύγχρονη προσέγγιση στην premium lager μπίρα, όπου η ποιότητα των πρώτων υλών και η ακρίβεια ζυθοποίησης καθορίζουν τον μοναδικό της χαρακτήρα. Παρασκευάζεται αποκλειστικά με φυσικά συστατικά από τη Βαυαρία και λυκίσκους από τη Hallertau, τη μεγαλύτερη περιοχή καλλιέργειας λυκίσκου στον κόσμο. Οι ποικιλίες Hallertauer Tradition και Smaragd προσδίδουν ένα εκλεπτυσμένο αρωματικό προφίλ, με διακριτικές νότες εσπεριδοειδών και απόλυτα ισορροπημένη γεύση. Η διαδικασία ζυθοποίησης, χωρίς φιλτράρισμα, ή παστερίωση, διατηρεί αναλλοίωτο τον φυσικό της χαρακτήρα, τα φίνα αρώματα και τη φρεσκάδα της. Σερβιρισμένη σε ποτήρι κρασιού, αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη φινέτσα και την αρωματική της πολυπλοκότητα, προσφέροντας μια εμπειρία υψηλής γαστρονομίας.

Πέρα από τη γεύση, η NOAM ξεχωρίζει για τη σχεδιαστική της ταυτότητα και την εμπειρία που προσφέρει ήδη από την πρώτη επαφή με τη διάφανη φιάλη της. Οι χαρακτηριστικές κυματοειδείς γραμμές της προσδίδουν μια ιδιαίτερη αίσθηση στο κράτημα, ενώ αντλούν έμπνευση από την αρχιτεκτονική κληρονομιά του Μονάχου, συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα με τη διαχρονική κομψότητα. H ΝΟΑΜ εκφράζει την πραγματική πολυτέλεια του χρόνου που αφιερώνουμε στις ιδέες, στην τέχνη, στον πολιτισμό, σε όσα έχουν αξία, σε όσα μας φέρνουν πιο κοντά.