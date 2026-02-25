Η KitKat® ενώνει τις δυνάμεις της με την Formula 1®… και το διάλειμμα αποκτά νέα ταχύτητα!

Κάνε το απόλυτο διάλειμμα! Νιώσε την ταχύτητα, δες τη δράση & ζήσε τον ενθουσιασμό της Formula 1® με KitKat® !

Η εμβληματική μάρκα KitKat® ενώνει τις δυνάμεις της με την Formula 1® σε μια τριετή συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα του διαλείμματος, προσφέροντας στους καταναλωτές μία νέα, συναρπαστική εμπειρία που συνδυάζει την απόλαυση της αγαπημένης σοκολάτας με τον παλμό και την ενέργεια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το πιο αγαπημένο διάλειμμα αποκτά ταχύτητα, αδρεναλίνη και δράση, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή απόλαυσης.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η KitKat® δημιούργησε μια συλλεκτική σοκολάτα σε σχήμα μονοθέσιου F1® – την πρώτη στο είδος της. Πλούσια σοκολάτα γάλακτος, τραγανά δημητριακά και κομμάτια γκοφρέτας συνθέτουν έναν ξεχωριστό γευστικό συνδυασμό που ανεβάζει ταχύτητα.

Χάρη στην τεχνογνωσία και τις υψηλές παραγωγικές δυνατότητες της Nestlé, αυτή η συλλεκτική έκδοση της KitKat® αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την ικανότητα της εταιρείας να αξιοποιεί την καινοτομία σε μεγάλη κλίμακα.

Ο Τάκης Κουβάτσος, Business Executive Officer Confectionery & Food, Nestlé Ελλάς, επεσήμανε:

«Η συνεργασία της KitKat® με την Formula 1® επιβεβαιώνει την εκπληκτική παγκόσμια απήχηση αυτής της αγαπημένης μάρκας και ανοίγει νέους ορίζοντες για όλη την κατηγορία της σοκολάτας εκμοντερνίζοντας την. Πράγματι η Formula 1® βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος από πολύ μεγάλα κοινά και οι ευκαιρίες που ανοίγονται τόσο από πλευράς επικοινωνίας, όσο και από πλευράς in-store activations είναι πάρα πολύ μεγάλες».

Η συνεργασία αυτή κορυφώνεται με έναν μεγάλο on-pack διαγωνισμό που συνδυάζει την ταχύτητα της Formula 1® με την απόλαυση της KitKat®! Έως τις 4 Απριλίου 2026, επιλεγμένες συσκευασίες KitKat® με την ειδική σήμανση Formula 1® δίνουν την ευκαιρία στους καταναλωτές να κερδίσουν φανταστικά F1® & KitKat® δώρα κάθε μέρα, καθώς και να μπουν στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο, 7 διπλά Grandstand εισιτήρια για το FORMULA 1 GRAN PREMIO D’ITALIA 2026 στη Monza της Ιταλίας – γιατί το διάλειμμα μπορεί να γίνει ακόμα πιο συναρπαστικό!

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το: www.kitkat.gr/F1.

Οι ειδικές συσκευασίες KitKat® είναι διαθέσιμες στα καταστήματα λιανικής.