Η Kappa Greece αναδείχθηκε “Brand of the Year 2025” στα Content Marketing Awards

Η Kappa Greece κατέκτησε τον τίτλο Brand of the Year 2025 και απέσπασε συνολικά οκτώ διακρίσεις (1 Platinum, 5 Gold, 2 Silver) στα Content Marketing Awards, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στο σύγχρονο content marketing και διεκδικώντας την θέση που της αξίζει στην αγάπη του κόσμου. Η Kappa, ένα από τα πιο εμβληματικά sports & lifestyle brands διεθνώς, με ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα, έχει επαναπροσδιορίσει τη θέση της στην αγορά μέσα από καινοτόμες συνεργασίες με τον αθλητισμό, τη μουσική και τη street κουλτούρα, μιλώντας αυθεντικά στη νέα γενιά.

Τα Content Marketing Awards 2025, ο σημαντικότερος θεσμός στην Ελλάδα που αναδεικνύει τις πιο καινοτόμες και αποτελεσματικές στρατηγικές περιεχομένου, πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή κορυφαίων brands και agencies της αγοράς.

Στη φετινή διοργάνωση, η Kappa Greece ξεχώρισε όχι μόνο με τον τίτλο Brand of the Year, αλλά και με τη συνολική της επίδοση, συγκεντρώνοντας 8 βραβεία σε 8 διαφορετικές κατηγορίες. Η επιτυχία αυτή αντικατοπτρίζει μια συνεπή στρατηγική που συνδέει τη μόδα με τον αθλητισμό και τη μουσική, αξιοποιεί αυθεντικές κοινότητες και ενσωματώνει τεχνολογίες όπως CGI και 3D storytelling για να δημιουργήσει καμπάνιες με πραγματικό αντίκτυπο.

Ο Δημήτρης Παναγάκος, General Manager, Διεθνής Αθλητική | Kappa Greece

«Η Kappa κατάφερε να ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια χτίζοντας πάνω στη σχέση με το ποδόσφαιρο και τη μουσική. Με συνέπεια και σπουδαίες συνεργασίες όπως το limited edition με τον ΛΕΞ, κερδίσαμε την προτίμηση του κοινού και ξανακάναμε μόδα ένα iconic brand των 80s με τρόπο μοναδικό στην Ευρώπη.»

Σχετικά με τα βραβεία:

Στην κατηγορία Best Content Marketing Program | Fashion & Luxury, η Kappa Greece κατέκτησε το Platinum, επιβεβαιώνοντας ότι η ολοκληρωμένη στρατηγική περιεχομένου της στον χώρο της μόδας αποτελεί σημείο αναφοράς για την αγορά.

Στην κατηγορία Best Content Marketing Program | Best in Sports, η Kappa κέρδισε το Gold με τη συνεργασία της με την ΠΑΕ Άρης, παρουσιάζοντας το πρώτο CGI jersey reveal στην Ελλάδα και μετατρέποντας την παρουσίαση μιας φανέλας σε digital event υψηλής αισθητικής.

Στην κατηγορία Best Use of Content Marketing for Sales, η Kappa απέσπασε Gold με το limited edition drop Kappa x ΛΕΞ, το οποίο εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες χωρίς media budget, αποδεικνύοντας τη δύναμη της αυθεντικότητας και της κοινότητας.

Στην κατηγορία Best Use of Content Marketing for eCommerce, η Kappa Greece κέρδισε Gold, αξιοποιώντας το περιεχόμενο ως βασικό εργαλείο για την ενίσχυση των online πωλήσεων και τη δημιουργία αυξημένης ζήτησης μέσα από στοχευμένες ενέργειες.

Στην κατηγορία Best Use of Technology in Content Marketing (3D, AR, VR), η Kappa έλαβε Gold για τη συνεργασία Kappa x ΛΕΞ, όπου η χρήση 3D storytelling και τεχνολογικών παραγωγών οδήγησε σε πάνω από 638.000 οργανικές προβολές και πλήρες sold-out σε 72 ώρες.

Στην κατηγορία Best Use of Instagram for Content Marketing, η Kappa απέσπασε Gold για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποίησε το Instagram ως πλατφόρμα αυθεντικής σύνδεσης με το κοινό, ενοποιώντας περιεχόμενο μόδας, μουσικής και lifestyle και δημιουργώντας ισχυρό engagement.

Στην κατηγορία Best Use of Technology in Content Marketing (3D, AR, VR), η συνεργασία Kappa x ARIS F.C. τιμήθηκε με Silver, για την εντυπωσιακή χρήση CGI animation και την ανάδειξη τεχνολογιών GARA KOMBAT PRO και HYDRO-WAY PROTECTION στη νέα φανέλα της ομάδας.

Τέλος, στην κατηγορία Best Use of Influencer Marketing, η Kappa έλαβε Silver για τη συνεργασία με τον ΛΕΞ, όπου η αυθεντική ένωση μουσικής και μόδας, μέσω δύο στρατηγικών video ανακοινώσεων και community-based προσέγγισης, δημιούργησε ένα πολιτισμικό γεγονός με ισχυρό αντίκτυπο.