Η Kaiser «κλείνει» τα 50 της χρόνια και το γιορτάζει

Η Kaiser συμπληρώνει φέτος μισό αιώνα παρουσίας στην ελληνική αγορά μπύρας και το γιορτάζει. Με μια συλλεκτική επετειακή εμφάνιση, σχεδιασμένη ειδικά για την περίσταση, που χαρακτηρίζεται από τη μαύρη και χρυσή παλέτα, το εμβληματικό λογότυπο και το ξεχωριστό στέμμα στο επίκεντρο, η αγαπημένη Pilsner βασίλισσα τιμά τη διαδρομή της, παραμένοντας πιστή στην υψηλή ποιότητά της και στο διαχρονικό της χαρακτήρα.

Μάλιστα, για να γίνουν οι φετινοί εορτασμοί ακόμη πιο συναρπαστικοί, οι συλλεκτικές, και περιορισμένης κυκλοφορίας συσκευασίες συνοδεύονται από έναν μεγάλο scan & win διαγωνισμό, προσφέροντας σε τυχερούς και τυχερές την ευκαιρία να κερδίσουν premium δώρα.

Για να δώσει, όμως, ακόμη πιο έντονο παλμό στην επετειακή της χρονιά, η Kaiser λανσάρει και τη νέα τηλεοπτική της καμπάνια. Η Στεφανία Γουλιώτη και ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης επιστρέφουν στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, οδηγώντας μας από την επισημότητα ενός προσεγμένου δείπνου, στη ζωντάνια μιας αυθόρμητης γιορτής ανάμεσα σε φίλους. Με μουσική, χαμόγελα και αβίαστη διάθεση για διασκέδαση, το τηλεοπτικό σποτ αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η Kaiser μετατρέπει κάθε στιγμή σε μια αληθινή εμπειρία. Ένα μήνυμα που έρχεται να υπογραμμίσει τη φιλοσοφία της μάρκας: «Όσα χρόνια κι αν περάσουν… σημασία έχει να το ζεις αληθινά!»

Η καμπάνια βρίσκεται ήδη στον «αέρα» από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου και θα συνοδεύσει την επετειακή εμφάνιση σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας της στην αγορά.

Δείτε τη νέα τηλεοπτική διαφήμιση της Kaiser εδώ και ανακαλύψτε την απάντηση στο δίλημμα που δεν χωρά αμφισβήτηση: «Μπύρα ή Kaiser;».

