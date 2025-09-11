Η καινούργια εκδοχή ενός κλασικού φακού πορτραίτων: νέος επαγγελματικός φακός 85mm από την Canon

Η Canon Europe ανακοίνωσε προχτές, 9 Σεπτεμβρίου τον RF 85MM F1.4L VCM, έναν επαγγελματικό φακό για πορτραίτα που επεκτείνει τη σειρά σταθερών υβριδικών φακών RF, παρέχοντας μεγαλύτερη εμβέλεια και ευελιξία για δημιουργική φωτογράφιση και κινηματογράφηση.

Η ασυμβίβαστη οπτική ποιότητα και η εστιακή απόσταση 85mm του φακού, που συμπιέζει ελαφρώς τα χαρακτηριστικά του προσώπου κολακεύοντας το θέμα, καθιστούν τον RF 85MM F1.4L VCM ιδανική επιλογή για φωτογραφία πορτραίτου. Το εξαιρετικά ευρύ μέγιστο διάφραγμα f/1.4 εξασφαλίζει εντυπωσιακό διαχωρισμό του θέματος από το φόντο, ενώ τα UD και ασφαιρικά οπτικά στοιχεία τού φακού, σε συνδυασμό με τις επιστρώσεις Super Spectra και ASC, επιτυγχάνουν εντυπωσιακή οπτική οξύτητα εκεί ακριβώς που έχει σημασία.

Επίσης, οι εξαιρετικές δυνατότητες καλλιτεχνικής έκφρασης και η ακρίβεια του RF 85MM F1.4L VCM θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στους φωτογράφους που εργάζονται σε γάμους, εκδηλώσεις και φωτογραφίσεις προϊόντων ή με ασθενή φωτισμό.

Η τεχνολογία AF με ομαλή και αθόρυβη οδήγηση χάρη στον κινητήρα VCM (Voice Coil Motor)1 παρέχει ακριβή εστίαση με ελάχιστη μεταβολή της γωνίας θέασης κατά την αλλαγή της εστιακής απόστασης (focus breathing). Σε συνδυασμό με τον αποκλειστικό Δακτύλιο ίριδας2, τον προσαρμοζόμενο Δακτύλιο ελέγχου φακού και το Κουμπί λειτουργίας φακού, ο RF 85MM F1.4L VCM αποτελεί ένα ευέλικτο και αξιόπιστο εργαλείο για τους κινηματογραφιστές. Η σχεδίασή του είναι όμοια με αυτή των σταθερών υβριδικών φακών RF F1.4 της Canon, επιτρέποντας την απρόσκοπτη χρήση του σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς για αποδοτική ροή εργασιών λήψης.

Με το μισό περίπου μέγεθος και βάρος του RF 85mm F1.2L USM, ο RF 85MM F1.4L VCM είναι φτιαγμένος για λήψεις εν κινήσει. Η κατασκευή σειράς L, με στεγανοποιητικά εξαρτήματα σε καίριες θέσεις3 και ελαιοαπωθητική επίστρωση φθορίου, προσφέρει σιγουριά σε αντίξοες συνθήκες.

Χάρη στη σχεδίαση σταθερού φακού, τις υψηλές επιδόσεις, το γρήγορο διάφραγμα f/1.4 και τα υβριδικά χαρακτηριστικά, ο RF 85MM F1.4L VCM αποτελεί την επιλογή των επαγγελματιών για ξεχωριστές φωτογραφίες και βίντεο πορτραίτων.

Βασικά χαρακτηριστικά του RF 85MM F1.4L VCM:

Κλασική εστιακή απόσταση πορτραίτου 85mm για μηχανές full-frame του Συστήματος EOS R και Cinema EOS (βάση RF)

Φωτεινό μέγιστο διάφραγμα f/1.4 που προσφέρει δημιουργικό έλεγχο βάθους πεδίου και υψηλές επιδόσεις σε περιβάλλον ασθενούς φωτισμού

Υψηλή ποιότητα εικόνας, με προηγμένη σχεδίαση οπτικών εξαρτημάτων, που περιλαμβάνουν UD και ασφαιρικά οπτικά στοιχεία

Voice Coil Motor 1 για χαμηλό θόρυβο λειτουργίας και εξαιρετικά γρήγορη απόκριση κατά την αυτόματη εστίαση, σε συνδυασμό με καταστολή της μεταβολής της γωνίας θέασης κατά την αλλαγή της εστιακής απόστασης

για χαμηλό θόρυβο λειτουργίας και εξαιρετικά γρήγορη απόκριση κατά την αυτόματη εστίαση, σε συνδυασμό με καταστολή της μεταβολής της γωνίας θέασης κατά την αλλαγή της εστιακής απόστασης Διάφραγμα 11 λεπίδων με κυκλικό άνοιγμα που προσφέρει bokeh και σημεία έντονου φωτισμού κινηματογραφικού στυλ

Δακτύλιος ίριδας 2 , Δακτύλιος ελέγχου και Κουμπί ελέγχου φακού με ομαλή κίνηση για διαισθητικό χειροκίνητο έλεγχο

, Δακτύλιος ελέγχου και Κουμπί ελέγχου φακού με ομαλή κίνηση για διαισθητικό χειροκίνητο έλεγχο Στιβαρή και ποιοτική κατασκευή σειράς L με αντοχή σε υγρασία/σκόνη 3

Compact και ελαφρύς, με βάρος περίπου 636g και διαστάσεις 76,5mm (Π) x 99,3mm (Μ)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον RF 85MM F1.4L VCM επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.canon.gr/lenses/rf-85mm-f1-4l-vcm/, ενώ για όλη τη σειρά υβριδικών φακών της Canon: https://www.canon.gr/lenses/hybrid-lenses-camera/.