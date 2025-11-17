Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ανανεώνει τη συνεργασία της με την Ε.Σ.Α.Π. για 13η χρονιά

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ανανεώνει για ακόμη μία χρονιά τη συνεργασία της με την Ένωση Σωματείων Αμειβομένων Πετοσφαιριστών (Ε.Σ.Α.Π.), ενισχύοντας τον ελληνικό αθλητισμό και υποστηρίζοντας έμπρακτα την ανάπτυξη και προβολή του ελληνικού βόλεϊ. Μέσα από αυτή τη συνέργεια, η εταιρεία προάγει τις αξίες της ομαδικότητας, του ευ αγωνίζεσθαι και της έμπνευσης που πηγάζει από τον αθλητισμό.

Η συνεργασία που ξεκίνησε το 2012, αποτελεί πλέον ορόσημο για τον χώρο του ελληνικού βόλεϊ, καθώς η διαχρονική υποστήριξη της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση του πρωταθλήματος.