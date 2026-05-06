Η INTERSPORT στο πλευρό του Make-A-Wish Greece για τα 30 χρόνια προσφοράς

Η INTERSPORT παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην υποστήριξη πρωτοβουλιών με κοινωνικό αντίκτυπο, συνεχίζοντας να επενδύει σε δράσεις αλληλεγγύης που κάνουν τη διαφορά στην κοινωνία.

Στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης για τα 30 χρόνια δράσης του Make-A-Wish Greece, η INTERSPORT τιμήθηκε ως υποστηρικτής του οργανισμού στην κατηγορία «Δωρητές – Χορηγοί – Υποστηρικτές», για τη σταθερή και διαχρονική της συμβολή στο έργο του, σε μια βραδιά αφιερωμένη στην αναγνώριση όσων στηρίζουν την εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν.

Το 2025, η INTERSPORT ενίσχυσε περαιτέρω το έργο του οργανισμού, στηρίζοντας την «Αστερομέρα» στο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών, προσφέροντας 300 δώρα για τη βράβευση σχολείων που συμμετείχαν στον δημιουργικό διαγωνισμό και έστειλαν μηνύματα στήριξης σε παιδιά που νοσούν. Παράλληλα, διέθεσε μέσω των καταστημάτων της λαμπάδες του οργανισμού, ενώ διαθέτει κάθε χρόνο μέρος των εσοδών της από την πώληση συσκευασιών δώρου, ενισχύοντας ουσιαστικά το έργο του Make-A-Wish Greece.”

Κατά την παραλαβή του βραβείου, η Σταυρούλα Κακκαβά, Head of Brand & Omnichannel, δήλωσε σχετικά:

«Η συνεργασία μας με το Make-A-Wish Greece αποτελεί μια σταθερή και ουσιαστική δέσμευση προσφοράς για την INTERSPORT. Είμαστε δίπλα στα παιδιά και στις οικογένειές τους, με στόχο να συμβάλλουμε ενεργά στη δημιουργία στιγμών χαράς, ελπίδας και δύναμης, που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε δύσκολες στιγμές της ζωής τους. Η αναγνώριση αυτή αποτελεί για εμάς μεγάλη τιμή, αλλά και επιβεβαίωση της ευθύνης μας να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη συνέπεια και αφοσίωση το έργο μας στο πλευρό του οργανισμού.»

Από την ίδρυσή του το 1996, το Make-A-Wish Greece έχει εκπληρώσει περισσότερες από 4.260 ευχές παιδιών, προσφέροντας δύναμη, ελπίδα και χαμόγελα σε εκείνους που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

