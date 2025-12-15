Η Interamerican λέει ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στην Ομάδα Βοηθείας μέσα από τη νέα της χριστουγεννιάτικη καμπάνια

Με κεντρικό μήνυμα το σημαντικό έργο που επιτελούν οι άνθρωποί του καθημερινά, η καμπάνια έχει στόχο να αναδείξει το σημαντικό έργο της Ομάδας Βοηθείας και να εκφράσει ένα μεγάλο «ευχαριστώ» προς όλους εκείνους που προσφέρουν αδιάκοπη υποστήριξη την εορταστική περίοδο, όπου υπάρχει ανάγκη.

Μέσα από ένα κεντρικό βίντεο με πρωταγωνιστές τους εργαζόμενους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εξυπηρέτησης, οι οποίοι προστατεύουν τις στιγμές των ανθρώπων και τις γιορτές, η καμπάνια αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στην πράξη ο ολοκληρωμένος μηχανισμός υποστήριξης της Interamerican. Από το Call Center έως την Οδική Βοήθεια και τα πληρώματα ασθενοφόρων, είναι καθοριστική η συνεχής διασύνδεση των ομάδων και η αφοσίωσή τους στη διαχείριση κάθε περιστατικού. Έτσι, το κοινό αποκτά μια ρεαλιστική εικόνα για το εύρος και τη συνοχή της «αλυσίδας» βοηθείας, σταθερά δίπλα στους ανθρώπους όπου και όποτε χρειάζεται.

Η καμπάνια πλαισιώνεται επίσης από σύντομα videos με πραγματικές ιστορίες των ανθρώπων της Ομάδας Βοηθείας, οι οποίοι μεταφέρουν στιγμιότυπα από κρίσιμα περιστατικά που κλήθηκαν να διαχειριστούν. Μέσα από τις αφηγήσεις τους αναδεικνύεται η ετοιμότητα, η υπευθυνότητα και η σταθερή τους παρουσία σε κάθε στιγμή που απαιτεί άμεση ανταπόκριση.

Ο Στέφανος Φαλκονάκης, Group Marketing Leader της Interamerican δήλωσε σχετικά: «Η νέα μας χριστουγεννιάτικη καμπάνια αποτυπώνει με σαφήνεια τη βασική αξία της Interamerican, την ανθρωποκεντρικότητα: τόσο στις υπηρεσίες που προσφέρουμε, όσο και στον τρόπο που λειτουργούμε εσωτερικά. Μέσα από αυτή την καμπάνια, θέλουμε να αναδείξουμε ότι η φροντίδα, η αφοσίωση και η συνεχής υποστήριξη των ανθρώπων μας είναι θεμέλιο της φιλοσοφίας μας, και ότι είμαστε πάντα δίπλα σε κάθε άνθρωπο, όποτε και όπου χρειαστεί βοήθεια».

Δείτε την καμπάνια εδώ: https://youtu.be/3kwOBI70tZY