Η Inalan στηρίζει τον φιλανθρωπικό αγώνα των Creators Aid για τα Παιδικά Χωριά SOS

Την Παρασκευή 15 Μαΐου, το γήπεδο των Αγίων Αναργύρων φιλοξένησε μια πρωτοβουλία με ουσιαστικό κοινωνικό σκοπό: την ενίσχυση των Παιδικών Χωριών SOS.

Στον αγώνα συμμετείχαν 24 γνωστοί Έλληνες YouTubers και creators, οι οποίοι άφησαν για λίγο πίσω τις κάμερες και τα studios, φόρεσαν τις φανέλες τους και αξιοποίησαν τη δυναμική της κοινότητάς τους για έναν κοινό σκοπό. Η δράση διοργανώθηκε από το Creators Aid, με πρωτοβουλία των Alyx και Balili, δύο δημιουργών της ελληνικής digital σκηνής που επιδίωξαν να μετατρέψουν την επιρροή των social media σε πράξη κοινωνικής προσφοράς.

Η Inalan συμμετείχε ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης, στηρίζοντας από την πρώτη στιγμή μια ενέργεια που συνδέει τη νέα γενιά, την ψηφιακή κοινότητα και την κοινωνική υπευθυνότητα. Για την εταιρεία, η συμμετοχή στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια φυσική προέκταση της φιλοσοφίας της: να δημιουργεί συνδέσεις που δεν περιορίζονται στην τεχνολογία, αλλά αποκτούν αξία μέσα από τον θετικό τους αντίκτυπο στην κοινωνία.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το γήπεδο γέμισε με παλμό, συμμετοχή και ενθουσιασμό. Οι θεατές στήριξαν ενεργά την προσπάθεια, ενώ οι creators συμμετείχαν με αυθορμητισμό και διάθεση προσφοράς, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής με κοινωνικό πρόσημο. H ομάδα της Inalan συνέβαλε στην ενεργοποίηση του κοινού μέσα από δώρα, διαδραστικά παιχνίδια και challenges με τους YouTubers, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή των παρευρισκόμενων.

Η απήχηση της δράσης ξεπέρασε τα όρια του γηπέδου, καθώς η πρωτοβουλία ενεργοποίησε δυναμικά και το ψηφιακό κοινό των συμμετεχόντων creators. Τα social media γέμισαν στιγμές από τη διοργάνωση, αναδεικνύοντας τη δύναμη που μπορούν να αποκτήσουν οι digital κοινότητες όταν ενώνονται γύρω από έναν σημαντικό σκοπό. Η επιρροή των creators μετατράπηκε σε ευαισθητοποίηση, συμμετοχή και συλλογική κινητοποίηση, αποδεικνύοντας πως ο ψηφιακός κόσμος μπορεί να λειτουργήσει ως πραγματικό εργαλείο κοινωνικής προσφοράς.

Η παρουσία της Inalan στη διοργάνωση εντάσσεται στη συνολικότερη προσέγγισή της για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Ως πάροχος οπτικών ινών, η εταιρεία επενδύει καθημερινά στη σύνδεση των ανθρώπων μέσω της τεχνολογίας. Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι η πραγματική σύνδεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία όταν υποστηρίζει την κοινωνική συνοχή, τη συνεργασία και την έμπρακτη προσφορά.

Μέσα από τη στήριξη του φιλανθρωπικού αγώνα των Creators Aid, η Inalan συνέβαλε σε μια συλλογική προσπάθεια που ένωσε creators, κοινότητες, θεατές και οργανισμούς γύρω από έναν κοινό στόχο: την ενίσχυση του έργου των Παιδικών Χωριών SOS.

Για την Inalan, η τεχνολογία είναι το μέσο. Η ουσιαστική σύνδεση, όμως, είναι ο σκοπός. Και σε αυτή τη δράση, η σύνδεση έγινε πράξη προσφοράς.