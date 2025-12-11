Η ΙΚΕΑ αναδεικνύεται πρωταγωνίστρια του digital marketing με 14 διακρίσεις σε δύο κορυφαίους θεσμούς

LIFE
11/12/2025 (Τελευταία Ενημέρωση: 16.12.2025 - 18:20)
Η ΙΚΕΑ αναδεικνύεται πρωταγωνίστρια του digital marketing με 14 διακρίσεις σε δύο κορυφαίους θεσμούς
TheIssue.gr TheIssue.gr

Με τις νέες αυτές διακρίσεις, η ΙΚΕΑ συνεχίζει να χτίζει σταθερά την παρουσία της στο ψηφιακό περιβάλλον, υπογραμμίζοντας την ηγετική της θέση στο retail και τη συνεχή της δέσμευση να προσφέρει εμπειρίες που εμπνέουν, εξελίσσουν και ενδυναμώνουν τη σχέση της με τους ανθρώπους.

Η ΙΚΕΑ, εταιρεία του Ομίλου Fourlis, κατέκτησε συνολικά 14 διακρίσεις σε δύο σπουδαίους θεσμούς του Digital Marketing, τα Social Media Awards 2025 και τα MIXX Awards Greece, επιβεβαιώνοντας την καινοτόμα, data-driven και αποτελεσματική της παρουσία στα ψηφιακά κανάλια. Συγκεκριμένα, στα Social Media Awards, η ΙΚΕΑ απέσπασε 3 βραβεία, ενώ στα MIXX Awards Greece, τον κορυφαίο θεσμό επιβράβευσης της καινοτομίας στον ψηφιακό χώρο, διακρίθηκε με 11 βραβεία (7 βασικές διακρίσεις και 4 επιπλέον Βραβεία Μελών του IAB – Interactive Advertising Bureau).

Η φετινή διάκριση αντανακλά τη συνεχή στρατηγική ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στα digital κανάλια, έναν τομέα όπου η ΙΚΕΑ συνεχίζει να επενδύει σε δημιουργικές και στοχευμένες προσεγγίσεις. Μέσα από ειδικά διαμορφωμένες ενέργειες σε κάθε πλατφόρμα, η ΙΚΕΑ ενισχύει τη σχέση της με το κοινό, αυξάνοντας το engagement και αναδεικνύοντας τον χαρακτήρα και τις αξίες του brand μέσα από δυναμικό περιεχόμενο. 

Η ΙΚΕΑ αναδεικνύεται πρωταγωνίστρια του digital marketing με 14 διακρίσεις σε δύο κορυφαίους θεσμούς

Αναλυτικά, η ΙΚΕΑ για την καμπάνια «”Ξυπνήστε”. Ώρα για ύπνο!» διακρίθηκε στα Social Media Awards 2025 στις παρακάτω κατηγορίες :

  • Gold βραβείο – Best Use of YouTube | Communication στην κατηγορία “Best in Retail & eCommerce”
  • Bronze βραβείο – Best Use of Meta Family of Apps | Communication στην κατηγορία “Best in Retail & eCommerce”
  • Bronze βραβείο – Best Strategy in Social Media στην κατηγορία “Best Social Media Strategy for Brand Awareness”

Στα MIXX Awards Greece, η ΙΚΕΑ ξεχώρισε:

Για την καμπάνια «”Ξυπνήστε”. Ώρα για ύπνο!» στις εξής κατηγορίες:

  • Gold βραβείο στην κατηγορία “Brand Awareness and Positioning”
  • Bronze βραβείο στην κατηγορία “Cross-Platform Synergy”

Για την ολιστική στρατηγική digital marketing που ακολουθείται στις κατηγορίες:

  • Gold βραβείο στην κατηγορία “Strategic Search Engine Optimization and Marketing”
  • Gold βραβείο στην κατηγορία “Best Data-Driven Marketing Campaign”
  • Silver βραβείο στην κατηγορία “Performance-driven Marketing Excellence”
  • Bronze βραβείο στην κατηγορία “Best E-commerce Campaign”

Ταυτόχρονα, έλαβε 4 Βραβεία Μελών IAB στις κατηγορίες: Performance-driven Marketing Excellence, Best Social Media Campaign, Best Data-Driven Marketing Campaign, Best E-commerce Campaign.

Η σταθερή επιτυχία της ΙΚΕΑ στον τομέα του του digital marketing είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη στενή συνεργασία της με την KINESSO και τη The Newtons Laboratory, των οποίων η συμβολή στον σχεδιασμό, την ανάλυση και την υλοποίηση των ενεργειών υπήρξε καθοριστική.

