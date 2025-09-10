The Issue
Η Huawei στην πρώτη θέση της παγκόσμιας αγοράς wearables στο πρώτο 6μηνο του 2025
Η Huawei στην πρώτη θέση της παγκόσμιας αγοράς wearables στο πρώτο 6μηνο του 2025

10 Σεπτεμβρίου, 2025
Η Huawei στην πρώτη θέση της παγκόσμιας αγοράς wearables στο πρώτο 6μηνο του 2025
Την κορυφή στην παγκόσμια αγορά των wearables κατέκτησε η Huawei και στο δεύτερο τέταρτο του 2025, με μερίδιο 20.2%, σύμφωνα με το IDC.

Τα wearables της Huawei έχουν ξεχωρίσει λόγω του εκλεπτυσμένου design, τις πρωτοποριακές λειτουργίες υγείας, φυσικής κατάστασης και «έξυπνων» εμπειριών που προσφέρουν. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η σειρά HUAWEI WATCH FIT 4, η οποία αν και δεν έχει το μέγεθος των υπολοίπων wearables, είναι γεμάτη με πανίσχυρες λειτουργίες αλλά και η σειρά HUAWEI WATCH GT 5, που έφερε το ανατρεπτικό σύστημα αισθητήρων, TruSense. Επιπλέον, η σειρά HUAWEI WATCH 5, που προσφέρει δύο ολοκαίνουργιες λειτουργίες μπαταρίας και φυσικά η σειρά HUAWEI WATCH Ultimate, που υποστηρίζει υψηλού επιπέδου καταδύσεις, Golf και Εξερεύνησης (Expedition Mode). Τέλος, ξεχωρίζει και το HUAWEI WATCH D2, το πρώτο smartwatch που υποστηρίζει την παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης μέσω του καρπού και το οποίο είναι σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ιατρικών συσκευών.

Η Huawei στην πρώτη θέση της παγκόσμιας αγοράς wearables στο πρώτο 6μηνο του 2025

Στις 19 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι, η Huawei θα παρουσιάσει τις νέες wearables συσκευές σε ένα event με τίτλο «Ride the Wind”, όπου και θα αποκαλυφθούν οι πολυαναμενόμενες συσκευές της σειράς HUAWEI WATCH GT 6, HUAWEI Watch Ultimate 2 και HUAWEI WATCH D2

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Huawei ή τα παρακάτω links:

Facebook: HuaweimobileGR

Instagram: huaweimobilegr

Huawei Community

