Η Hisense και φέτος Μεγάλος Χορηγός του FIFA World Cup 2026™

Η τεχνολογία που φέρνει τη FIFA και τη μαγεία του ποδοσφαίρου πιο κοντά από ποτέ σε κάθε φίλαθλο.

Η Hisense ανακοινώνει με υπερηφάνεια τη συμμετοχή της ως Μεγάλος Χορηγός του FIFA World Cup 2026™, σηματοδοτώντας την τρίτη διαδοχική παρουσία της στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός παγκοσμίως. Η στρατηγική αυτή συνεργασία αναδεικνύει τη μακροχρόνια δέσμευση της εταιρείας στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ενισχύει τη θέση της δίπλα σε ένα από τα πιο εμβληματικά αθλητικά γεγονότα, που ενώνει εκατομμύρια φιλάθλους μέσα από το πάθος, τη συγκίνηση και τη συλλογική εμπειρία.

Το FIFA World Cup 2026™ αποτελεί ένα παγκόσμιο ορόσημο που προάγει την ενότητα, την εξέλιξη και τη συμπερίληψη. Αξίες που ταυτίζονται απόλυτα με τη φιλοσοφία της Hisense, ενός από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα brands τεχνολογίας διεθνώς. Με επίκεντρο τον άνθρωπο, η Hisense επενδύει σε καινοτόμα προϊόντα και τεχνολογίες αιχμής που αναβαθμίζουν την καθημερινή εμπειρία θέασης και φέρνουν τους καταναλωτές πιο κοντά σε όσα αγαπούν.

Μέσα από την προηγμένη τεχνολογία εικόνας και ήχου, η Hisense μεταφέρει τη μοναδική ατμόσφαιρα της FIFA από το γήπεδο στο σαλόνι, μετατρέποντας κάθε αγώνα σε μια αυθεντική, καθηλωτική εμπειρία. Με αυτόν τον τρόπο, εκμηδενίζει τις αποστάσεις και επιτρέπει στους φιλάθλους να ζουν τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου σαν να βρίσκονται στην πρώτη σειρά.

Για τη Hisense, η συνεχής παρουσία της στο FIFA World Cup αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της διεθνούς της ταυτότητας, αλλά και μια έμπρακτη συμμετοχή σε μια παγκόσμια γιορτή που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού. Η τεχνολογία της εξελίσσεται παράλληλα με τις ανάγκες των χρηστών, προσφέροντας την ποιότητα, την αξιοπιστία και την καινοτομία που απαιτούν οι μεγάλες στιγμές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Στηρίζοντας σταθερά διοργανώσεις που εμπνέουν και συγκινούν, η Hisense συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον της ψυχαγωγίας, καθιστώντας το Παγκόσμιο Κύπελλο μια ζωντανή, προσβάσιμη και κοινή εμπειρία για όλους. Με οδηγό την καινοτομία και τον άνθρωπο στο επίκεντρο, η Hisense φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026™ πιο κοντά από ποτέ.