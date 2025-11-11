Η Hisense φέρνει πρώτη την επόμενη εποχή στις τηλεοράσεις με RGB MiniLED

Καθώς η τεχνολογία στις τηλεοράσεις εξελίσσεται διαρκώς, νέα ονόματα και τεχνικοί όροι εμφανίζονται συνέχεια, από LED και OLED μέχρι MiniLED και τώρα RGB MiniLED, κάνοντας την επιλογή πιο περίπλοκη για τον καταναλωτή. Στην πραγματικότητα, όμως, αυτό που όλοι οι θεατές αναζητούν είναι απλό: καλύτερη ποιότητα, πιο έντονα χρώματα και μια εμπειρία που τους κάνει να ξεχνούν ότι κοιτάζουν μια οθόνη. Μετά τις LCD, το OLED και το MiniLED, ήρθε η RGB MiniLED, με τη Hisense να είναι το πρώτο brand που την έφερε στην αγορά

Τι αλλάζει με την RGB MiniLED

Σε αντίθεση με τη κλασική MiniLED, η οποίο χρησιμοποιεί μία μονοχρωματική (συνήθως μπλε) πηγή φωτισμού που στη συνέχεια περνά μέσα από φίλτρα για να παραχθούν τα χρώματα, η RGB MiniLED δημιουργεί το κόκκινο, πράσινο και μπλε που φωτίζουν απευθείας την οθόνη. Αυτό επιτρέπει ανεξάρτητο έλεγχο ανά χρωματικό κανάλι και κατά συνέπεια πολύ πιο πιστή αναπαραγωγή χρώματος, καλύτερη αντίθεση και μεγαλύτερο οπτικό βάθος. Δεν πρόκειται για μια απλή αναβάθμιση, αλλά μια νέα προσέγγιση που αλλάζει ριζικά τον τρόπο που παράγεται η εικόνα.

Η Hisense έχει υλοποιήσει αυτή την τεχνολογία μέσω ενός καινοτόμου συστήματος με δύο συνδυασμένα chip. Το RGB MiniLED Chip προσφέρει ακριβή και έντονο φωτισμό backlight, ενώ ο Hi-View AI Engine X αναλαμβάνει τον έξυπνο έλεγχο φωτισμού και χρώματος σε πραγματικό χρόνο.

Αυτά τα δύο συστήματα μαζί, επιτρέπουν την αναπαραγωγή όλων των χρωμάτων του προτύπου BT.2020 με απόλυτη καθαρότητα, χωρίς φίλτρα, με 108-bit έλεγχο και αντίθεση που εντυπωσιάζει για την ακρίβεια και τη ζωντάνια που προσφέρει.

Από την καινοτομία στην παραγωγή

Ενώ οι άλλοι παραμένουν στα εργαστήρια, η Hisense ήταν η πρώτη που έφερε το RGB MiniLED σε μαζική παραγωγή, μετά από χρόνια ανάπτυξης και συνεχούς βελτίωσης των chip. Κάθε νέα «γενιά» προσέφερε μεγαλύτερη ακρίβεια χρώματος, φωτεινότητα και αντίθεση, μέχρι να φτάσει στην τελική, βέλτιστη έκδοση που χρησιμοποιείται σήμερα. Η ολοκληρωμένη διαδικασία παραγωγής, από τα panels μέχρι την επεξεργασία εικόνας, εξασφαλίζει κορυφαία απόδοση και αξιοπιστία, ενώ επιτρέπει εύκολη κλιμάκωση.

Η τεχνολογία RGB MiniLED μειώνει πάνω από 50% την έκθεση στο μπλε φως, προσφέροντας πιο άνετη θέαση χωρίς να θυσιάζεται η ποιότητα της εικόνας. Υποστηρίζει 165Hz για την πλέον ομαλή ποιότητα εικόνας σε κάθε καρέ και μπορεί να φτάσει σε μεγέθη οθόνης έως 136’’.

RGB MiniLED: Το φως στην πιο καθαρή του μορφή.

Η Hisense δεν δημιουργεί απλώς τηλεοράσεις διαμορφώνει τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο.