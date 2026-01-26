Η Henkel συμπληρώνει 150 χρόνια συνεχούς καινοτομίας και παγκόσμιας ανάπτυξης

Η Henkel γιορτάζει την 150ή επέτειό της με το μήνυμα “Future? Ready!”, αναδεικνύοντας το πρωτοποριακό της πνεύμα, την καινοτομία και τη δέσμευσή της στην υπευθυνότητα.

Το 2026 σηματοδοτεί μια χρονιά ορόσημο στην παγκόσμια ιστορία της Henkel, με την εταιρεία να γιορτάζει 150 χρόνια δυναμικής πορείας, καινοτομίας και υπεύθυνης επιχειρηματικής δράσης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου 1876, όταν ο Fritz Henkel ίδρυσε την εταιρεία, έως σήμερα, η Henkel έχει εξελιχθεί σε έναν κορυφαίο παγκόσμιο Όμιλο, με περίπου 47.000 εργαζομένους σε περισσότερες από 70 χώρες, διαμορφώνοντας σταθερά το μέλλον των καταναλωτικών και βιομηχανικών αγορών.

Ως πρωτοπόρος στην καρδιά για το καλό των επόμενων γενεών, η Henkel γιορτάζει την 150ή επέτειο της με το μήνυμα “Future? Ready!”. Το επετειακό μήνυμα εκφράζει την εμπιστοσύνη στην επιτυχημένη πορεία της Henkel, ακόμη και σε απαιτητικές περιόδους που χαρακτηρίζονται από γεωπολιτικές εντάσεις, τεχνολογικό μετασχηματισμό και αυξημένη μεταβλητότητα. Στην καρδιά της επετείου βρίσκονται οι αξίες που έχουν διαμορφώσει την εταιρεία από την ίδρυσή της: το πρωτοποριακό της πνεύμα, η καινοτομία και η υπευθυνότητα.

«Τα 150 χρόνια αποτελούν ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της Henkel. Αντιπροσωπεύουν την εξέλιξη, το πρωτοποριακό πνεύμα και το θάρρος να επαναξιολογούμε διαρκώς το status quo», δηλώνει η Dr. Simone Bagel-Trah, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Μετόχων της Henkel. «Ως οικογενειακή επιχείρηση, φέρουμε διαχρονικά ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους μας, την κοινωνία και τις μελλοντικές γενιές. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοί μας σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν καθημερινά να εκφράζουν και να ενσαρκώνουν το κοινό πνεύμα της Henkel. Ο σκοπός μας ως Henkel αποτυπώνει ξεκάθαρα τις αξίες μας: τη δημιουργία ουσιαστικής αξίας και θετικού αντίκτυπου μέσα από το πρωτοποριακό και επιχειρηματικό μας πνεύμα, έχοντας πάντα στο επίκεντρο την ευημερία των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Ή, όπως λέμε: Pioneers at heart for the good of generations. Αυτή η φιλοσοφία με γεμίζει εμπιστοσύνη και αισιοδοξία καθώς συνεχίζουμε να κοιτάζουμε μπροστά».

«Με αφορμή αυτή τη ξεχωριστή επέτειο, επαναβεβαιώνουμε την εμπιστοσύνη μας στις δυνατότητές μας, στους ανθρώπους μας, στη δύναμη της καινοτομίας μας και στην εταιρική μας κουλτούρα», δηλώνει ο Carsten Knobel, CEO της Henkel. «Με το μήνυμα ‘Future? Ready!’ εισερχόμαστε στο επετειακό μας έτος – μια χρονιά κατά την οποία τιμούμε με υπερηφάνεια τη μακρόχρονη ιστορία μας και, ταυτόχρονα, κοιτάζουμε με αυτοπεποίθηση προς το μέλλον και τη διαδρομή που έχουμε μπροστά μας. Στην καρδιά αυτής της σημαντικής επετείου βρίσκονται οι εργαζόμενοί μας σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς αυτοί αποτελούν το βασικό μοχλό της επιτυχίας μας. Για τον λόγο αυτό, τους εντάσσουμε ενεργά στους εορτασμούς, προσφέροντας ουσιαστικά οφέλη, όπως προνόμια στο πρόγραμμα μετοχών των εργαζομένων, μία επιπλέον ημέρα άδειας, καθώς και μια σειρά επετειακών εκδηλώσεων παγκοσμίως, με επίκεντρο τον εορτασμό των γενεθλίων της εταιρείας τον Σεπτέμβριο».

Μια επέτειος που φέρνει τους ανθρώπους της Henkel κοντά

Στο πλαίσιο των εορτασμών των 150 χρόνων, η Henkel θα προσφέρει σε όλους τους εργαζομένους της αποκλειστικές επετειακές παροχές. Στο πρόγραμμα μετοχών των εργαζομένων, η εταιρεία θα ενισχύσει κάθε επένδυση εργαζομένου κατά 41%, επιτρέποντας ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή στην επιχειρηματική εξέλιξη της Henkel. Επιπλέον, όλοι οι εργαζόμενοι παγκοσμίως θα λάβουν μία επιπλέον ημέρα άδειας στον μήνα των γενεθλίων τους.

Καθ’ολη τη διάρκεια της χρονιάς, ειδικές επετειακές δράσεις και εορτασμοί θα πραγματοποιηθούν σε εγκαταστάσεις της Henkel σε όλο τον κόσμο, συνδέοντας την ιστορική της διαδρομή με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Η κορύφωση των εορτασμών θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου, ημέρα ίδρυσης της εταιρείας.

Η παράδοση συναντά το μέλλον: Η Henkel ανατρέχει στα 150 χρόνια της εταιρικής της ιστορίας

Με αφετηρία το 1876 στο Άαχεν της Γερμανίας, η Henkel εξελίχθηκε από έναν μικρό παραγωγό απορρυπαντικών σε έναν παγκόσμιο όμιλο με ηγετική παρουσία στις αγορές και ισχυρά, διεθνώς αναγνωρισμένα brands, όπως τα Loctite, Persil και Schwarzkopf. Σήμερα, η Henkel καταγράφει ετήσιες πωλήσεις άνω των 21 δισ. ευρώ και απασχολεί περίπου 47.000 εργαζομένους παγκοσμίως.

Στη νέα μελέτη του Prof. Dr. Joachim Scholtyseck, «Henkel – From Detergent Manufacturer to Global Company», περιγράφεται ολοκληρωμένα η ιστορία και κουλτούρα της εταιρείας. Η γερμανική έκδοση της μελέτης θα κυκλοφορήσει στις 30 Ιανουαρίου 2026, ενώ η αγγλική έκδοση αναμένεται την άνοιξη του 2026.

Περισσότερες πληροφορίες, εικόνες και ψηφιακό υλικό του «Henkel History Timeline» είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα της Henkel.