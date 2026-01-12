Η HELL ENERGY συμπληρώνει 20 χρόνια επιτυχημένης πορείας

Πρόκειται για την επέτειο ενός brand που μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να καθιερωθεί ως ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες στη διεθνή αγορά ενεργειακών ποτών. Με ένα ισχυρό δίκτυο διανομής που επεκτείνεται σε περισσότερες από 60 χώρες, η HELL ENERGY έχει καταφέρει να κατέχει ηγετική θέση σε πολλές από αυτές. Η επέτειος αυτή αποτελεί ορόσημο για το brand, αλλά και μια ισχυρή επιβεβαίωση ενός success story που προκαλεί παγκόσμια περηφάνια.

Με αφορμή την επέτειο των 20 χρόνων, η εταιρία δημιούργησε ένα ειδικά σχεδιασμένο βίντεο – αφιέρωμα που αποτυπώνει την ιστορία και τη πορεία της από τα πρώτα της βήματα έως την επιτυχία, μέσα από μια παραγωγή παγκόσμιων προδιαγραφών. Ο πρωταγωνιστής δε θα μπορούσε να είναι άλλος από τον μοναδικό Michele Morrone, το πρόσωπο της παγκόσμιας καμπάνιας του brand, του οποίου ο χαρακτήρας ταυτίζεται απόλυτα με τη δυναμική και την ποιότητα που χαρακτηρίζει τη HELL ENERGY.

Η ιστορία της HELL ENERGY είναι μια ιστορία αποφασιστικότητας, σταθερής εξέλιξης και μιας φιλοσοφίας προσανατολισμένης στην τελειότητα. Το επετειακό βίντεο μεταφέρει αυτή τη δυναμική στην οθόνη: γρήγοροι ρυθμοί, δυνατές εικόνες και έντονα συναισθήματα, αποτυπώνοντας την εξέλιξη της HELL ENERGY από ένα τοπικό ουγγρικό brand σε έναν ισχυρό παγκόσμιο παίκτη. Το βίντεο αναδεικνύει τα σημαντικότερα ορόσημα της πορείας του brand: από την ίδρυση του το 2006, την γρήγορη κατάκτηση της ηγετικής θέσης στην αγορά της Ουγγαρίας έως το 2010 μέχρι και τη διεθνή του καθιέρωση. Μια από τις πιο μεγάλες συνεργασίες της HELL ENERGY ήταν ότι για πρώτη φορά ένα ουγγρικό brand εμφανίστηκε ως χορηγός στην Formula 1, στο πλαίσιο της διετούς συνεργασίας της με την ομάδα AT&T Williams Formula 1.

Στην ιστορία της HELL ENERGY, η ποιότητα δεν αποτελεί υπόσχεση, αλλά γεγονός. Ένα από τα σημαντικότερα milestones σε αυτόν τον τομέα ήταν το 2017, όταν κατασκευάστηκε το QUALITY PACK, το ιδιόκτητο εργοστάσιο παραγωγής αλουμινένιων κουτιών της εταιρείας. Η επένδυση αυτή αναβάθμισε σημαντικά την ασφάλεια εφοδιασμού και τα επίπεδα ποιοτικού ελέγχου, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση του brand σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο σημειώθηκε το 2024 με την παράδοση μιας νέας εργοστασιακής μονάδας. Με την επέκταση αυτή, το εργοστασιακό συγκρότημα της HELL ENERGY στο Szikszó έφτασε τα 830 στρέμματα ενώ η συνολική παραγωγική του δυναμικότητα ανέρχεται πλέον στα 4 δισεκατομμύρια κουτιά συσκευασιών και 6 δισεκατομμύρια τελικά προϊόντα ετησίως. Παράλληλα, την ίδια περίοδο, το brand ενίσχυσε περεταίρω την διεθνή του παρουσία με το δίκτυο διανομής να εκτείνεται πια σε περισσότερες από 60 χώρες.

Ο Adrienn Popovics, International Communications & Marketing Director της HELL ENERGY δήλωσε σχετικά: «Το μεγαλύτερο στοίχημα σε μια επετειακή καμπάνια είναι η αυθεντικότητά της. Για τη HELL ENERGY, η απάντηση στα 20 χρόνια μιας επιτυχημένης πορείας είναι ξεκάθαρη: οι άνθρωποι της. Οι άνθρωποι της εταιρίας είναι εκείνοι που χτίζουν, εξελίσσουν και εκπροσωπούν τη μάρκα καθημερινά, αλλά και εκείνοι που τη στηρίζουν και την επιλέγουν ξανά και ξανά. Ο Michele Morrone προσδίδει σε αυτή τη φιλοσοφία έναν διεθνή χαρακτήρα ενσαρκώνοντας στο μέγιστο το επίπεδο στο οποίο έχει καταφέρει να φτάσει η HELL ENERGY».

Η 20ή επέτειος της HELL ENERGY δεν είναι απλώς μια ημερομηνία, αλλά μια ιστορία που ανήκει σε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα στην εταιρεία αυτά τα 20 χρόνια – στους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά για αυτήν και σε αυτούς που την επιλέγουν σταθερά όλα αυτά τα χρόνια. Το επετειακό βίντεο δεν αποτελεί μόνο μια αναδρομή στο παρελθόν, αλλά και έναν χάρτη που αποτυπώνει τα ορόσημα του χθες και όσα έρχονται στο μέλλον.

Δείτε το βίντεο εδώ.

HELL ENERGY – 20 χρόνια μαζί. Και αυτό είναι μόνο η αρχή.