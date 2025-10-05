Η Haleon γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Χαμόγελου και αναδεικνύει τη δύναμη που κρύβει κάθε χαμόγελο

Ένα χαμόγελο μπορεί να σπάσει τον πάγο, να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά, να μεταδώσει αισιοδοξία και να φωτίσει ακόμα και τις πιο δύσκολες στιγμές. Πέρα όμως από την αυθόρμητη αυτή δύναμη, το χαμόγελο έχει και αποδεδειγμένα οφέλη, καθώς συμβάλλει στη βελτίωση της ψυχολογίας, στη μείωση του άγχους, στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, ακόμη και στη μακροζωία.

Στη Haleon, πιστεύουμε ακράδαντα στη δύναμη του χαμόγελου και στηρίζουμε ενεργά τη φροντίδα του μέσα από το χαρτοφυλάκιο των brands στοματικής υγείας μας – Parodontax, Sensodyne, Aquafresh και Corega, τα οποία υποστηρίζουν καθημερινά εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χαμόγελου, η εταιρεία υλοποιεί μια ολοκληρωμένη καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με τίτλο «Η Δύναμη του Χαμόγελου», με στόχο να προάγει την αξία της πρόληψης και της καθημερινής στοματικής φροντίδας, υπενθυμίζοντας ότι ένα υγιές χαμόγελο αποτελεί θεμέλιο της καλής υγείας και ευεξίας. Παράλληλα, γιορτάζουμε την ημέρα αυτή προσφέροντας τα προϊόντα στοματικής φροντίδας μας σε τιμές που ξεχωρίζουν, δίνοντας σε όλους τη δυνατότητα να φροντίσουν το χαμόγελό τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, η Haleon επιδιώκει να ενδυναμώσει την έννοια του χαμόγελου ως μιας παγκόσμιας, αυθόρμητης γλώσσας που δεν γνωρίζει σύνορα και να υπενθυμίσει ότι κάθε χαμόγελο κρύβει μέσα του μια τεράστια, μεταμορφωτική δύναμη.

Ο Γιώργος Χουσέν, Country Manager της Haleon Ελλάδας, δήλωσε «Στη Haleon πιστεύουμε βαθιά στη δύναμη του χαμόγελου. Δεν είναι απλώς μια έκφραση· είναι ένας καταλύτης που φέρνει κοντά τους ανθρώπους και τους γεμίζει αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Η δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους ανθρώπους στην Ελλάδα με προϊόντα και πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους, προσφέροντάς τους τη δύναμη να χαμογελούν με αυτοπεποίθηση κάθε μέρα».