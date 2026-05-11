Η Gorenje παρουσιάζει τις νέες καινοτομίες της στο EuroCucina 2026 και επιταχύνει την επέκταση Premium Built-In Συσκευών με τον Luka Modrić

Η συνεργασία Gorenje και Luka Modrić ενισχύει την παρουσία της εταιρείας και αναδεικνύει την τεχνολογία και το design στην κουζίνα του μέλλοντος.

Η Gorenje, μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές μάρκες οικιακών συσκευών, παρουσίασε τις τελευταίες καινοτομίες της στο EuroCucina 2026, ενισχύοντας το στρατηγικό της όραμα για το μέλλον. Στην εκδήλωση συμμετείχε ο παγκόσμιας φήμης ποδοσφαιριστής και brand ambassador της Gorenje, Luka Modrić, ο οποίος παρουσίασε τη νέα σειρά premium built-in συσκευών της εταιρείας.

Η αγορά των built-in συσκευών αναμένεται να σημειώσει αύξηση και η Gorenje, με την εμπειρία και τεχνογνωσία της, είναι έτοιμη να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες για premium οικιακές συσκευές, προσφέροντας λύσεις που συνδυάζουν υψηλή απόδοση και μοντέρνο σχεδιασμό. Η στρατηγική της εταιρείας εστιάζει στην ανάπτυξη συνεργασιών με προγραμματιστές, λιανοπωλητές και ειδικούς σχεδίασης κουζινών, ώστε να προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων καταναλωτών.

Σε αυτήν την εκδήλωση, ο Luka Modrić, με την χαρακτηριστική του ακρίβεια και την αφοσίωσή του στην τελειότητα, ανέδειξε τη δύναμη της καινοτομίας της Gorenje στην κουζίνα, παρουσιάζοντας το νέο built-in φούρνο της εταιρείας. Μαζί με τον διάσημο Ιταλό pizzaiolo Vito Iacopelli, προετοίμασαν μια Ναπολιτάνικη πίτσα σε μόλις δύο λεπτά, αναδεικνύοντας πώς η προηγμένη τεχνολογία και ο σχεδιασμός της Gorenje μπορούν να αναβαθμίσουν την καθημερινή μαγειρική εμπειρία. Σχολιάζοντας την εμπειρία, ο Modrić δήλωσε: “Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ με την Gorenje. Στον αθλητισμό, όπως και στην κουζίνα, η επιτυχία βασίζεται στην πειθαρχία και στα σωστά εργαλεία. Η Gorenje δημιουργεί προϊόντα που είναι αξιόπιστα και εύκολα στη χρήση, προσφέροντας στις οικογένειες τη δυνατότητα να απολαύσουν σημαντικές στιγμές μαζί.”

Η Gorenje συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κουζίνας, προσφέροντας την απόλυτη εμπειρία μαγειρικής για τα νοικοκυριά του μέλλοντος. Μέσα από τη συνεργασία της με τον Luka Modrić, η εταιρεία ενισχύει τη δέσμευσή της να παραμείνει πρωτοπόρος στον τομέα, προσφέροντας τεχνολογία αιχμής και προϊόντα που βελτιώνουν την καθημερινή ζωή, δημιουργώντας νέες αξίες για τους καταναλωτές παγκοσμίως και διαμορφώνοντας το μέλλον της κουζίνας με μοναδικό τρόπο.