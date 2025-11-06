Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. συνεχίζει για 11η χρονιά να στηρίζει τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού «Οι Φίλοι του Παιδιού».

Για 11η συνεχή χρονιά, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. στέκεται έμπρακτα στο πλευρό των παιδιών του Παιδικού Σταθμού του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Οι Φίλοι του Παιδιού». Μέσα από τη διαχρονική της προσφορά, η εταιρία έχει προσφέρει συνολικά πάνω από 320.000 μερίδες τροφίμων και 2 τόνους αλεύρων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διατροφή των παιδιών. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 350 μικροί ωφελούμενοι και οι οικογένειές τους έχουν λάβει στήριξη μέσα από αυτή την πρωτοβουλία.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Δωρεάς Τροφίμων «Θρέφουμε με Αγάπη» της εταιρίας. Η ΓΙΩΤΗΣ μέσω του προγράμματος προσφέρει σε μηνιαία βάση προϊόντα της, συμβάλλοντας στα τρία ημερήσια γεύματα σίτισης των παιδιών του Παιδικού Σταθμού. Η καθημερινή σίτιση είναι ζωτικής σημασίας για τα παιδιά αυτά.

Η κα. Νατάσα Παπακωνσταντίνου, Διευθύντρια του Παιδικού Σταθμού, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η πολύχρονη συνεργασία μας με τη ΓΙΩΤΗΣ έχει εξελιχθεί σε μια σταθερή σχέση εμπιστοσύνης και ουσιαστικής προσφοράς. Την αισθανόμαστε ως πολύτιμο υποστηρικτή και συνοδοιπόρο στο έργο μας».

Η συστηματική αυτή δράση εντάσσεται στις πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε., επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και διαχρονική δέσμευσή της να στηρίζει παιδιά και οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Με συνέπεια, ευαισθησία και σεβασμό, η εταιρία βρίσκεται δίπλα τους, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη και αμέριστη αγάπη.