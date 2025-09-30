Η Foundever® ανακοινώνει την Benedita Miranda ως COO για την περιοχή EMEA

Η Foundever®, παγκόσμια ηγέτιδα στον κλάδο της Εξυπηρέτησης Πελατών (CX), ανακοινώνει ότι η Benedita Miranda αναλαμβάνει καθήκοντα Chief Operating Officer (COO) της Foundever για την περιοχή EMEA. Στο νέο της ρόλο, η Benedita Miranda θα έχει την εποπτεία 17 χωρών, 31 hubs και περισσότερων από 28.000 εργαζομένων, διασφαλίζοντας τη συνέπεια, την αποτελεσματικότητα και την καινοτομία σε όλο το παράκτιο και υπεράκτιο δίκτυο παράδοσης της εταιρείας. Παράλληλα, θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της ως Executive Director της Foundever.org, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού του Ομίλου. Ως COO στην EMEA, η Benedita Miranda θα ηγηθεί της ανάπτυξης των Centers of Excellence στους τομείς του Continuous Improvement, Process Improvement και Workforce Management, ενισχύοντας τη διαχρονική δέσμευση της Foundever για λειτουργική αριστεία και καινοτομία στην Εξυπηρέτησης Πελατών (CX).

Ο διορισμός της αντικατοπτρίζει τη στρατηγική της εταιρείας να ενισχύσει την ηγετική της θέση σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Ακολουθεί την πρόσφατη ανακοίνωση της νέας παγκόσμιας δομής της Foundever με τον Laurent Uberti να αναλαμβάνει CEO & Executive Chairman του Ομίλου, τον Chris Halbard ως CEO, τον Olivier Camino ως Chief Strategy Officer και τη Michelle Parks ως Global COO. Στόχος της Foundever είναι να δημιουργήσει μια ηγετική ομάδα που να ενώνει τους ανθρώπους, την τεχνολογία και τη τεχνογνωσία της, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών (CX), ψηφιακές λειτουργίες και αναλυτικά στοιχεία σε μεγάλη κλίμακα. Μέσα από αυτή τη δυναμική, η εταιρεία υποστηρίζει τους πελάτες της να προσαρμοστούν, να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν με τον ρυθμό των αλλαγών της αγοράς.

Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της Εξυπηρέτησης Πελατών, η Benedita Miranda έχει διατελέσει σε καίριες ηγετικές θέσεις εντός της εταιρείας. Εντάχθηκε στη Foundever το 2010 ως Site Director και στη συνέχεια ανέλαβε σταδιακά αυξανόμενες ευθύνες. Το 2013 διορίστηκε Country Manager για την Πορτογαλία, ενώ δύο χρόνια αργότερα επέκτεινε το πεδίο ευθύνης της ώστε να συμπεριλάβει και την Ιταλία. Μέχρι το 2021, κατείχε τη θέση της Γενικής Διευθύντριας για την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Ιταλία, πριν αναλάβει το 2022 την ηγεσία της Multilingual Region, επιβλέποντας τις δραστηριότητες σε 10 χώρες.

Παράλληλα, η Benedita Miranda έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής ατζέντας της εταιρείας. Ως Executive Director της Foundever.org, επιβλέπει προγράμματα που συνδέουν νέα ταλέντα με επαγγελματικές ευκαιρίες μέσω του impact sourcing, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση ατόμων πουπροέρχονται από χαμηλά εισοδηματικά στρώματα και ευάλωτες κοινότητες.

Το ακαδημαϊκό της υπόβαθρο περιλαμβάνει MBA από το ESADE Business School, Executive Master στο Μάρκετινγκ από το Católica Business School και πτυχίο Ψυχολογίας από το Universidade Lusíada.

«Είναι πραγματικά τιμή μου να αναλαμβάνω το ρόλο του COO για την περιοχή EMEA της Foundever παράλληλα με τις ευθύνες μου ως Γενική Διευθύντρια για την Ισπανία και Executive Director στην Foundever.org», δήλωσε η Benedita Miranda, COO για EMEA, Foundever®. «Η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα επιτυχίας στην περιοχή. Έχει αναδειχθεί σε σημαντικό κέντρο για την εταιρεία μας, προσελκύοντας ταλέντα από όλη την Ευρώπη και προσφέροντας κορυφαίες εμπειρίες πελατών σε πολλές γλώσσες. Είμαι περήφανη για όσα έχουμε πετύχει και ανυπομονώ για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας, ως βασικού πυλώνα της nearshore στρατηγικής μας, μέσα από το νέο μου ρόλο.».

Στην Ελλάδα, η Foundever έχει εδραιωθεί ως κορυφαίο πολυγλωσσικό hub του Ομίλου, προσελκύοντας νέα ταλέντα από όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Υπό την ηγεσία της Benedita Miranda, οι δραστηριότητες στην Ελλάδα έχουν σημειώσει σημαντική ανάπτυξη, παρέχοντας λύσεις εξυπηρέτησης πελατών σε ένα ευρύ φάσμα γλωσσών και υποστηρίζοντας τους παγκόσμιους πελάτες της εταιρείας. Ο νέος της ρόλος ως COO για την EMEA αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας ως ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής της Foundever για τις αγορές της περιοχής.