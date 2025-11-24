Η “Εξέλιξη Ζωής” βραβεύεται από τις “Νησίδες Ποιότητας 2025” για την προσφορά της στους νέους από δομές παιδικής προστασίας

Η βράβευση του οργανισμού ως “Εξέχουσα Εθελοντική Προσπάθεια” πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, φορέων κοινωνικής προσφοράς και της ευρύτερης κοινότητας του ενεργού πολίτη.

Η Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος του οργανισμού, κυρία Δήμητρα Καλαντώνη, εκφώνησε μια βαθιά ανθρώπινη ομιλία, στην οποία μοιράστηκε την προσωπική εμπειρία που αποτέλεσε την απαρχή της Εξέλιξης Ζωής, καθώς και το όραμα που καθοδηγεί το έργο της και το έργο όλης της ομάδας.

Η Εξέλιξη Ζωής ιδρύθηκε το 2018 με σκοπό να στηρίζει εφήβους και νεαρούς ενήλικες από δομές παιδικής προστασίας στη μετάβασή τους προς την αυτονομία και την κοινωνική ένταξη, πριν και μετά την ενηλικίωσή τους. Μέχρι σήμερα:

πάνω από 300 νέοι έχουν λάβει υποστήριξη

έχουν υλοποιηθεί 40.000 ώρες εκπαιδευτικών προγραμμάτων

έχουν προσφερθεί 20.000 ώρες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης

60 νέοι βρήκαν εργασία

48 νέοι απέκτησαν ένα ασφαλές σπίτι

15 νέοι πέτυχαν εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΙΕΚ

Αυτή την περίοδο υποστήριξη λαμβάνουν 83 έφηβοι και νεαροί ενήλικες, εκ των οποίων 19 λαμβάνουν και υποστήριξη στέγασης στο πρόγραμμα του οργανισμού, με στόχο την Αποϊδρυματοποίηση και την Αυτονόμησή τους. Παράλληλα, ο οργανισμός επεκτείνεται σε Αθήνα και Κρήτη με 11 νέα σπίτια, τα οποία θα φιλοξενήσουν 23 ακόμη νέους ενήλικες, μετά την έγκριση του αιτήματός του για ένταξη στο Πρόγραμμα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Παραλαμβάνοντας τη διάκριση, η Δήμητρα Καλαντώνη δήλωσε:

«Ευχαριστούμε τους ωφελούμενους μας, που μας εμπνέουν καθημερινά να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Η βράβευση ανήκει σε κάθε παιδί και νέο που τόλμησε να πιστέψει ότι μπορεί· στους επαγγελματίες μας και στα μέλη της ομάδας μας, που δίνουν καθημερινά ψυχή· και στους υποστηρικτές μας, που μας εμπιστεύονται. Η ‘Εξέλιξη Ζωής’ ξεκίνησε από ένα προσωπικό βίωμα και σήμερα συνεχίζει την πορεία της με πίστη, ευθύνη, διαφάνεια και ελπίδα».

Κλείνοντας, πρόσθεσε:

«Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα μας· να γνωρίσετε το έργο μας και να συμβάλλετε στο να αλλάξουμε ακόμη περισσότερες ζωές. Προσκαλούμε εταιρείες και οργανισμούς να στηρίξουν την προσπάθειά μας, γιατί κάθε νέα συνεργασία σημαίνει ένα ακόμη παιδί που βρίσκει τον δρόμο του.

Μόνο μαζί μπορούμε να δώσουμε σε κάθε νέο την ευκαιρία να εξελιχθεί, να σταθεί και να ανθίσει».

Η διάκριση στις Νησίδες Ποιότητας αποτελεί αναγνώριση της ουσιαστικής κοινωνικής συνεισφοράς και της αδιάλειπτης δέσμευσης του οργανισμού να προσφέρει σε κάθε νέο τις ευκαιρίες που δικαιούται.