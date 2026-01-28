Η EssilorLuxottica Hellas θεσμοθετεί την Υποτροφία «Στράτος Τζατζιμάκης»

Η EssilorLuxottica Hellas, στο πλαίσιο της διαρκούς της δέσμευσης για την ενίσχυση και ανάπτυξη της εκπαίδευσης νέων επαγγελματιών του κλάδου, θεσμοθετεί την Υποτροφία «Στράτος Τζατζιμάκης», για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική Οπτομετρία & Όραση» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026.

Η υποτροφία, καλύπτει εξ’ ολοκλήρου τα δίδακτρα του Προγράμματος και απονέμεται εις μνήμη του πρώτου συνεργάτη της Luxottica στην Ελλάδα, Στράτου Τζατζιμάκη, ο οποίος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εισαγωγή μεγάλων διεθνών εμπορικών σημάτων οπτικών στη χώρα, σαν ένδειξη τιμής στην καθοριστική συμβολή του στον κλάδο των οπτικών και το όραμά του για τη στήριξη της επιστημονικής γνώσης.

Φέτος, η υποτροφία απονέμεται στον φοιτητή Ιωάννη Γρυντάκη, ο οποίος επιλέχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή του Π.Μ.Σ., βάσει συγκεκριμένων ακαδημαϊκών και κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, με γνώμονα την ανάδειξη νέων επιστημόνων που διακρίνονται για την επιστημονική τους επάρκεια και τη δυνατότητα ουσιαστικής συμβολής στον κλάδο.

Ο κ. Μανώλης Τζατζιμάκης, Γενικός Διευθυντής EssilorLuxottica Hellas, δήλωσε: «Τιμούμε τον Στράτο Τζατζιμάκη, με μια υποτροφία – επένδυση στην εκπαίδευση και την επαγγελματική αριστεία. Στηρίζουμε τη νέα γενιά επιστημόνων παρέχοντας πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία, γνώση και διαρκή επιμόρφωση, ώστε να εξελιχθούν και να προάγουν την ποιότητα και την αριστεία στον τομέα Οπτομετρίας.»

Ο κ. Ευάγγελος Πατέρας, Καθηγητής – Διευθυντής του Τομέα Οπτικής & Οπτομετρίας ΠΑΔΑ, επισημαίνει: «Η στήριξη της EssilorLuxottica Hellas είναι σημαντικός αρωγός στο έργο του Π.Μ.Σ. Κλινική Οπτομετρία & Όραση, και δίνει στους φοιτητές μας τη δυνατότητα να εξελιχθούν επιστημονικά και να συμβάλουν ενεργά στην πρόοδο του κλάδου.»

Η EssilorLuxottica Hellas επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευσή της στην εκπαίδευση, την κοινωνική υπευθυνότητα και την καλλιέργεια της επιστημονικής αριστείας στον χώρο της Οπτομετρίας.