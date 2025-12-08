Η Emirates «Ξετυλίγει» τη Μαγεία των Χριστουγέννων στα 40.000 Πόδια

Φέτος τον Δεκέμβριο, η Emirates σκορπίζει χριστουγεννιάτικη μαγεία σε κάθε στάδιο του ταξιδιού, προσκαλώντας τους επιβάτες να βιώσουν τη ζεστασιά, την έκπληξη και τη φαντασία των Χριστουγέννων από την αναχώρηση έως τον προορισμό.

Καθώς η εταιρεία προετοιμάζεται για περισσότερες από 2,3 εκατ. αναχωρήσεις και 2,5 εκατ. αφίξεις τις επόμενες μέρες, όσοι ταξιδέψουν με την Emirates μπορούν να αναμένουν γενναιόδωρες πινελιές γιορτινής διάθεσης με εποχιακά μενού εμπνευσμένα από τη χειμερινή περίοδο στα σαλόνια αναμονής παγκοσμίως και παραδοσιακές γεύσεις στα 40.000 πόδια.

Κλασική χριστουγεννιάτικη κουζίνα πάνω από τα σύννεφα

Καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα, θα υποδέχονται τους ταξιδιώτες χαρακτηριστικές γεύσεις της εποχής, ξεκινώντας από μια αρωματική χριστουγεννιάτικη ζεστή σοκολάτα που θα σερβίρεται σε όλες τις κατηγορίες θέσεων από τις 17 έως τις 26 Δεκεμβρίου.

Από τις 24 έως τις 26 Δεκεμβρίου, οι επιβάτες που αναχωρούν από το Ντουμπάι θα απολαμβάνουν μικρές εορταστικές λιχουδιές όπως τρούφες μαύρης σοκολάτας στην Οικονομική Θέση, χειροποίητα μπισκότα gingerbread στην Premium Οικονομική και στη Διακεκριμένη θέση και μια απολαυστική raspberry Paris-Brest στην Πρώτη Θέση.

Στην Πρώτη, Διακεκριμένη και Premium Οικονομική θέση, το χριστουγεννιάτικο τραπέζι αποκτά διεθνή γαστρονομική διάσταση, ξεκινώντας από ορεκτικά όπως gravadlax σολομού μαριναρισμένο σε παντζάρι και πορτοκάλι, απαλά μαριναρισμένη ρέγγα με πατατοσαλάτα και αυγό ορτυκιού ή καπνιστό σολομό με μαγιονέζα καβουριού και αυγοτάραχο σολομού.

Τα κυρίως πιάτα προσφέρουν τη νοσταλγία ενός παραδοσιακού γιορτινού δείπνου με κλασική γαλοπούλα με jus, γέμιση κάστανου και μπέικον γαλοπούλας, γρατιναρισμένη πατάτα με τρούφα, καραμελωμένα κάστανα και λαχανάκια Βρυξελλών. Παράλληλα, σε επιλεγμένες γραμμές σερβίρονται νέες δημιουργίες, όπως αρνίσια κνήμη με κρούστα βοτάνων και jus, κόκκινο λάχανο και κολοκύθα, confit πάπιας με γλάσο από cranberry jus lié και ελάφι ψημένο και αρωματισμένο με βούτυρο φασκόμηλου και σάλτσα βατόμουρου. Για επιδόρπιο, μια ποικιλία γιορτινών γλυκών περιμένει τους επιβάτες, με τους ταξιδιώτες της Πρώτης Θέσης να λαμβάνουν επιπλέον και έναν σοκολατένιο Άγιο Βασίλη φτιαγμένο από φρέσκες φράουλες και κρέμα.

Οι επιβάτες της Οικονομικής Θέσης θα μπορούν να απολαύσουν το δικό τους χριστουγεννιάτικο γεύμα με ψητή γαλοπούλα, ρολό από κάστανο και μπέικον γαλοπούλας και παστινάκι ψημένο με σιρόπι σφενδάμου, μαζί με ένα παραδοσιακό κέικ φρούτων αρωματισμένο με πορτοκάλι ή ένα μικρό mousse cake με έναν από τους ταράνδους του Άγιου Βασίλη, ειδικά σχεδιασμένο για τους μικρούς ταξιδιώτες.

Στο σαλόνι του Α380, η γιορτινή διάθεση συνεχίζεται με μια σειρά από χειροποίητες λιχουδιές, όπως mince pies, stollen, panettone, χριστουγεννιάτικα macarons, ginger profiteroles, ganache μαύρης σοκολάτας, cranberry financier, βαζάκια με φουντούκι και cranberry, biscotti και candy canes. Για όσους προτιμούν αλμυρές γεύσεις, το χριστουγεννιάτικο sandwich με γαλοπούλα, roast beef, cheddar, cranberry sauce και relish ντομάτας με τσίλι είναι η απόλυτη επιλογή. Επιπλέον, οι επισκέπτες του σαλονιού μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα νέα εποχιακά selfie props της Emirates για την τέλεια χριστουγεννιάτικη φωτογραφία.

Γιορτινές γεύσεις με στυλ στα Σαλόνια αναμονής της Emirates

Από τις 15 έως τις 31 Δεκεμβρίου, τα σαλόνια της Πρώτης και Διακεκριμένης Θέσης της Emirates στο Ντουμπάι μεταμορφώνονται σε ζεστούς, χειμωνιάτικους γαστρονομικούς προορισμούς, όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν παραδοσιακή ψητή γαλοπούλα με jus και cranberry sauce, γλασαρισμένα κάστανα, ριζώδη λαχανικά, λαχανάκια Βρυξελλών και baby πατάτες, συνοδευόμενα από γιορτινά κοκτέιλ όπως το Emirates Cognac Crème Panettone. Η εορταστική διάθεση συνεχίζεται με μια προσεγμένη επιλογή σαμπανιών: Moët & Chandon Ice Brut και Ice Rosé σερβιρισμένες με ειδικά δημιουργημένα sorbets, Grand Vintage 2016, Imperial Brut, Rosé Imperial και Nectar Imperial, πλαισιωμένες από γευστικά καναπεδάκια όπως bon bons φουά γκρα και τάρτα miso–κολοκύθας. Κλασικά εποχιακά επιδόρπια, από παραδοσιακό stollen και mince pies με άρωμα βανίλιας έως την σπιτική μηλόπιτα της Emirates με παγωτό κανέλας ή sorbet cranberry, ολοκληρώνουν την εμπειρία. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης απολαυσουν ζεστά ροφήματα όπως gingerbread latte ή Galaxy hot chocolate, δημιουργίες της Costa Coffee.

Σε όλα τα σαλόνια αναμονής της Emirates παγκοσμίως, από την Αυστραλία, την Κίνα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Χονγκ Κονγκ, την Ιταλία, την Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Σιγκαπούρη, τη Νότια Αφρική, τη Σρι Λάνκα, την Ελβετία, την Ταϊλάνδη, το Ηνωμένο Βασίλειο έως και τις ΗΠΑ, οι επισκέπτες θα βρουν διαχρονικά χριστουγεννιάτικα πιάτα προσαρμοσμένα σε κάθε περιοχή.

Μια γιορτή για εκλεκτά κρασιά και σαμπάνιες

Στην κομψή ατμόσφαιρα της Πρώτης Θέσης, οι γιορτές επεκτείνονται και στον κόσμο του ποιοτικού κρασιού. Καθ’ όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, η Emirates παρουσιάζει το εξαιρετικά σπάνιο Dom Pérignon Plénitude 2, 2006, μια χρονιά που ξεχωρίζει για τη φωτεινή ενέργεια και τη λεπτή της πολυπλοκότητα, με αρώματα μανταρινιού, βερίκοκου, λευκού πιπεριού, passionfruit και μέντας. Παράλληλα, θα σερβίρονται δύο ακόμη σπάνιες ετικέτες από την αποκλειστική κάβα της Emirates: το περίφημο Montrachet Grand Cru 2013 – Bouchard & Fils και το Château Montrose 2005, ένα ισχυρό Second Growth από το Saint-Estèphe.

Στην Διακεκριμένη θέση, οι επιβάτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια επιλεγμένη σειρά κρασιών, όπως Chateau Larrivet Haut-Brion 2010, Chateau Olivier 2010, Beaune du Chateau 1er Cru Bouchard Pere et Fils 2020, Two Hands Bella’s Garden Shiraz 2021 και Boekenhoutskloof Syrah 2020.

Στην Premium Οικονομική θα προσφέρονται κρασιά όπως Tenuta Luce Lucente 2021 και Chablis Saint Martin Michel Laroche 2023, ενώ για ακόμη πιο γιορτινή διάθεση μπορούν να επιλέξουν το εξαιρετικό και αποκλειστικό για την Emirates Chandon Vintage Brut 2018.

Υπέροχα πιάτα για τα Ορθόδοξα Χριστούγεννα

Από τις 24 Δεκεμβρίου έως τις 8 Ιανουαρίου, η Emirates γιορτάζει τα Ορθόδοξα Χριστούγεννα σε πτήσεις μεταξύ Ρωσίας, Κύπρου, Αιθιοπίας και Ντουμπάι. Τα μενού της Πρώτης και Διακεκριμένης θέσης περιλαμβάνουν ορεκτικά όπως σαλάτα Olivier, ουρά αστακού με πουρέ σελινόριζας και χαβιάρι Sevruga, μαριναρισμένη ρέγγα ή καπνιστό σολομό με μαγιονέζα καβουριού. Τα κυρίως πιάτα περιλαμβάνουν confit πάπιας με cranberry jus lié, αρνίσια κνήμη με κρούστα βοτάνων και μια σειρά από εορταστικά επιδόρπια όπως mousse λευκής σοκολάτας και δυόσμου με compote cranberry ή σοκολατένιο gingerbread με ζελέ cranberry. Οι επιβάτες της Οικονομικής Θέσης θα απολαύσουν μια ρωσική πατατοσαλάτα και Waldorf salad, κοτόπουλο μπάρμπεκιου με ρολό κάστανου και μπέικον γαλοπούλας ή κρεμώδες beef stroganoff και επιδόρπια όπως mousse δυόσμου με popping candy ή παραδοσιακό fruit cake με σάλτσα πορτοκαλιού.

Χριστουγεννιάτικες ταινίες και ψυχαγωγία στο «ice»

Αυτό τα Χριστούγεννα, οι επιβάτες μπορούν να απολαύσουν 39 χριστουγεννιάτικες ταινίες μέσω του βραβευμένου συστήματος ψυχαγωγίας ice, συμπεριλαμβανομένων και νέων ταινιών όπως Tinsel Town με τους Rebel Wilson και Kiefer Sutherland και Dear Santa με τον Jack Black, καθώς και αγαπημένων κλασικών όπως Last Christmas, The Holiday, Elf, The Polar Express και το εμβληματικό Rudolph the Red Nosed Reindeer του 1964. Επίσης θα είναι διαθέσιμα 42 χριστουγεννιάτικα shows και specials, όπως The Great Christmas Bake Off, Royal Carols: Together at Christmas, Kirstie’s Handmade Christmas, το ντοκιμαντέρ Wham! Last Christmas Unwrapped και το Strictly Come Dancing: Christmas Special. Για όσους θέλουν να μπουν στο εορταστικό κλίμα μέσω μουσικής, υπάρχουν άλμπουμ και playlists με καλλιτέχνες όπως Sam Smith, Vince Guaraldi Trio, Frank Sinatra, Elvis Presley, Ella Fitzgerald και άλλοι.

Η εμπειρία της προσφοράς δώρων με την Emirates

Οι ταξιδιώτες που αναζητούν δώρα της τελευταίας στιγμής θα βρουν έμπνευση στον χειμερινό κατάλογο EmiratesRED 2025, με περισσότερα από 300 προϊόντα από κορυφαίους οίκους όπως Armani, Creed, Amouage, YSL, Kilian και Van Cleef & Arpels. Η υπηρεσία προπαραγγελίας EmiratesRED, διαθέσιμη στις περισσότερες πτήσεις και επιτρέπει στους επιβάτες να κάνουν την παραγγελία τους από 21 ημέρες έως 40 ώρες πριν την αναχώρηση και να παραλάβουν τα προϊόντα στη θέση τους. Επιπλέον όσοι προχωρούν σε προπαραγγελία, λαμβάνουν ειδική έκπτωση 10% με τον κωδικό RED10.

Η Emirates διαθέτει επίσης μια γιορτινή capsule συλλογή στα Emirates Official Stores, που περιλαμβάνει χριστουγεννιάτικα jumpers, ταιριαστές οικογενειακές πιτζάμες, στολές, καπέλα και χειμερινές κούπες

Διπλές δωρεές σε παιδιά που έχουν ανάγκη

Με το πρόγραμμα “You Donate, Emirates Doubles”, οι επιβάτες μπορούν να γιορτάσουν το αληθινό πνεύμα των Χριστουγέννων και να μοιράσουν χαρά μέσω του Emirates Airline Foundation, που έχει στόχο τη βελτίωση της ζωής των παιδιών που έχουν ανάγκη. Η Emirates θα διπλασιάσει οποιαδήποτε δωρεά (μέχρι 10.000 δολάρια ανά δωρεά), ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη γενναιοδωρία των επιβατών. Οι δωρεές μπορούν να γίνουν σε οποιοδήποτε νόμισμα, σε κάθε πτήση, με τον φάκελο που βρίσκεται στο κάθισμα ή μέσω πιστωτικής κάρτας, επιταγής, μιλίων Skywards ή τραπεζικής μεταφοράς, είτε κατά τη διάρκεια της πτήσης είτε από το σπίτι.

