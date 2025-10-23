Η Emirates στην κορυφή της κατάταξης του προγράμματος JFK Fly Quiet

Αποτελώντας τη μοναδική αεροπορική εταιρεία που έλαβε αυτή την τιμητική αναγνώριση. Με βαθμολογία 92,9, η Emirates ξεχώρισε σημαντικά έναντι των υπολοίπων αερομεταφορέων που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο και συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα Fly Quiet, που έχει αναπτυχθεί από την Λιμενική Αρχή Νέας Υόρκης και Νιου Τζέρσεϊ (Port Authority of New York and New Jersey), αποτελεί μια εθελοντική πρωτοβουλία που ενθαρρύνει τις αεροπορικές εταιρείες να μειώνουν τα επίπεδα θορύβου των δραστηριοτήτων τους, μέσω της χρήσης πιο αθόρυβων αεροσκαφών, της εφαρμογής διαδικασιών μείωσης θορύβου και της χρήσης συγκεκριμένων διαδρόμων απογείωσης και προσγείωσης.

Η διάκριση Gold Tier αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Emirates για τη μείωση του θορύβου σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα και λειτουργικά σύνθετα αεροδρόμια του κόσμου. Από την έναρξη του προγράμματος, η Emirates συνεργάζεται στενά με τη Λιμενική Αρχή Νέας Υόρκης και Νιου Τζέρσεϊ, με την ομάδα Flight Operations της εταιρείας να καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για να υπερκαλύπτει όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος. Η πρόσφατη αυτή διάκριση σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα διεθνή αεροδρόμια έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από βραβεύσεις στον τομέα διαχείρισης θορύβου τα τελευταία χρόνια, όπως η Silver Tier στο πρόγραμμα Fly Quiet του αεροδρομίου Newark (EWR) και το Βραβείο του Προέδρου στα προγράμματα Fly Quiet του αεροδρομίου του Σαν Φρανσίσκο (SFO).

Τα επίπεδα θορύβου του στόλου της Emirates καταγράφονται κατά 12 EPNdB χαμηλότερα από τα όρια που ορίζει το ICAO Chapter 4. Ολόκληρος ο στόλος μεγάλων αεροσκαφών της, με τις υψηλής χωρητικότητας πτήσεις του, μεταφέρει τους επιβάτες αποτελεσματικά, επιτυγχάνοντας παράλληλα βέλτιστη διαχείριση του θορύβου. Κάθε τομέας πτήσης αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 1,75 εκατομμύρια επιβατο-χιλιόμετρα, με θόρυβο μόνο κατά την απογείωση και κατά την προσγείωση. Με άλλα λόγια, η Emirates επιτυγχάνει πτήσεις μεγάλων αποστάσεων χωρίς ενδιάμεσες στάσεις, διατηρώντας παράλληλα χαμηλά επίπεδα θορύβου.

Η επιχειρησιακή χρήση μεγάλων αεροσκαφών υψηλής χωρητικότητας συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτιστοποίηση της συνολικής ηχοαπόδοσης. Για παράδειγμα, σε μια διαδρομή που εξυπηρετεί 500 επιβάτες ημερησίως, ένα μόνο αεροσκάφος Airbus A380 της Emirates ολοκληρώνει το δρομολόγιο με μία απογείωση και μία προσγείωση, δηλαδή δύο στιγμές κατά τις οποίες παράγεται θόρυβος. Αν η ίδια διαδρομή εκτελούνταν με μικρότερα αεροσκάφη, που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά θορύβου, θα απαιτούνταν έως τρεις πτήσεις ανά κατεύθυνση και πιθανώς ενδιάμεσος σταθμός, με αποτέλεσμα να παράγονται συνολικά περισσότερες στιγμές θορύβου για την ίδια μεταφορά επιβατών. Με αυτόν τον τρόπο, το δίκτυο και το επιχειρησιακό μοντέλο της Emirates, που βασίζεται σε στόλο μεγάλων αεροσκαφών και πτήσεις υψηλής χωρητικότητας, βελτιστοποιεί την παραγωγή θορύβου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη σύνδεση κρίσιμων κοινοτήτων με τον υπόλοιπο κόσμο.

Η αεροπορική συνδεσιμότητα φέρνει οφέλη που ξεπερνούν τα όρια του αεροδρομίου, συνδέοντας οικογένειες και φίλους σε όλο τον κόσμο, ενισχύοντας την οικονομική δραστηριότητα στις τοπικές κοινότητες, δημιουργώντας θέσεις εργασίας, και διευκολύνοντας το διεθνές εμπόριο και τον τουρισμό, συμβάλλοντας στην ευημερία και την ανάπτυξη.

Δέσμευση για πιο ήσυχους ουρανούς

Η μείωση του θορύβου των αεροσκαφών είναι καθοριστική για την προστασία της υγείας και της ποιότητας ζωής των κοινοτήτων που ζουν κοντά στα αεροδρόμια. Η Emirates δεσμεύεται να ελαχιστοποιεί τον αντίκτυπό της από θόρυβο, υποστηρίζοντας τις τοπικές κοινότητες στους προορισμούς που εξυπηρετεί και αναγνωρίζοντας ότι ακόμη και μικρές αποφάσεις στις επιχειρήσεις πτήσεων μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση του θορύβου στο έδαφος.

Η στρατηγική της εταιρείας για τη μείωση του θορύβου αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλά πρότυπα επιχειρησιακής ακρίβειας, και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: